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Коротко | "Аваков представил мне Бурбу и сказал: оставляю вас вдвоем". Интервью Ермака – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 15:23
Андрей Ермак (Фото: прес-сслужба Офиса президента, коллаж – LIGA.net)

Руководитель Офиса президента изложил свою версию событий по поводу вагнергейта и полета с Зеленским в Гуту на вертолетах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал большое интервью РБК-Украина. Наиболее приближенный к президенту Владимиру Зеленскому чиновник ответил на вопросы о вагнергейте, мирных переговорах с РФ и борьбе президента с олигархами.

Как проходили переговоры с Беларусью о выдаче "вагнеровцев" Украине и какие распоряжения получил бывший глава ГУР Василий Бурба – рассказываем за минуту.

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Бурбу к Ермаку привел Аваков. "Как я познакомился... Арсен Борисович сказал, что со мной хочет поговорить один человек. Аваков представил нас друг другу и сказал: "А теперь оставлю вас вдвоем".

Все началось с "пленок брата Ермака". "Господин Бурба начал мне рассказывать, что ему известно о существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему. Я ему ответил, что у меня нет проблем и ничего не нужно "решать".

Говорит, задержание вагнеровцев в ОП не утверждалось. "Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд... Никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было... Я не отказываюсь от своих слов".

А вот разговор Зеленского с Лукашенко – был. "Уже после того, как эти люди были задержаны на территории Беларуси, действительно, был разговор президента с Лукашенко. Разговор просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью господин Гордон. И даже президент рассказывал, что Лукашенко тогда передавал ему привет от Гордона".

Сначала Беларусь соглашалась на выдачу. "Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи нам привезенных туда из России людей. К сожалению, этого не произошло".

Забирать вагнеровцев должна была Венедиктова. "Начали готовить документы. Планировалось, что генпрокурор улетит туда с этими документами".

Но правовой базы не нашли. "Никаких документов, необходимых для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще нет".

"Даже если предположить, что операция планировалась в таком безумном виде, как говорит Бурба, – на основании чего они планировали арестовать наемников? Почему не были готовы документы?"

План с самолетом был опасен для Украины. "Прикрывать военные операции гражданским населением – немыслимо, это военное преступление... Если бы мы утвердили эту операцию, Украина бы оказалась в международной изоляции".

Приказ упразднить операцию Бурбе не давал. "Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. Но никаких поручений от президента у меня не было. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе". (Позиция Бурбы – здесь).

Бурба может действовать не самостоятельно. "Рассказывает о том, что является государственной тайной или не соответствует действительности. И мне кажется, что на него сегодня оказывают огромное влияние другие люди. Их всех объединяет одно слово – бывшие. И мне кажется, это многое объясняет".

В Синегору с Зеленским летал. И что? "В пятницу мы туда улетели... А в понедельник мы были на работе. Вот и все. Никаких гостей, никаких празднований".

"Я не люблю дни рождения. Каждый раз хочется сквозь землю провалиться. Стою и жду, чтобы этот ужас поскорее закончился".

На вертолете – потому что самолет сломался. А протокол требует. "Поэтому летели мы туда на военном вертолете... Согласно протоколу, приглашается вертолет сопровождения. Это единственная причина привлечения борта ГСЧС".

Предупреждение о перевороте – это не шутка. "Уверен, у президента были серьезные основания для таких утверждений... Сегодня нужно быть очень внимательными... Наши спецслужбы получили дополнительную информацию в подтверждение той информации, которую раньше получали от иностранных коллег".

Повод к беспорядкам – закон об олигархах. "Для дестабилизации ситуации будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах... Поэтому господина Ахметова пытаются намеренно втянуть в атаку на собственное государство".

Угроза эскалации на Донбассе остается высокой. "Информация, которую мы получили от многих наших международных партнеров, говорит о высокой степени угрозы эскалации на Донбассе".

Готовится разговор Байден-Зеленский и БайденПутин. "Ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины... Точно один, а, может, и два. Может быть, до – с госсекретарем, а потом – с президентом. Но точно будет".

"Америка для себя решила быть активным участником мирного процесса на всех уровнях, начиная с президентского".

Контакты с РФ поддерживаются через Дмитрия Козака. "Он представитель в Нормандском формате и основное контактное лицо".

Назначением Шурмы очень доволен. "Я очень доволен, что этот профессиональный и очень достойный человек появился в нашей команде".

А бэкграунд его не волнует. "Для меня важны профессиональные качества и порядочность... Смешно сегодня искать человека, у которого есть хороший профессиональный опыт и который никак не связан с прошлым... Он же не может появиться из ниоткуда".

Читайте также: Вагнергейт | Операция Авеню. Зеленский знал, Ермак отсрочил: расследование Bellingcat – через пять минут

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Владимир Зеленский Глава Офиса президента андрей ермак вагнергейт антиолигархический закон
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