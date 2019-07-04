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04.07.2019, 17:27

"Ездил на стрелки, делал бизнес". Интервью Хомутынника за минуту

Виталий Хомутынник (скриншот видео)

История становления Виталия Хомутынника - такой, какой ее видит он сам

В четверг, 4 июля, Украинская правда опубликовала интервью с нардепом от Видродження и экс-регионалом Виталием Хомутынником. После бегства Виктора Януковича смотрящий за таможней стал самым богатым нардепом и даже смог сколотить депутатскую группу из осколков Партии регионов. Каким образом он остался на плаву и приумноужил свои активы при Порошенко, зачем его партия объединилась с Ринатом Ахметовым и кто познакомил его с Виктором Януковичем: самое интересное из интервью – в десяти коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

В 90-е ездил на "стрелки" и приобрел друзей в органах. "Со спортивными людьми общался сам, ездил на встречи, которые тогда назывались "стрелки". Моя позиция тогда была – выстоять в какой-то ситуации. У меня на то время уже были друзья в органах. Мне было с ними комфортнее общаться, с учетом того, что я не переходил никакой закон и не собирался его переходить".

В 22 года понял, что нужно защищать бизнес и пошел в депутаты. "К 1998 году я уже 5 лет занимался разного рода бизнесом. И я к тому времени понял, что обращаться все время к тем или иным людям, которые тебе могут помочь – может не сработать на каком-то этапе. Я понял, что мне самому надо становиться сильнее для того, чтобы двигаться вперед. И я принял решение пойти в депутаты местного совета Макеевки".

С Януковичем познакомила жена Кучмы. "Я тогда (в начале 2000-х – ред.) познакомился с Людмилой Кучмой. Она возглавляла фонд "Украина – детям"… На очередном мероприятии она говорит: "А что ты дальше?". Я говорю: "У меня были планы идти в облсовет, а возможно, пойду в парламент". Она: "Вот какие молодые, хорошие ребята, молодцы, помогают. У меня хорошие отношения с Виктором (Януковичем – ред.)". Я говорю: "Ну, если вы мне какую-то протекцию дадите, я пообщаюсь, я был бы вам благодарен". Она позвонила Януковичу, и так я с ним познакомился".

Налоговый кодекс – его заслуга. "У Азарова и Януковича была предвыборная фишка, что должен быть Налоговый кодекс. Почему он должен быть, это не обсуждается. А кто его может сделать? И вообще не было двояких мнений, что это может сделать кто-то еще. Все знали, что только Хомутынник.

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Не думал, что Саша Янукович захочет стать олигархом. "Он для меня был супер-спокойный человек, даже несколько застенчивый, все время молчал, все время был в тени отца. Просто рядом, делал серьезное лицо, кивал. Мы с ним общались немного, но я точно не мог предусмотреть по потенциалу Саши, что он захочет стать в Украине олигархом.

Сообщал Палице, кто и сколько зарабатывает на таможне. "Ну, а что плохого? Я информировал губернатора (Игорь Палица на то время был главой Одесской ОГА – ред.), кто у него ворует, как ворует. Чтобы он обратил на это внимание. Я не видел никаких проблем в этом.

Конфликт с Ахметовым начался из-за Пискуна. " Помню, было первое голосование – за назначение Пискуна генпрокурором, и я тогда нажал кнопку "против". Причем свою и еще пять – за Сафиуллина, Бубку, Бахтееву и еще кто-то. Не прошло минуты, как Бахтеевой кто-то позвонил, она подскочила и начала отчитываться… И тогда у меня было второе общение с Януковичем. Он позвонил и говорит: "Ты, наверное, ошибся". Я: "Да нет, не ошибся"… До этого разговора с ним ко мне подходил Андрей Клюев, он был смотрящий за фракцией. Он подошел и начал мне шипеть, и я его послал. Тот, естественно, передал, что "Что-то не то". А уже потом со мной начал культурно говорить Янукович. Это был 2002 год, Донецк".

Но это не помешало объединится с ним на этих выборах. "Я уже другой. И сейчас, когда встретился с Борисом Колесниковым, я его не видел давным-давно, то я встретился с другим человеком. Он на меня смотрит не как на того парня, который был тогда".

Выступает "за европейские ценности". "Я считаю себя человеком проевропейским. Я соблюдаю европейские ценности, стандарты. Я за то, чтобы Украина была частью Европейского Союза в будущем и т.д. Я думаю, что "Життя" это чуждо".

Но скучает за Астраханью. "Не задумывались, почему ахметовская часть Оппоблока вся в санкциях, а вторая часть Оппоблока не в санкциях, хотя они все были в одной фракции? Это слишком белыми нитками все шито… Но мне эти санкции – не беда. Я только за Астраханью скучаю, за рыбалкой. Москва мне никогда особо не нравилась, потому что трафик большой".

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Теги: виктор янукович, ринат ахметов, Виталий Хомутынник, за минуту
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