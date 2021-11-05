UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коротко | "Ко мне мог обратиться Зеленский, а я говорил: это глупость". Интервью Авакова за минуту

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 13:11
Арсен Аваков (фото - Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

Бывший министр внутренних дел рассказал о своей отставке, отношениях со Слугой народа и переговорах с Путиным

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал интервью в эфире программы Народ против на канале Украина 24. Экс-глава министерства, занимавший эту должность дольше всех в истории, рассказал о причинах своей отставки, конфликте со Слугой народа и отношениях с президентом Зеленским.

Как Украине аукнутся санкции СНБО, почему нельзя договариваться с Путиным и кто виноват в Иловайской трагедии – рассказываем за минуту.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Говорит, ушел, потому что слишком независим. "Одна из причин моей отставки – Аваков слишком сильный и слишком независимый министр... Я умею говорить "нет", а это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", а это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент, а я говорил: это полная ерунда".

Такая позиция была необходима для баланса. "У нас очень несбалансированная правоохранительная система. Требовался такой сильный министр как я. Я мог кому угодно позвонить и сказать: "Слышишь, ты что себе позволяешь?". Я этим занимался, защищал полицейских от давления. Сейчас баланса нет".

ОП и СНБО слишком на себя берут. "СНБО не может быть исполнительным органом власти. И не может быть судебным органом власти, который назначает виновных. Когда СНБО превратился в механизм штамповки санкций, я не хотел участвовать в этом. И это была одна из причин отставки".

"По сути, решение СНБО – это решение президента Украины. Это снова вертикализация власти... Я, министр с многолетним стажем, получал материалы за пять минут до начала заседания".

Это еще отразится на Украине. "Санкции против граждан Украины вводить нельзя... Я понимаю, что в ситуации с Медведчуком была предельная ситуация. Но когда в зале показывают список из 30 человек, и все понимают, что Сиярто включают в список не потому, что он когда-то там был контрабандистом, а потому, что он спонсирует оппозиционный сайт Цензор.нет, так нельзя".

"Когда меня спрашивают, для чего полицейские останавливают депутатов из Слуги народа, я говорю: потому что это их работа. Думайте над тем, как подбирать адекватных депутатов".

Конфликт с СН начался из-за довыборов в Раду. "Это проявилось во время выборов в Ивано-Франковской области, где, на мой взгляд, были определенные нарушения (на этих выборах в парламент прошел слуга народа Василий Вирастюк – ред ). На них необходимо было реагировать. И это руководству партии Слуга народа показалось неуместным".

К Монастырскому относится хорошо. Но не знает, каким он будет министром. "Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите". Он должен говорить "да" и должен говорить твердое "нет", и брать на себя ответственность".

"Тех, кто способен на многое, в МВД заменили способными на что угодно".

В Украине слишком часто меняются министры. "Когда человек приходит в министерство, он понимает, что это на три месяца. Потому что за три месяца он скажет что-то не так об Арахамии (председатель фракции СН – ред ) или еще о ком-то – и его снимут. И поставят того, кто им удобен".

Читайте также: Разбор | Лояльность VS компетентность. Как устроена кадровая воронка Владимира Зеленского

Слишком много власти в руках у президента. "Даже если Зеленский – хороший человек, дайте хорошему человеку всю полноту власти – и будет плохо... Сейчас исполнительная власть из-за того, что есть монобольшинство, полностью сосредоточена в Офисе президента. Это тот мандат, который дали люди. Но нет никакого баланса, и это гигантская проблема".

Выход из ситуации – в правовом поле. "Я очень не хочу, чтобы был новый Майдан или уличные столкновения. Я хочу, чтобы мы выходили из тупика так, как написано в Конституции... Поэтому Конституционный суд должен работать, а не подрабатывать. Суды должны работать, а не подрабатывать".

Готов вернуться в политику. "Я думаю, что Украина задолбалась от частных проектов, которые каждый политик строит под себя. Я сторонник баланса. Баланс – это моя религия... Если будет альянс, который будет следить за этим балансом, двигать страну вперед, я никуда не денусь, и буду этим заниматься".

Часть ответственности за Иловайскую трагедию – на Генштабе. "В Иловайской трагедии виновата Россия. Далее была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб... А потом произошло то, что произошло – совершенно идиотские договоренности нашего Генштаба с российским. Когда наших ребят повели по коридору и расстреляли... Это трагедия. Как ты (Виктор Муженкоред) это допустил, как ты вел те переговоры, и как ты смеешь сейчас комментировать?"

"Я звонил туда по пять раз в день, и мне говорили: "Да-да, сейчас будет помощь, готова танковая группа". А я хочу напомнить, что уже тогда боялись добробатов, не хотели им давать тяжелое вооружение, давать танки".

Договориться с Россией не получится. "Стратегия России не в том, чтобы прийти к компромиссу и вернуть нам что-то. Вероятно, ее стратегия состоит в том, чтобы все оставалось как есть. Годами и десятилетиями".

"Не договоритесь... Зеленский может быть гениальным человеком. Но Путин есть Путин".

Поэтому Украина должна готовить силовой вариант. "Мы должны знать и быть готовыми. Вдруг умер Путин, вдруг в России происходит нечто, что позволит нам максимально бескровно вернуть территории. Эти вещи должны быть проговорены и положены в папочки с грифом "секретно". Военные должны все это просчитать. Когда я был министром, у меня был такой план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО не проходит как "одобрямс". Интервью Данилова – через минуту

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский мвд арсен аваков кадровая политика Денис Монастырский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 