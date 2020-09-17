Макс Нефьодов идет на выборы в Киевсовет первым номером партии Голос. Говорит, окно возможностей в правительстве захлопнулось, поэтому возвращается в бизнес, а параллельно хочет работать в муниципальной власти (законодательство для местных депутатов это позволяет). Что думает о Владимире Зеленском, как Святослав Вакарчук подвел партию, кто привел Нефьодова в Голос, есть ли в Голосе влияние и деньги олигарха Виктора Пинчука или других бизнесменов, и есть ли шансы у Сергея Притулы стать мэром – в интервью LIGA.net.

Мне предложили возглавить список в августе. Я всегда был симпатиком Голоса. Когда уволился, мы встретились с Кирой Рудык (лидер партии), Ярославом Железняком, начали обсуждать. Более-менее глубоко познакомился с Притулой. До этого я его видел только на экране. Понял, что эта история мне интересна.

В Киевсовете останусь менеджером. Это не политическая позиция. Ее можно совмещать с бизнесом, что я и собираюсь делать. Управление городом – это о том, чтобы не вырубывать парки, разработать нормальный генплан, отремонтировать асфальт. Но мне нужно на что-то жить. Я возвращаюсь в бизнес. Буду заниматься консультативными инвестиционными проектами. Но готов инвестировать большое количество своего времени в Киевсовет.

В списке Голоса нет "друзей по кварталу". Кампания Голоса не финансируется застройщиками или олигархами. Притула не идет в Киевсовет с "друзьями по кварталу". В списке Голоса нет ни одного человека из Варьяты-шоу. Нет ни одного родственника, кума Притулы. Мне кажется, даже нет людей из Тернополя. У Притулы есть шанс. Да, у Голоса в Киеве блиц-кампания. Но у нас все выборы на 90% эмоциональные. Притула инвестировал время, деньги, имя. Руководил большой донорской сетью, закупал тепловизоры, дроны на фронт. Его имидж актера, шоумена играет только в плюс с точки зрения узнаваемости. Если выйдем во второй тур, выбор будет между синей и красной таблеткой. Ситуация для Притулы во втором туре позитивная.

Притула не идет в Киевсовет с "друзьями по кварталу". В списке Голоса нет ни одного человека из Варьяты-шоу. Нет ни одного родственника, кума Притулы.

Пинчук денег не дает, я его видел всего несколько раз. Пару раз еще в Icon Private Equity, где работал. И раза три на каких-то конференциях. На киевских выборах денег Пинчука точно нет. По национальным выборам – я даже не смотрел отчет, кто был донатором Голоса. Но я очень сомневаюсь, что там был Пинчук. Виктор Михайлович из моих очень коротких с ним встреч, - человек достаточно экономный. Раскладывает яйца в разные корзины. Ни с кем не ссорится. Из того, что я в Раде видел, у него очень диверсифицированный подход. Он скорее формирует свой имидж как прозападного, относительно белого бизнесмена. Вот люди Коломойского в Раде - они голосуют по звонку. Могут быть вроде адекватными, а потом (щелчок пальцами) - оп, и пошли голосовать.

Еще меня считают человеком Фиалы. Но это не так. Да, я у него работал 10 лет назад. Он, наверное, знает о моем существовании. Когда я пришел выступить на его форум, Томаш меня хвалил. Ахметов - не хвалил. Думаю, вряд ли он обо мне вообще знает. И Коломойский мне никогда не звонил.

Список Голоса составлен. Часть кандидатов уже приоткрыли интригу: Зоя Ярош, Вадим Васильчук, Костя Богатов, Мария Карнаухова, Стас Медведенко, Тарас Козак. И будет еще очень много интересных людей. Через неделю они выйдут на сцену, покажут себя. Зачем я буду красть их славу? Это невежливо. Мы очень старались собрать кандидатов, к которым не будет претензий. В парламенте к депутатам Голоса точно нет претензий, что они смсками переписывались или, как новый мем, на экологию собирали деньги, или искали свои пять копеек. Для меня это важная штука. Если кто-то будет переступать красные линии, я как №1 буду делать все, чтобы этих людей не было.

