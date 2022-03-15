Мэр Харькова Игорь Терехов: Прошу мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона – помогите закрыть небо

Только за последние сутки оккупанты обстреляли Харьков 65 раз. Две ракеты выпустили по центру, из Смерчей "накрыли" районы парка Горького и Сумского рынка. С первого дня войны преимущественно русскоязычный полуторамиллионный Харьков, как и Мариуполь, стирают с лица земли. Больше двух недель люди живут в убежищах.
"Это беспощадный геноцид", – говорит мэр Харькова Игорь Терехов.
В интервью LIGA.net Терехов рассказал, как город выживает под обстрелами российских оккупантов, а волонтеры, коммунальщики и бизнес объединяют усилия – чтобы он жил дальше.
- Что сейчас происходит в Харькове, какая обстановка? Насколько удалось в условиях войны "стабилизировать" ситуацию в городе?
- Ситуация напряженная. Бои не прекращаются. Отовсюду российская армия лезет, со всех сторон. Наша армия героически сражается, полностью отбивает их атаки. Они обстреливают нас с воздуха, они обстреливают нас из гранатометов, Градов. Из всех своих минометных установок. Разрушают целые микрорайоны.
Сначала бомбили больше по окраинам, сейчас переместились в центр. Били по админзданиям: полиции, ОГА, мэрии. Уничтожают всю инфраструктуру города. 48 школ разрушено полностью. Детские сады, поликлиники, больницы. Вчера палили даже в перинатальный центр. Хорошо, что мы это предвидели и переместили всех рожениц.
Стреляют по трансформаторным подстанциям, по тепловым сетям, водоканалу. По всему, что обеспечивает жизнедеятельность города.
Они хотят уничтожить Харьков. Разрушения колоссальные.
- Что сейчас известно о масштабах разрушений?
- Разрушено больше 600 многоэтажных домов. А у нас их всего чуть больше 8000. И это многоэтажные дома! Вы себе представляете? Уничтожают полностью. По всем районам.
- То есть уже нельзя говорить, что Салтовка больше других страдает?
- Нет. Салтовка страдает, ХТЗ страдает. Рогань, Пятихатки, Алексеевка, Пушкинская, Мироносицкая, Гагарина, Московский проспект, Новые дома, Немышля — частный сектор. Сегодня нет таких районов Харькова, которые бы не пострадали от обстрелов России.
- Где сейчас живут люди с Северной Салтовки и уничтоженных домов?
- Все, что возможно, мы делаем. Пока переселяем их в метрополитен, там более безопасно, и мы большему количеству можем помочь. Перевозим в метро, в школы, детсады. Там, где сегодня возможно и где есть укрытие. Иначе, если залетит туда – что делать? В школы подаем отопление, чтобы не мерзли. Открыли столовые, готовим еду.
Навалились всем городом. Это ж общая война, правильно?
- Почему Харьков? Почему Мариуполь? Это месть России условно рускоязычным городам?
- А почему война? Почему Россия ни с того ни с сего взяла и напала на Украину? Откуда я могу знать? Это же они себе что-то думают. Я единственное, что могу сказать: реально, это геноцид против украинского народа. И Харьков с первого дня нещадно бомбят. Нещадно.
- Какие вообще настроения в Харькове?
- Тут всегда была такая ментальность... Харьков — преимущественно русскоязычный город. У нас рядом Белгород, граница России. Каждый четвертый в Харькове имеет родственников, знакомых – в Белгороде, Курске, Туле. Ночь в поезде – ты уже в Москве. Многие дружили.
Теперь я у людей спрашиваю: вы когда-нибудь думали, что Российская Федерация может напасть на город Харьков? Не было ни одного человека, который сказал бы: да. Никто не мог такое представить. Отношение к РФ поменялось на 180 градусов. И пройдет не одно поколение людей у нас, чтобы оно изменилось.
