"Ермак рекомендовал мне заместителей". Интервью генпрокурора Венедиктовой - за минуту

Генпрокурор Венедиктора о деле Порошенко, подозрении Стерненко, конфликте с Трепаком и влиянии Ермака

Во вторник, 7 апреля, на Украинской правде вышло интервью с новым генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Ставили ли перед ней задачу посадить Петра Порошенко, влияет ли на генпрокурора Андрей Ермак и почему в отставке Виктора Трепака виноват он сам: LIGA.net выбрала 11 коротких тезисов из интервью Венедиктовой.

При назначении фамилия Порошенко не звучала. "Я так понимаю, что общество как раз именно так и воспринимает меня (что ее назначили, чтобы посадить Порошенко – ред)… Но, опять-таки, когда президент подписывал представление и когда мы с ним говорили о такой возможности (назначение генпрокурором – ред.), вообще никаких условий не стояло фамилия Порошенко ни звучала".

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С Порошенко Рябошапка выстрелил себе в ногу. "В принципе, если правильно понимать закон и кодекс, человек (Рябошапка -ред.) себе выстрелил в ногу. Потому что никто тебе не может предлагать никаких проектов. Это исключительно прерогатива Офиса генерального прокурора".

Заверяет: указания искать дела на Лероса не давала. "Я же из депутатской среды, и у меня абсолютно нормальные отношения с господином Гео. Мы с ним в отношениях, которые позволяют задавать друг другу вопросы… Я не знаю, кто там что искал. У меня не было никаких мотивов и понимания, что надо идти таким путем. Поэтому моего указания не было".

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При этом Ермак помогал с выбором заместителей. "Господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и т.д".

Осуждает угрозы Федины Зеленскому. "Здесь ситуация о степени должного поведения народного депутата. Насколько у нас народные депутаты вообще понимают их задачи и миссию, для чего они пришли. И насколько наши государственные институты могут вызвать уважение. Поэтому пусть устанавливает суд, но мне кажется, что такие действия, которые были продемонстрированы данным народным депутатом, они неприемлемы".

Подтвердила, что СБУ хочет забрать себе дело Бахматюка. "Ивана Геннадьевича (Баканова – ред.) я спросила о подследственности и, возможно, он укажет в чем именно он видит неэффективность НАБУ… Просто он переживает, что там есть резонансные производства, которые не доводятся до какого-то логического завершения…Но есть статья о подследственности, 216-я Уголовного процессуального кодекса. Ты ее не перепрыгнешь, там четко показано, какие статьи пойдут в НАБУ, САП. Четко, все".

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А Трепак самоустранился. "Я ему (Трепаку – ред.) говорила, что все резонансные дела у тебя останутся, потому что это действительно для общества важно. И Виктора Николаевича я видела своим заместителем… Группа прокуроров по делу Екатерины Гандзюк не изменились, старший группы прокуроров не изменился. Когда 30 марта произошло перераспределение обязанностей, сразу же Виктор Николаевич принес заявление".

И хотел подставить ее с делом против Вакарчука. "Есть обращение Андрея Портнова (о якобы уклонении от уплаты налогов Вакарчуком – ред.)… В докладной записке Виктор Николаевич мне предлагает: "считаю необходимым внесение генпрокурором в ЕРДР сведения о совершении народным депутатом таким то уголовным преступлениям таких то". Когда только приходит новый генеральный прокурор, а ему на подпись приходят такие документы. Здесь четко прослеживается статья 366-1, а эта статья - это исключительно подследственность НАБУ. А мне предлагают перенаправить в ГБР. Причем здесь ГБР?".

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Подозрение Стерненко будет в любом случае. "Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае. Квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите… А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется два года. Вы же понимаете, что она рано или поздно закончится? Вопросы квалификации".

А до лета может быть результат по делу Шеремета. "Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно. Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, не понравится. Но это уже будет результат".

Работает над "весной посадок". "Я очень настроена на это. Я думаю, что эффективность прокурора – это, в первую очередь, приговоры суда… Поэтому я не знаю, когда придет моя "весна", но я на нее очень работаю".

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