Кличко как мэр - не справился. Не хочу спекулировать на причинах: не хотел или не смог. Я уклоняюсь от оценок людей - Порошенко, Кличко, Зеленского. Вопрос в поступках. Ряд поступков Кличко в Киеве вызывают удивление. Почему в Киеве до сих пор нет генплана? Почему в некоторых инициативах Кличко формально был соавтором, как с прозрачным механизмом парковок, а после первых успехов они были свернуты?

Голос в Киеве не будет сотрудничать только с ОПЗЖ. С такой конфигурацией Киевсовета, которая ожидается, можно на многое влиять. Мы пойдем на нормальные договоренности с партиями, которым не безразличен Киев с управленческой точки зрения. Можно строить ситуативное большинство. Если ко мне придет депутат хоть от Слуги народа, хоть от ЕС, хоть от Удара Кличко и скажет, что у него есть позитивная история, давайте поддержим - я никогда не скажу нет. К чему я не готов точно - так это сотрудничать с фракцией ОПЗЖ. Это пятая колонна в Украине.

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Слышал, Кличко нашел общий язык с Ермаком. Я Ермака видел всего несколько раз. Ни разу глубоко не общался. Составляю свое мнение исключительно из сообщений в прессе и Фейсбуке. Но для меня это еще один показатель, почему Киев требует изменений. Конечно, все ветви власти должны сотрудничать, не надо впадать в идеологические споры, это маразм. Притула на такое точно не пойдет. Если речь зайдет о коррупционных компромиссах (например, с Офисом президента в обмен на должность главы КГГА в случае победы - ред), то я на 200% уверен, что Сергей Притула на такое не пойдет. Значит, не будет такого назначения. Идти на компромиссы, которые генерируют коррупцию и те проблемы, с которыми ты пришел бороться, это какая-то шизофрения.

В Киеве я вижу три главные проблемы. Проблема номер один - борьба с жуликами и теневыми схемами. Можно сделать намного больше за те налоги, которые мы уже платим. Вторая большая проблема - с транспортом: Киев не едет. То же самое касается вообще дорог, развязок, системы безопасности. И третий вопрос: Киев не дышит. У нас большие проблемы с экологией. Сколько лет нужно на реконструкцию Бортнической станции? За это время Илон Маск построил ракету, научился ее возвращать на землю, возить людей на МКС. А мы все еще с японцами обсуждаем, как сделать так, чтобы, извините, сотням тысяч людей в целом районе не воняло.

Но на самом деле проблем гораздо больше. Еще есть вопрос электронных услуг в городе, огромная проблема со здравоохранением. Мы сидим рядом с Александровской больницей, которую чуть не превратили в вип-палаты на время коронавируса. Проблем очень много. И многие из них можно быстро решить, просто эффективно использовав бюджет". "Второй вопрос - управление городским имуществом. Тут все феноменально неэффективно. Я пару лет назад интервьюировал человека из Киевзеленбуда, и это реально было "мамахохотала".

Если речь о коррупционных компромиссах, я на 200% уверен, что Сергей Притула на такое не пойдет. Идти на компромиссы, которые генерируют коррупцию и те проблемы, с которыми ты пришел бороться - это какая-то шизофрения

Я не знаю, в доле Кличко или нет. Но на рынке недвижимости нет прозрачных правил. Очень просто, не надо никаких рабочих групп и академиков: если мы хотим строить, нужен публичный генплан, где видно, какие участки Киев предлагает под застройку. И дальше город на аукционе продаст их тем, кто предложит наибольшую цену. А эти деньги еще, желательно, пусть получат целевое назначение. Что тут сложного?

Кампания Голоса пройдет в соцсетях. Хочется достучаться до людей эффективно. Наш избиратель не смотрит телевизор. Основную информацию он получает из соцсетей, сайтов, YouTube. Нет смысла устраивать ковровое бомбометание бордами. Не лозунги, а контент.

