Детектор лжи для Слуги народа: правда или шоу. Блиц-интервью с полиграфологом

Самой обсуждаемой темой уходящей недели стал коррупционный скандал во фракции Слуга народа и прохождение депутатами полиграфа. Депутаты от президентской силы Александр Дубинский и Давид Арахамия в прямом эфире прошли детектор лжи, чтобы доказать, что не брали никаких денег за лоббирование провала законопроекта №2047 о ликвидации коррупционной схемы с так называемыми площадками-прокладками нардепа Антона Яценко. Многие усомнились в достоверности такого метода и обвинили Слугу народа в постановочном шоу. LIGA.net пообщалась с исполнительным директором Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимиром Ведмидем и попросила оценить, насколько можно доверять результатам полиграфа.

- Можно ли проводить полиграфическое исследование в прямом эфире?

- Прямой эфир прямому эфиру рознь. Можно просто поставить одну камеру. Но там было задействовано много журналистов и ведущий. Весь этот ажиотаж не содействовал исследованию.

- Дубинский проходил полиграф в девять вечера. Насколько корректно в условиях человеческой усталости проводить исследование?

- Абсолютно некорректно. Согласно всем общепринятым методикам и инструкциям, исследование следует начинать максимум до 18:00. Лучше вообще в первой половине дня. Чем больше у человека ресурс, тем лучше проводить исследование. В случае с Дубинским – это грубое нарушение норм и так делать нельзя. Я не понимаю, почему полиграфолог пошел на это исследование.

- Вопросы, которые задавались Дубинскому и Арахамии, предварительно проговаривались с ними. Есть ли такая практика предварительного согласования вопросов?

- Дубинский и Арахамия выступили в роли заказчика. Это нормально, когда человек хочет что-либо доказать, он идет к независимому полиграфологу и сам себе формирует вопросы. По разным методикам полиграфолог согласовывает все вопросы во время теста, а иногда только общую тематику. В данном случае полиграфолог детально согласовывал все вопросы, это его методика.

- Продолжительность полиграфа достаточна? Потому что говорят и о двух с половиной часах, которые надо для полиграфа.

- Сама проверка состоит из нескольких частей: предтестовый разговор, сам тест и межтестовые разговоры. Во время самого теста проходит запись реакции на вопросы. В данном случае предтестовый разговор был очень затянут из-за того, что это был прямой эфир, плюс общение с журналистами и непонятные манипуляции исследуемых лиц. То есть они вели светский разговор. Предтестовый разговор не должен был длиться так долго и бессмысленно.

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В случае с Дубинским он начался в 20:00 и закончился через полтора часа. А сама запись реакции – самая эффективная часть теста – длилась полчаса. Это слишком мало. Полиграфологу нужно было уделить больше времени именно записи реакции.

- Какие еще правила тестирования были нарушены?

- Я заметил, что не было канала артериального давления, хотя он предусмотрен. Местами кожная гальваническая реакция не была реактивной.

- Насколько достоверными могут быть результаты этого полиграфа и полиграфа в целом, если его проводить по всем стандартам?

- По всем стандартам достоверность полиграфа достигает 95-97%. Я не могу анализировать результаты конкретно этих исследований, поскольку у меня нет полиграммы. Я предполагаю, что нарушения, которые имели место, негативно повлияли на конечный результат.

- Могут ли результаты такого полиграфа быть переданы в правоохранительные органы и приобщены к уголовному производству?

- Исследование в рамках частного теста может быть передано, но уже по субъективному решению правоохранительных органов исследование либо приобщается к делу, либо нет.

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