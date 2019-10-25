Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.10.2019, 17:00

Детектор лжи для Слуги народа: правда или шоу. Блиц-интервью с полиграфологом

Детектор лжи для Слуги народа: правда или шоу. Блиц-интервью с полиграфологом - Фото
Проверка на полиграфе Александра Дубинского (фото - EPA)

Можно ли верить полиграфу, который прошли Дубинский, Арахамия и Смаглюк - объясняет глава Всеукраинской ассоциации полиграфологов

Самой обсуждаемой темой уходящей недели стал коррупционный скандал во фракции Слуга народа и прохождение депутатами полиграфа. Депутаты от президентской силы Александр Дубинский и Давид Арахамия в прямом эфире прошли детектор лжи, чтобы доказать, что не брали никаких денег за лоббирование провала законопроекта №2047 о ликвидации коррупционной схемы с так называемыми площадками-прокладками нардепа Антона Яценко. Многие усомнились в достоверности такого метода и обвинили Слугу народа в постановочном шоу. LIGA.net пообщалась с исполнительным директором Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимиром Ведмидем и попросила оценить, насколько можно доверять результатам полиграфа.

- Можно ли проводить полиграфическое исследование в прямом эфире?

- Прямой эфир прямому эфиру рознь. Можно просто поставить одну камеру. Но там было задействовано много журналистов и ведущий. Весь этот ажиотаж не содействовал исследованию.

- Дубинский проходил полиграф в девять вечера. Насколько корректно в условиях человеческой усталости проводить исследование?

- Абсолютно некорректно. Согласно всем общепринятым методикам и инструкциям, исследование следует начинать максимум до 18:00. Лучше вообще в первой половине дня. Чем больше у человека ресурс, тем лучше проводить исследование. В случае с Дубинским – это грубое нарушение норм и так делать нельзя. Я не понимаю, почему полиграфолог пошел на это исследование.

- Вопросы, которые задавались Дубинскому и Арахамии, предварительно проговаривались с ними. Есть ли такая практика предварительного согласования вопросов?

Читайте также
Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках 25.10.2019Слуги народа повторно пройдут полиграф: выбирают, где - Арахамия 24.10.2019Арахамия не приведет свидетеля взяток: Не пускают правоохранители 24.10.2019

- Дубинский и Арахамия выступили в роли заказчика. Это нормально, когда человек хочет что-либо доказать, он идет к независимому полиграфологу и сам себе формирует вопросы. По разным методикам полиграфолог согласовывает все вопросы во время теста, а иногда только общую тематику. В данном случае полиграфолог детально согласовывал все вопросы, это его методика.

- Продолжительность полиграфа достаточна? Потому что говорят и о двух с половиной часах, которые надо для полиграфа.

- Сама проверка состоит из нескольких частей: предтестовый разговор, сам тест и межтестовые разговоры. Во время самого теста проходит запись реакции на вопросы. В данном случае предтестовый разговор был очень затянут из-за того, что это был прямой эфир, плюс общение с журналистами и непонятные манипуляции исследуемых лиц. То есть они вели светский разговор. Предтестовый разговор не должен был длиться так долго и бессмысленно.

Читайте также: Результат полиграфа: депутатам предлагали взятки – видео

В случае с Дубинским он начался в 20:00 и закончился через полтора часа. А сама запись реакции – самая эффективная часть теста – длилась полчаса. Это слишком мало. Полиграфологу нужно было уделить больше времени именно записи реакции.

- Какие еще правила тестирования были нарушены?

- Я заметил, что не было канала артериального давления, хотя он предусмотрен. Местами кожная гальваническая реакция не была реактивной.

- Насколько достоверными могут быть результаты этого полиграфа и полиграфа в целом, если его проводить по всем стандартам?

- По всем стандартам достоверность полиграфа достигает 95-97%. Я не могу анализировать результаты конкретно этих исследований, поскольку у меня нет полиграммы. Я предполагаю, что нарушения, которые имели место, негативно повлияли на конечный результат.

- Могут ли результаты такого полиграфа быть переданы в правоохранительные органы и приобщены к уголовному производству?

- Исследование в рамках частного теста может быть передано, но уже по субъективному решению правоохранительных органов исследование либо приобщается к делу, либо нет.

Читайте также: Полиграф и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, полиграф, детектор лжи, александр дубинский, Давид Арахамия, Антон Яценко, Владимир Ведмидь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Секреты бизнеса в эпоху перемен. Опыт Руслана Рудницкого
Идеи и Кейсы Секреты бизнеса в эпоху перемен. Опыт Руслана Рудницкого
Идеи и Кейсы
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 