Вакарчук с Голосом поступил честно. Он увидел, что не приносит эффективности. Можно ли его за это осуждать? Мне бы больше хотелось, чтобы Славко, зайдя в Раду, нашел в себе таланты государственного деятеля. Но он в себе, наверное, таких навыков не нашел. Врать вам, выкручиваться, говорить, что это здорово - что Вакарчук ушел из Рады... Это, конечно, не так. Но обвинять его в этом - тоже несправедливо. Он взял на себя более сильный удар как человек, который формировал десятками лет свою узнаваемость, свой капитал, повел десятки людей, которых он никогда не знал... под своим брендом. Мне кажется, мы должны быть благодарны за то, что он сделал.

Врать вам, выкручиваться, говорить, что это здорово - что Вакарчук ушел из Рады... Это, конечно, не так. Но обвинять его в этом - тоже несправедливо. Он взял на себя более сильный удар

Он во многом отошел от партии. Он не разрывает все ассоциации с Голосом, участвует в общих больших событиях, но прямого влияния на события - формирование списка, контентное предложение на выборах - не имеет. Если ты уходишь - ты уходишь.

Я знаю о семейном "горе" господина Притулы (женат на дочери краматорского бизнесмена Сопельника, чья вторая дочь замужем за экс-регионалом Хомутынником - ред). Далеких родственников не выбирают. Я не вижу тут никаких профессиональных, коммерческих связей, которые влияли бы на работу Притулы. Да, такой факт есть. Так случилось, сердцу не прикажешь.

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Хомутынник Притуле денег не дает. Это 100%. На самом деле, у нас очень экономная компания. Никто не будет брать - если принесут кешевые бюджеты, чтобы завесить город бордами. У нас есть официальное финансирование от государства, есть ряд официальных доноров. Их можно посмотреть в отчете на НАПК. Очень часто нам приписывают, что должен финансировать Пинчук, Сорос и так далее. Я бы может и не против, если бы Сорос дал каких-то денег. Просто, к сожалению, этого не происходит.

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С Зеленским у меня отношений нет. Я его видел, наверное, три-четыре раза в жизни. И если исключить события вроде ритуальных поездок в Ужгород, где я сидел за столом, а он ругал таможенников, то мы очень мало с ним общались.

Контрабанду в Украине "держат" известные люди. Альперин, Фирманюк, Шерман, Полуситок, куча народа. Они крупные бизнесмены, как себя называют. Думаю, они продали как раз на этапе смены правительства президенту идею, что вся эта реформа сложная и длинная, это еще год ждать и непонятно чего, все это соросята прозападные, давайте лучше все свернем. Деньги в обмен на реформу.

Меня уволили, потому что Зеленский слышал много недовольных. Недовольны были тем, что на таможне начались настоящие изменения, что увольняют их родственников и друзей, нельзя договориться. Они начали ходить к президенту и рассказывать, что это плохо. Это люди наивысшего уровня. У нас же контрабандисты - это люди, которые имеют прямое влияние на политику. У меня нет уверенности, что часть из них не заходила к Зеленскому лично. Они не прячутся. Они могут прийти на комитет Верховной Рады и еще там жаловаться, что Нефьодов наезжает.

Мы разошлись недовольными друг другом. Президент точно считал: вот Нефьодов, я предложил ему такой план борьбы с военными — собака, отказывается, наверное, в доле с контрабандистами. А я ушел с тем, что вещи, которые я предлагал, не прошли

Зеленский пошел по простому пути. Он склонен к простым и немедленным решениям, как это было с введением военных отрядов на таможню. Нужны не военные, а оборудование. Ну, поставишь ты военного над головой таможенника - что изменится, если у нас весов нет? После той встречи мы разошлись недовольными друг другом. Президент точно считал: вот Нефьодов, я предложил ему такой план борьбы — собака, отказывается, наверное, в доле с контрабандистами. А я ушел с тем, что вещи, которые я предлагал, не прошли.

Сейчас на таможне - полный хаос. Даже старые таможенники звонят и говорят: такого не было даже во времена Януковича, полная анархия. Центрального управления нет. Таможней руководит человек, который никогда не был таможенником - замдиректора департамента из Минфина. Назначение, которые все связывают в интернете с кланом Романенко-Калетника. Вернулись сотни одиозных таможенников, которых я увольнял. Выгодно это, мне кажется, в первую очередь региональным элитам. И во многом как раз под местные выборы.

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