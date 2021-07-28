Новый главнокомандующий ВСУ Залужный о Дебальцево, военных командирах, распределении между Минобороны и Генштабом и других изменениях в армии

27 июля президент Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил. Им стал Валерий Залужный, который до этого был командующим войсками оперативного командования "Север". LIGA.net прочитала одно из предыдущих интервью Залужного за февраль 2020-го. Что нужно знать о Залужном, готов ли он продолжить реформу ВСУ и почему Украина никогда не вернется к армии Виктора Януковича – в 12 цитатах.

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Родился в семье военных. "Родился в Новограде-Волынском и вырос в гарнизоне, среди военных. И, конечно, мечтал стать военным. С Черниговом меня очень много связывает, потому что моя мама отсюда. Я знал его с детства".

Прошел все ступени военной службы. "Окончил общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск... Комбат, обучение в академии, начальник штаба отдельной механизированной бригады, командир бригады, оперативно-стратегический факультет".

Для него война началась в июле 2014-го. "Я не очень люблю об этом говорить, потому что судьба генерала и судьба солдата на войне по-разному воспринимаются ... Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил".

Совок отпадает – хочет кто-то этого или нет. К нам приходят молодые люди, выпускники военных академий. Это совсем другие люди

Заводил батальон к Дебальцево. "Достаточно хорошо запечатлелся в памяти 25 батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери... Тогда совсем изменилось отношение к солдату".

Считает, что командирам нужно менять отношение к военным. "Люди устают. Очень. И выгорают. Какой бы ты ни был крепкий, патриотически настроенный, но полгода просидеть в окопах, особенно, когда тебя ежедневно обстреливают... Это очень трудно… Некоторым командирам стоит менять отношение к своим людям, а нам – к таким командирам. Сейчас люди, когда призываются, идут не в бригаду, не в ОК, а за лидером, личностью".

Но и командирам трудно. "Прежде всего, в результате боевых действий. Вырабатывается определенная эмоциональная закостенелость, не всегда положительный иммунитет. Выполнять боевые задачи и быть отцом солдату не каждый сможет. Но, думаю, эта ситуация исправится".

Между Минобороны и Генштабом должно быть четкое распределение. "Выполняя обязанности начальника объединенного оперативного штаба, я участвовал в работе подгруппы, которая занималась именно трансформацией в эту J-структуру (штабов НАТО. – Ред.). Очень многое изучил и понял главное – это принципы и стандарты. Один из них – четкое распределения по функционалу: между Минобороны и Генштабом, между видами и тому подобное… Там нет дубляжа функций. Одну и ту же работу никто не выполняет".

Мы уже начали движение, и назад пути нет. Вернуться в армию 2013 года нам просто не даст даже общество

Уверен, что совок в украинской армии отпадает. "Совок отпадает – хочет кто-то этого или нет. К нам приходят молодые люди, выпускники военных академий… Это совсем другие люди. Не такие, как мы, когда были лейтенантами. Это новые ростки, которые за пять лет совсем изменят армию. Почти все хорошо знают иностранный язык, прекрасно работают с гаджетами, начитанные".

Говорит, что вернуться к армии Януковича невозможно. "Новые сержанты. Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро подменят офицеров. Это тоже изменения. Мы уже начали это движение, и назад пути нет. Вернуться в армию 2013 года нам просто не даст даже общество".

Хочет отойти от боевых приказов 1943-го. "Теперь попробуем применить новый инструментарий для работы штабов. Хотим отойти от карт, от написания боевых приказов образца, скажем, 1943-го. От этих бессмысленных докладов у карт. Оно себя уже отжило".

И сделать акцент на подготовке рот. "Это нам позволяет доучить солдата. Заполнить возможные пробелы в индивидуальной подготовке. Почему так? Один из факторов – закупка в оперативное командование 100 комплектов оборудования для лазерной имитации стрельбы. Принцип их основан на работе системы имитации боя MILES".

И изменить оценку противника. "Теперь мы будем наступать не на того противника, который прописан у нас, например, по состоянию на 1982 год. Мы берем реального противника, который есть в Луганской и Донецкой областях. То есть, это оборудованные узлы обороны, залитые бетоном. Где увеличивается количество огневых задач, где должна вырасти степень огневого поражения".

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