"Должен покаяться". Интервью Порошенко на радио - за минуту

В среду, 10 апреля, кандидат в президенты Петр Порошенко стал гостем Радио НВ. На эфир он приехал сразу после сдачи анализов для VADA - Добровольной антидопинговой ассоциации. Самое важное из интервью Порошенко – в 10 тезисах пересказывает LIGA.net.

Говорит - не знал о коррупции в оборонке. "Ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я это утверждаю. Мне не было известно ни про какие коррупционные схемы. Я с абсолютно чистой совестью сегодня вам это говорю и честно смотрю в глаза, в том числе правоохранительным органам".

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Силовики медленно расследуют. "По Укроборонпрому расследование идет с 2016 года. Что вы ждали три года? Что вам еще нужно было и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, САП и ко всем правоохранительным органам... Умышленно и осознанно происходит утечка из правоохранительных органов. И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов".

Надо их допросить. "Любой руководитель правоохранительного органа сегодня должен быть допрошен под уголовную ответственность за дачу неправдивых показаний".

Говорил о схемах с Сытником. "Должен покаяться. Я звонил Сытнику (директор НАБУ, - ред.) сразу после программы Бигуса… А нет, не звонил. Я видел его на заседании СНБО. У меня к нему была одна просьба: виновные в тюрьму. Никаких других просьб у меня не было".

Обещает выбирать кадры по-новому. "Раньше я исходил исключительно из профессиональной компетенции при назначениях… Сегодня мой подход будет другой… Первое – должно быть доверие общества, второе – должен быть уровень компетенции и третье – это антикоррупционная составляющая".

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Хочет миротворцев в Донбасс. "Когда меня переизберут, в первую неделю должно пройти заседание саммита нормандского формата… Первый вопрос, который будет вынесен и который должен быть немедленно решен – Россия не имеет больше никаких оснований затягивать удержание наших военнопленных… Второе – мы должны немедленно перейти к имплементации компонента безопасности минских договоренностей. Нужно вынести на заседание Совбеза ООН вопрос традиционных "голубых шлемов".

В прямом эфире убирает Медведчука. "Это не компетенция Медведчука определять, что и как делать Украине. У него была одна функция: освобождение заложников. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя… Я обращаюсь к СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего использования Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование не эффективно. Доложить мне завтра".

Вспомнил о Коломойском. "Я впервые слышу, что у нас с Коломойским есть какие-то договоренности. Вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было. Не я назначал Коломойского на эту должность, но я его снимал. И снимал я потому, что его деятельность наносила существенный вред интересам государства. В первую очередь, экономическим интересам".

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О его журналистах. "Если вы допускаете, что в этих условиях Петр Порошенко наладит отношения через шантаж президента со стороны телеканала 1+1, то никто и никогда не будет шантажировать президента. Ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет".

И ответил на сравнение с Януковичем. "Фактом того, что я не Янукович, является оценка ОБСЕ и всех международных наблюдателей о том, что это были самые честные и прозрачные выборы в Украине, которые организовал президент Порошенко".

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