Уже с сегодняшнего дня в рамках минской трехсторонней контактной группы Украину представляет четыре вынужденных переселенца с Донбасса: журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан. LIGA.net по горячим следам пообщалась с первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Алексеем Резниковым, который рассказал, как проходил отбор, кто еще должен появится в числе представителей ОРДЛО от Украины и как Россия отреагировала на инициативу Банковой.

- Сегодня стало известно о четырех представителях ОРДЛО от украинской делегации в ТКГ. Сколько в целом было отобрано людей?

- Я вам точный ответ на этот вопрос сейчас не дам. В целом я пробеседовал человек 60. И с начала у меня была мысль, чтобы всего было десять человек.

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Если внимательно читать минские соглашения, то в пунктах 9, 11 и 12 сказано о необходимости проведения консультаций, обсуждения и согласования законов об особенностях местного самоуправления, об особенностях выборов, децентрализации и так далее. По большому счету этим занимается только политическая группа, куда и нужны, в первую очередь, представители.

Поэтому на сегодня первые четыре фронтмена уже официально задекларированы. Нотой украинского МИД они представлены ОБСЕ и МИД РФ. Также это уведомление получил координатор рабочей группы по политическим вопросам в ТКГ Пьер Морель. И сейчас уже идет заседание, они непосредственно общаются (интервью записывалось около 11:00 9 июня – ред.) в режиме видеоконференции. Украину представляет Андрей Костин, ему помогает Александр Мережко (Костин и Мережко - нардепы от Слуги народа и члены украинской делегации в ТКГ - ред.). Я не вмешиваюсь, я за кадром.

Россия отреагировала неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал будет демарш, но нет. Идет диалог

По ситуации и по тому, как будет меняться повестка дня на следующих заседаниях, есть еще кандидаты по специализации. Если это будет вопрос амнистии, то, наверное, это будут юристы, которые специализируются в уголовном праве. Если речь будет о модальности выборов, то это будут юристы и специалисты, связанные с работой в избиркомах и имеющие опыт выборов. По гуманитарным вопросам будем приглашать, в первую очередь, правозащитников.

- То есть сейчас представлены только четыре человека, а остальные кандидаты будут представлены по мере необходимости?

- Да. Эти четыре кандидата были представлены в Офисе президента. Президент о них знает и одобрил.

- Кто следующие на очереди?

- Сегодня все четыре группы заседают, представители Донбасса у нас только в политической группе задействованы. Завтра они же продолжат участие в ТКГ рядом со мной.

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- Вы сможете сейчас назвать какие-то другие фамилии?

- Нет. При всем любопытстве журналистов им начнут задавать вопросы, поэтому есть психологический вопрос. К тому же есть тактические шаги, которые не нужно заранее давать нашим визави с той стороны.

- Есть ли уже реакция России на первых четырех представителей?

- Да. Неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин дал каждому слово, они представились и сейчас идет уже живое общение.

Ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать

- То есть никакого ультиматума Россия не ставила?

- Нет. Я был к этому готов, но этого не произошло. Есть нюанс: ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром.

- Как происходил отбор, и кто им занимался?

- Сначала была большая дилемма. Когда я вошел в минский процесс и стал читать документы, то воткнулся в пункты 9, 11 и 12. Я задавал себе вопрос: кто эти люди? На протяжении пяти с лишним лет это были представители оккупационных режимов.

Но поскольку в тексте так не сказано, я начал задавать этот вопрос ОБСЕ. Они хмыкали и жали плечами. Я спрашиваю: как сюда попадают представители ОРДЛО, которые на сегодня неподконтрольны Украине? Они говорят: мы их приглашаем. То есть они приглашенные, хорошо. Тогда я привезу своих. Мне говорят, что вы имеете право привозить их как экспертов. Я говорю: почему экспертов? Я хочу, чтобы их тоже приглашали.

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Мы стали думать, кто же может быть полномочными настоящими представителями. Первое, что приходит в голову: избранные на легитимных выборах 2010 года депутаты местных советов или мэры. Юридическая легитимность была бы точно. При этом ее бы и западники приняли. Но общественная легитимность могла бы остаться под сомнением, потому что не каждый депутат Донецкого или Луганского горсовета сегодня воспринимается как имеющий право говорить от имени свободного демократичного Донбасса.