- Как жители города переживают обстрелы? Они же сейчас живут в основном в бомбоубежищах и в метрополитене. Почти круглосуточно?
- Я попросил людей, чтобы оставались в метро и сохранили себе жизнь. Я просто умоляю их, чтобы они покинули многоэтажные дома. Многоэтажки все время находятся под бомбардировками и обстрелами.
Мы вместе с волонтерами доставляем в убежища питание, даже горячее, медикаменты. Выдали матрасы, одеяла. Сейчас волонтеры в метро детские анимации устраивают. Памперсы, детское питание. Многие с собачками, с котами, просят корм – мы и это делаем. Все, конечно, бесплатно. Только по возможности – не выходите из убежищ.
- Кто помогает?
- Мы получаем гуманитарную помощь по нескольким направлениям. По линии Офиса президента, Кабмина. По линии других городов, которые пока не задействованы в активной войнет. Вот сейчас только, до разговора с вами, мне отписался мэр Тбилиси Каха Каладзе, что тоже отправил помощь. Я обратился ко всем мэрам наших городов-побратимов: Варшава, Познань, Брно, Генуя.
Очень многие люди сами позвонили. Игорь Абрамович (миллиардер, нардеп от ОПЗЖ — ред) позвонил, что можно и нельзя — делает, большими партиями. Герега (совладелица сети гипермаркетов Эпицентр — ред) позвонила: открывай магазин, все, что надо – бери, это война, только держитесь. Просто волонтеры, люди.
Мы договорились так: кто имеет возможность работать, – рестораны, например, – мы даем продукты, они готовят, кормим людей. Это такой, знаете, единый порыв. Тут никто не считает никакие деньги.
- Как под обстрелами работают коммунальные службы?
- В этих условиях, под огнем, и работают. Мы вывозим мусор, чистим дороги, ремонтируем тепло, воду. А все время "бьют". Представляете, какие люди у нас? Их никого не нужно уговаривать.
Многие жители сами отзываются и предлагают: давайте мы вместе со спасателями ГСЧС будем завалы разгребать.
- Есть данные по погибшим в Харькове от обстрелов? Мариуполь — страшные цифры.
- Есть. Я не могу дать вам их из этических соображений. И не спрашивайте меня об этом, я не скажу, хорошо?
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- Сейчас центральная власть призывает бизнес по возможности работать, чтобы не остановилась экономика. Как обстоит ситуация в Харькове? Есть ли возможность работать хоть каким-то предприятиям – или деловая сфера города полностью стоит на военных рельсах?
- Многие коммерческие банки и предприятия эвакуировались, работают удаленно, IT-сфера тоже работает, но не в Харькове. Некоторые сети открылись, аптеки, киоски. Но в этом есть опасность. Вчера, например, в ТЦ Экватор попало. На страх и риск. Работают наши подрядчики вместе с коммунальщиками, строители. Потому что очень много стекол вылетело, нужно закрывать контуры, мы закупили пленку.
Президент сказал: там, где это возможно – надо делать. Это правда необходимо, чтобы люди видели, что в городе есть жизнь. Харьков, несмотря на такие тотальные разрушения и такую войну, должен жить.
Могу сказать больше. В понедельник было совещание с группой архитекторов, мы уже планировали восстановление города.
Мы уже более чем 1,5-миллионный город, важно все сделать быстро. Чтобы был продуманный дантаун, центр города. Чтобы жилые здания были совершенно другие, в плане энергосберегающих технологий.
Но при этом мы должны еще сохранить колорит Харькова.
- Харьковские бизнесмены, олигархи – вы с ними встречались, обсуждали моменты по текущей помощи и восстановлению? Ярославский заявлял, что "не пожалеет ни сил, ни денег".
- Встреч не было, потому что Ярославский не в Украине. Телефонный разговор – был. Он сейчас, насколько мне известно, закупил медицинские авто для армии. Будет, конечно, участвовать.
Все будут. Все бизнесмены. И Абрамович, и Ярославский. Все.
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