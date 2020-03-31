"Лерос – инструмент в руках поклонников дефолта". Онлайн-брифинг Ермака – за минуту

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал скандал с пленками своего брата и создание консультативного совета с ОРДЛО

Во вторник, 31 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-брифинг, на котором журналисты имели возможность задать вопросы только на странице ОП в Facebook. "Брифинг" длился менее 40 минут, а первые пять минут Ермак рассказывал об усилиях власти по борьбе с коронавирусом. После этого глава ОП ответил на четыре вопроса: два из них касались темы консультативного совета, два - видеозаписей с братом Ермака, которые опубликовал нардеп от СН Гео Лерос.

LIGA.net выбрала девять главных тезисов из неубедительного выступления главы ОП.

Считает, что появление пленок было спланированной акцией. "Я рассматриваю появление этих пленок за день до рассмотрения в Раде важных вопросов…Вы понимаете, кто делал все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта… Я считаю, что он (Гео Лерос – ред.) является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной - они борются с украинской властью, с командой президента".

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А Лерос пытался протолкнуть своего человека в Кабмин. "Как это ни иронично звучит, я остановил - это происходило в моем кабинете в Офисе президента, этому есть свидетели, - я остановил попытки этого господина (Лероса – ред.) обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека с прошлой власти, который работал в Киевской государственной администрации. Сначала этого человека нам предлагали в КГГА. Затем этот человек появился - это было последнее решение Кабинета министров господина Гончарука... Я остановил это. Безусловно, у господина Лерос после этого ко мне соответствующее отношение".

Уверяет, что ОП к делам против Лероса отношения не имеет. "Я считаю, что эти органы (СБУ и ГБР – ред.) проведут полное и объективное расследование всех фактов, которые сегодня связаны с этими пленками… И я гарантирую вам, что сегодня власть никоим образом не будет на это влиять".

Mercedes планировал купить давно. Так совпало. "Я давно планировал сменить автомобиль, но сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, ни на семью, ни на себя. Поэтому действительно я продал старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с этими событиями в нашей стране".

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Рассказал, когда может быть новый обмен. "Этот процесс продолжается, он усложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются…Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что может это неделю, может 10 дней, может две недели и мы уже начнем проводить эти обмены".

От идеи переговоров с ОРДЛО никто не отказывается. "Идея создания такого совета будет далее рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Германии, Франции и ОБСЕ. Эти консультации продолжаются до сих пор".

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Но с террористами никто общаться не будет. "Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами, и не будем никогда их вести…Они не являются участниками ТКГ и при нашей каденции никогда ими не станут".

И объяснил, с кем хочет говорить Украина. "Украинская сторона с самого начала хотела, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Там не предусматриваются участники, которые были бы назначены государством. И мы видим участниками этой платформы общественных деятелей, представителей церквей и так далее".

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