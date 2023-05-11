Зеленский дал интервью BBC: о контрнаступлении, заморозке конфликта, атаке на Кремль и друзьях Путина

Президент Владимир Зеленский дал интервью BBC для Eurovision News. Он рассказал, что мешает ВСУ начать полноценное контрнаступление, может ли Украина пойти на заморозку конфликта, и как некоторые "очень дружественные страны" помогают России обходить санкции и накапливать ракеты.

LIGA.net собрала 12 самых интересных цитат из интервью Зеленского.

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ВСУ морально готовы к контрнаступлению. Но есть одно но. "С точки зрения мотивации – наши военные готовы. С точки зрения комплектации бригад – мы готовы. С точки зрения техники – не все еще дошло".

С имеющейся техникой тоже можно добиться успеха, но потерять много людей. "Мы ожидаем соответствующую бронированную технику, она заходит по частям. Но с тем количеством можно идти вперед, и можно, мне кажется, преуспеть. Но мы будем терять очень много людей. Я считаю, что это невозможно. Поэтому нужно дождаться. Надо еще некоторое время".

Есть ли давление от западных партнеров? Говорит, что они – "не наши владельцы". "Мы воспринимаем наших партнеров очень тепло, как друзей, но точно не как наших владельцев. На этом мы строим наши отношения. И потому дата наступательных действий мотивирует нас самих, мы сами этого хотим: мы хотим мира".

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Не факт, что контрнаступление вернет границы 1991 года. "Мы будем делать все, чтобы враг побежал... Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе... У нас много разных шагов. Я думаю, что мы добьемся результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу. Это война".

На заморозку войны не пойдет, хотя не только РФ это выгодно. "Нет – замороженному конфликту и повторению минских соглашений. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Им очень выгодно, чтобы был заморожен конфликт. Я думаю, что некоторым странам тоже это выгодно. Чтобы все же остановить этот момент… Мы не дадим им заморозить конфликт".

"Есть определенное недоверие к некоторым постоянно балансирующим странам. Если есть какой-то момент, когда можно немного заигрывать с Россией, у них бывают такие ситуации. Тем не менее мы следим за этим, звоним, разговариваем, встречаемся".

Верит, что Украина победит в войне до президентских выборов в США-2024. "Всегда любые выборы и внутренние процессы оказывают влияние на любое государство. А особенно, если речь идет о выборах в Соединенных Штатах Америки. Но, во-первых, я думаю, что мы не потеряем двухпартийную поддержку. Второе — это то, что выборы в Соединенных Штатах через год. Кто знает, где мы будем. Я верю, что мы уже победим".

Видит в России дефицит артиллерии и снарядов. "Еще много у них есть на складах, но уже они считают, что они выдают своим бригадам. Уже мы видим, что они сокращают по некоторым направлениям количество обстрелов в сутки".

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Также уменьшилось количество ракет. "Тот большой запас ракет, который был в России, сократился. По сравнению с тем, каким он был до начала полномасштабного вторжения… И баллистические ракеты, и разные ракеты разного класса. Но в целом санкции повлияли, и количество ракет уменьшилось".

Хотя есть государства, которые помогают обходить России санкции. "Они, к сожалению, нашли способ через некоторых партнеров — там, где очень хитро они помогают России — обходить санкции… Мы должны работать с государствами, предоставляющими такую возможность. Я считаю, что это недопустимо".

"Просто у нас убивают людей, а есть государства, которые дают обходить санкции. Совершенно разные — банковский, небанковский сектор, сельскохозяйственный, энергетическая отрасль, оборонно-промышленный комплекс — много всего. И, к сожалению, среди очень дружественных государств есть такие".

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И которые будут давить в случае провала контрнаступления. "Будут [давить], я в этом уверен, у всех будет идея та или иная… Нельзя заставлять Украину отступить от своих каких-то ценностей, интересов. Нельзя заставить Украину отдать просто территорию. Почему тогда любая страна мира не отдаст Путину свою территорию, потому что очень хочется, чтобы все это закончилось?".

Не переживает за ответ РФ на контрнаступление. "Мы уже прошли через все их реакции. Я думаю, что чем успешнее будет наше контрнаступление, тем больше им придется думать об их внутренней политике".

"Нужно объединяться ради изоляции РФ — и тогда их общество разберется, в чем проблема, и будет разбираться со своим руководством. Эта война должна стать их проблемой. А точно не нашей. Не тех людей, которые ни к кому не приходили с войной".

Атака на Кремль – это вымысел России. "Мы за этим не стояли. И они, знаете, как говорят футболисты, попали в штангу с этой выдуманной историей. Как оно долетело прямо в Кремль из Украины? Как так, что у них не работает ПВО совсем? И как так, что оно зацепилось за шпиль? И что это такое в целом? Что это такое было, можно увидеть детали, что это за большой известный украинский или американский такой был дрон? И поэтому это выдумка. Зачем? Потому что они хотели нанести ответные удары по нам".

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