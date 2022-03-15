Мэр Харькова Игорь Терехов: Прошу мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона – помогите закрыть небо

Только за последние сутки оккупанты обстреляли Харьков 65 раз. Две ракеты выпустили по центру, из Смерчей "накрыли" районы парка Горького и Сумского рынка. С первого дня войны преимущественно русскоязычный полуторамиллионный Харьков, как и Мариуполь, стирают с лица земли. Больше двух недель люди живут в убежищах.

"Это беспощадный геноцид", – говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

В интервью LIGA.net Терехов рассказал, как город выживает под обстрелами российских оккупантов, а волонтеры, коммунальщики и бизнес объединяют усилия – чтобы он жил дальше.

- Что сейчас происходит в Харькове, какая обстановка? Насколько удалось в условиях войны "стабилизировать" ситуацию в городе?

- Ситуация напряженная. Бои не прекращаются. Отовсюду российская армия лезет, со всех сторон. Наша армия героически сражается, полностью отбивает их атаки. Они обстреливают нас с воздуха, они обстреливают нас из гранатометов, Градов. Из всех своих минометных установок. Разрушают целые микрорайоны.

Сначала бомбили больше по окраинам, сейчас переместились в центр. Били по админзданиям: полиции, ОГА, мэрии. Уничтожают всю инфраструктуру города. 48 школ разрушено полностью. Детские сады, поликлиники, больницы. Вчера палили даже в перинатальный центр. Хорошо, что мы это предвидели и переместили всех рожениц.

Стреляют по трансформаторным подстанциям, по тепловым сетям, водоканалу. По всему, что обеспечивает жизнедеятельность города.

Они хотят уничтожить Харьков. Разрушения колоссальные.

- Что сейчас известно о масштабах разрушений?

- Разрушено больше 600 многоэтажных домов. А у нас их всего чуть больше 8000. И это многоэтажные дома! Вы себе представляете? Уничтожают полностью. По всем районам.

- То есть уже нельзя говорить, что Салтовка больше других страдает?

- Нет. Салтовка страдает, ХТЗ страдает. Рогань, Пятихатки, Алексеевка, Пушкинская, Мироносицкая, Гагарина, Московский проспект, Новые дома, Немышля — частный сектор. Сегодня нет таких районов Харькова, которые бы не пострадали от обстрелов России.

"Я провел переговоры с тремя ведущими мэрами – Нью-Йорка, Бостона, вчера с мэром Чикаго. У них есть определенное "лобби" в США. Я прошу их, чтобы они подключились и в США было инициировано закрытие неба. Они все меня поддержали".

- Где сейчас живут люди с Северной Салтовки и уничтоженных домов?

- Все, что возможно, мы делаем. Пока переселяем их в метрополитен, там более безопасно, и мы большему количеству можем помочь. Перевозим в метро, в школы, детсады. Там, где сегодня возможно и где есть укрытие. Иначе, если залетит туда – что делать? В школы подаем отопление, чтобы не мерзли. Открыли столовые, готовим еду.

Навалились всем городом. Это ж общая война, правильно?

- Почему Харьков? Почему Мариуполь? Это месть России условно рускоязычным городам?

- А почему война? Почему Россия ни с того ни с сего взяла и напала на Украину? Откуда я могу знать? Это же они себе что-то думают. Я единственное, что могу сказать: реально, это геноцид против украинского народа. И Харьков с первого дня нещадно бомбят. Нещадно.

- Какие вообще настроения в Харькове?

- Тут всегда была такая ментальность... Харьков — преимущественно русскоязычный город. У нас рядом Белгород, граница России. Каждый четвертый в Харькове имеет родственников, знакомых – в Белгороде, Курске, Туле. Ночь в поезде – ты уже в Москве. Многие дружили.

Теперь я у людей спрашиваю: вы когда-нибудь думали, что Российская Федерация может напасть на город Харьков? Не было ни одного человека, который сказал бы: да. Никто не мог такое представить. Отношение к РФ поменялось на 180 градусов. И пройдет не одно поколение людей у нас, чтобы оно изменилось.

