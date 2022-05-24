Начальник ГУР Минобороны Буданов дал интервью Украинской правде: о планах Путина по Януковичу и как ФСБ использовала Медведчука

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в последние недели стал очень медиаактивным. На этот раз он дал большое интервью Украинской правде. Буданов раскрыл детали покушения на российского диктатора Владимира Путина и рассказал, что поможет Украине переломить ход войны в августе. LIGA.net выбрала 13 главных цитат руководителя ГУР.

Объяснил, почему в августе будет переломный момент войны. "До августа количество вооружения, которое поставляется в Украину, приобретет уже значительные количества… С августа это все уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Именно поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения".

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Активная фаза закончится к концу года. "Активная фаза – это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, которые происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна существенно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю".

Ресурсов для войны у России – на год. "Активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев".

Однако планы Путина по Украине не изменились. "Общий замысел не изменился: Путину нужна вся Украина, его не интересует какая-то частица… И, к сожалению, планы не изменятся и дальше, пока мы не поставим точку в вопросе Путина и России в том виде, в каком она существует сейчас".

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По замыслу Путина, Янукович должен был стать членом переходного правительства. "Янукович не должен был становиться президентом Украины, но они хотели его как-то использовать для легитимизации процессов как члена временного правительства, что-то такое… Это же его фраза "Я – легитимный". Переходное правительство, член переходного правительства".

У Путина рак, но у него еще есть несколько лет. "У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда".

Диктатор опасается готовить преемника. "В разные периоды своего времени он (Путин. – Ред.) задумывался над этим и в принципе выбирал фаворита. Таких людей уже было несколько. Глядя на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло немного раньше, чем захочет сам Путин. Поэтому он держит всех на определенной дистанции. И верит в то, что он будет править вечно".

На Путина два месяца назад было покушение. "На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Это примерно два месяца назад было".

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Его бизнес-окружение многое потеряло и ищет выход. "Ближайшее окружение, представляющее финансовую ветвь, довольно много потеряло из-за войны. И они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них – это заместить Путина другим лицом. Обвинить во всех проблемах не Россию, а именно одного человека – Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не Россия, а именно он".

А ФСБ хотела войны, потому что списывали средства через Медведчука. "Медведчук был нужен ФСБ, именно департаменту оперативной информации, для того чтобы списывать на него средства. Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий. Потому что у них внутри стал вопрос: на что годами тратились средства? И нужно было давать ответ".

23 февраля Зеленский предупредил крупный бизнес. "Поскольку я был на этой встрече (с бизнесом – ред.), я вам могу сказать, что там была доведена реальная ситуация, что вероятность начала боевых действий – максимально велика… Им было доведено расположение основных сил, группировок, показаны общие цифры по количеству танков, вертолетов и так далее, стоящих на оперативных направлениях. Доведено, что системы логистики, всестороннего обеспечения, управления войсками – все подготовлено к началу боевых действий".

Рассказал, когда Путин принял окончательное решение о вторжении. "Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, подготовка и так далее".

Считает, что до конца года Украина должна войти в Крым. "Они могут не признавать, что мы его (Крым – ред.) вернем... До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма".

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