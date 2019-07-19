"Хотите жить в войне еще 100 лет?" Интервью Шефира - за минуту

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир дал большое интервью Левому берегу. Шефир оказался сторонником прямых переговоров с Владимиром Путиным и хочет закончить войну в Донбассе менее чем за два года. Самое интересное из первой и второй части разговора - е коротко в изложении LIGA.net.

Видит себя при Зеленском в качестве "доброго смотрящего". "Моя основная задача - быть рядом и следить за тем, чтобы он, став политиком, остался человеком. Когда занимаешь большую должность, тебя начинают окружать люди, говорящие лишь хвалебные речи и ведущие тебя не в том направлении".

Зеленский не хамит чиновникам, а проявляет силу. "Хамство возможно только в отношении порядочного человека. А когда ставят на место хама, это уже сила".

Потому что ориентируется на народ. "Больше всего он ценит, выйдя из предвыборной кампании, поддержку народа. Для него это очень важно. Если (он) подведет народ, это будет для него больше любого самого крупного провала".

С Богданом конфликта нет, а стычки - есть. "Я не вижу у нас двоевластия. У нас нормальные отношения с Андреем. Кто-то называет его немножко хамовитым. Я много слышал об Андрее плохого, но также мне много рассказывали о его профессиональных качествах. Он сложный человек... У нас с ним в целом нормальные отношения, хотя случаются и стычки".

Богдан любит перебивать. "Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, это надо направить в правильное русло".

У Богдана с Бакановым - мужские разговоры. "Мы же пока работаем командой. Тот, кто выбивается из команды, отходит. Но есть какие-то консультации, просто мужские разговоры (между Богданом и Бакановым)".

Шефир думает, что президент - не профессия. "Президент - не профессия. Президентом становится человек из любой сферы, а потом от него вдруг требуют ответов на все вопросы. Не все знает президент".

Нужны прямые переговоры с Кремлем, хотя Путин никому ничего не должен. Где-то мы уже это слышали..."Такой человек (Путин), который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добьемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу".

Без Медведчука и его каналов. "Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться. Есть идея разработать законопроект о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России".

Россия - агрессор, но воевать 100 лет не хочет. "Считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?"

Думает, что можно говорить с РФ на равных. "Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны!"

Крым - очень тяжелая тема для переговоров. "Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно".

К каким компромиссам готов? "Ко всем, кроме территориальной целостности".

Мечтает, что мир наступит раньше, чем через два года. На вопрос о том, что его брат Борис Шефир надеется, что через два года российский рынок откроется для украинцев: "Потому что мир, надеемся, наступит раньше".

Коломойский должен Кварталу $7 млн, но может не спешить. "Да, около того, были обстоятельства (война в Донбассе), в которых соблюдать все ранее принятые условия не так-то просто (вернуть долг Кварталу). Он (Коломойский) говорит: ребята, ну вот вы сами видите, как сейчас. Главное – новых долгов не возникает".

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Зеленский инициировал встречу с Ахметовым. "Возникла острая необходимость в этих 200 скорых, и мы решили обратиться... Владимир Александрович предложил (встречу с Ахметовым). Он сразу отреагировал".

Говорит, что Зеленский на дне рождения Суркиса заработал $1 тыс. "Распределите 10 тысяч на 10 актеров и 15 авторских групп – сколько получит Зеленский? Тысячу! С концерта, я думаю, что так. Могу ошибаться – в ту или иную сторону – долларов на 200".

Если Зеленский выступит в Квартале, то ничего страшного. "Если бы вдруг он вышел в концерте Вечернего квартала первым номером и просто бы сказал приветственный, вступительный монолог красивый, я лично в этом ничего плохого не вижу. Считаю, что это нормально. Вы не понимаете нашу психологию просто".

Военный парад подходит России, а Украине нужно что-то другое. "Парад как демонстрация силы хорош для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям. Сейчас думаем о какой-то альтернативе".

Всплыли детали биографии: отец воевал против "бандеровцев". "У меня отец воевал и даже после войны боролся с бандеровцами и рассказывал мне ужасные вещи... (сейчас) узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты".

Декларация - это неприятно. "Если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас.

Хотят коалицию с Вакарчуком и чуть-чуть с Тимошенко, но лучше самим. "Мы всегда хотели, и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании (о попадании Голоса в парламент). С Порошенко - нет, с Тимошенко - вполне возможно. Я против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего".

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