- И что вы выбрали?

Пришлось принять решение в пользу общественной легитимности. Мы пришли к тому, что это должны быть представители гражданского общества разных профессий: журналисты, священники, юристы, спортсмены, правозащитники.

Постепенно я стал подбираться к интересным кандидатурам, следить, кто как публично ведет себя по отношению к войне на Донбассе. Мы наводили справки и люди даже не знали, что мы их изучаем. Безусловно, мне помогала СБУ.

На собеседовании меня спрашивали, будет ли дипломатический статус или спецпаспорт. Но это не подарок и поиск коврижек означает, что такому человеку будет тяжело

В итоге появился шорт-лист из 60 человек, с которыми велись беседы в режиме видеосвязи. Мне было важно, не только как отвечают на мои вопросы, а какие вопросы задают мне. Например, звучали вопросы "А будет ли дипломатический статус?", "А будет ли спецпаспорт?". Но это не подарок и поиск здесь коврижек означает, что такому человеку будет тяжело.

Узнавали, есть ли родственники там. Потому что появление в этом процессе ставит под риск близких родственник, которых могут взять в заложники. Спрашивали, были ли они членами политический партий. Стремились найти беспартийных.

Я встречался с мэрами и депутатами горсоветов, избранными в 2010 году. Многие люди согласились, кто-то ушел думать, кто-то отказался по причине того, что не сможет смотреть людям в глаза там.

Очень тяжелые разговоры были с восьмью бывшими пленными. Есть несколько кандидатов, которые пока размышляют. Но я бы очень мечтал, чтобы они согласились работать в гуманитарной группе.

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- Очень активно в СМИ обсуждалась кандидатура Александра Лукьянченко – избранного в 2010 году мэра Донецка. Вы ему предлагали?

- Да, я с ним лично встречался. Я не сделал прямого предложения. Мне было интересно послушать его позицию. И если бы я сделал предложение, то он мог бы согласиться. Но прямого предложения я не делал.

- Вы еще упоминали о священниках. Будет ли они среди представителей ОРДЛО от Украины?

- Да, в шорт-листе есть. Но есть сложность с конфессиональным вопросом. Я бы хотел, чтобы было как минимум пять базовых конфессий. Есть мусульманское сообщество, есть католическое, есть ПЦУ и УПЦ, есть еще иудеи. К тому же 60 000 армян живет сегодня в Донецкой области, а у христиан есть свой армянский Каталикос (первоиерарх Армянской Апостольской церкви – ред.).

Общался с Бубкой, но статус члена МОК не разрешает заниматься политикой. С Ахметовым не говорил

Поэтому у меня задача никого не обидеть. Если мы дадим двоих, трое обидятся. Так что такая опция есть, но пока этап переговоров не предполагает привлечения священнослужителей.

- Кому из известных личностей вы предлагали стать представителем? В СМИ звучали фамилии Сергея Бубки и Рината Ахметова.

- С Бубкой я лично разговаривал по телефону. Он подтвердил свою готовность помогать установлению мира на Донбассе, но его статус члена Международного олимпийского комитета не предполагает участие в каких-либо политических процессах. Он нарушит присягу члена МОК. Но Бубка рекомендовал мне двух шикарных олимпийцев из Луганской области, которые у меня тоже в шорт-листе. Я думаю, они появятся чуть позже.

- А Ахметов?

- На эту тему с Ахметовым я не общался. Насколько мне известно, кто-то другой тоже не говорил.

- Есть ли у вас какие-то дедлайны? Сколько нужно времени, чтобы понять, что и эта идея прогорела?

- Эта идея точно не прогорела, потому что это идея нашей тактики. Она ведет нас туда, куда мы хотим прийти.

- Это куда?

- К достижению нашей цели.

- Ок, сейчас мы представили четырех представителей, потом еще четырех. Но глобально позиция России по Донбассу от этого не меняется.

- Мы делаем то, что мы считаем правильным и нужным для выполнения минских соглашений. Этого от нас ждут наши международные партнеры. Украина демонстрирует публичным образом склонность к выполнению минских соглашений, даже если нам не нравится их текст. Если он не будет исполнен – значит это вина Российской Федерации.

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