- Как жители города переживают обстрелы? Они же сейчас живут в основном в бомбоубежищах и в метрополитене. Почти круглосуточно?

- Я попросил людей, чтобы оставались в метро и сохранили себе жизнь. Я просто умоляю их, чтобы они покинули многоэтажные дома. Многоэтажки все время находятся под бомбардировками и обстрелами.

Мы вместе с волонтерами доставляем в убежища питание, даже горячее, медикаменты. Выдали матрасы, одеяла. Сейчас волонтеры в метро детские анимации устраивают. Памперсы, детское питание. Многие с собачками, с котами, просят корм – мы и это делаем. Все, конечно, бесплатно. Только по возможности – не выходите из убежищ.

- Кто помогает?

- Мы получаем гуманитарную помощь по нескольким направлениям. По линии Офиса президента, Кабмина. По линии других городов, которые пока не задействованы в активной войнет. Вот сейчас только, до разговора с вами, мне отписался мэр Тбилиси Каха Каладзе, что тоже отправил помощь. Я обратился ко всем мэрам наших городов-побратимов: Варшава, Познань, Брно, Генуя.

Очень многие люди сами позвонили. Игорь Абрамович (миллиардер, нардеп от ОПЗЖ — ред) позвонил, что можно и нельзя — делает, большими партиями. Герега (совладелица сети гипермаркетов Эпицентр — ред) позвонила: открывай магазин, все, что надо – бери, это война, только держитесь. Просто волонтеры, люди.

Мы договорились так: кто имеет возможность работать, – рестораны, например, – мы даем продукты, они готовят, кормим людей. Это такой, знаете, единый порыв. Тут никто не считает никакие деньги.

- Как под обстрелами работают коммунальные службы?

- В этих условиях, под огнем, и работают. Мы вывозим мусор, чистим дороги, ремонтируем тепло, воду. А все время "бьют". Представляете, какие люди у нас? Их никого не нужно уговаривать.

Многие жители сами отзываются и предлагают: давайте мы вместе со спасателями ГСЧС будем завалы разгребать.

- Есть данные по погибшим в Харькове от обстрелов? Мариуполь — страшные цифры.

- Есть. Я не могу дать вам их из этических соображений. И не спрашивайте меня об этом, я не скажу, хорошо?

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- Сейчас центральная власть призывает бизнес по возможности работать, чтобы не остановилась экономика. Как обстоит ситуация в Харькове? Есть ли возможность работать хоть каким-то предприятиям – или деловая сфера города полностью стоит на военных рельсах?

- Многие коммерческие банки и предприятия эвакуировались, работают удаленно, IT-сфера тоже работает, но не в Харькове. Некоторые сети открылись, аптеки, киоски. Но в этом есть опасность. Вчера, например, в ТЦ Экватор попало. На страх и риск. Работают наши подрядчики вместе с коммунальщиками, строители. Потому что очень много стекол вылетело, нужно закрывать контуры, мы закупили пленку.

Президент сказал: там, где это возможно – надо делать. Это правда необходимо, чтобы люди видели, что в городе есть жизнь. Харьков, несмотря на такие тотальные разрушения и такую войну, должен жить.

Могу сказать больше. В понедельник было совещание с группой архитекторов, мы уже планировали восстановление города.

"Продумываем создание фонда возрождения Харькова. Приглашаем международных архитекторов. Чтобы мы быстро могли разработать новую концепцию для города. Все ведь нужно будет заново отстраивать".

Мы уже более чем 1,5-миллионный город, важно все сделать быстро. Чтобы был продуманный дантаун, центр города. Чтобы жилые здания были совершенно другие, в плане энергосберегающих технологий.

Но при этом мы должны еще сохранить колорит Харькова.

- Харьковские бизнесмены, олигархи – вы с ними встречались, обсуждали моменты по текущей помощи и восстановлению? Ярославский заявлял, что "не пожалеет ни сил, ни денег".

- Встреч не было, потому что Ярославский не в Украине. Телефонный разговор – был. Он сейчас, насколько мне известно, закупил медицинские авто для армии. Будет, конечно, участвовать.

Все будут. Все бизнесмены. И Абрамович, и Ярославский. Все.

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