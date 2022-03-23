Мэр Мелитополя Иван Федоров о плене: "Крики стоят на все СИЗО от издевательств оккупантов"

Мелитопольский городской голова Иван Федоров шесть дней провел в плену российских оккупантов. Его обменяли на девять русских солдат-срочников, захваченных украинской армией в боях под Киевом. Сейчас он находится в Запорожье: Мелитополь – оккупирован, одна из депутатов горсовета от Оппоблока уже объявила себя "и.о. мэра".

Фактически оккупанты открыли "охоту" на проукраинских мэров, глав райсоветов, журналистов и активных граждан в оккупированных городах.

О том, кто его похитил, как проходил обмен и что происходит в Мелитополе, Федоров рассказал в интервью LIGA.net.

– Как вы попали в плен? Кто вас похитил – спецслужбы, военные РФ?

– За мной пришли спецподразделения России в сопровождении росармии (это попало на видео. – Ред.). Скорее всего, в том числе и ФСБ. Но представились они так называемым дэнээром (террористической организацией, действующей на оккупированных территориях Донбасса. – Ред.). Пришли во временный офис, где была организована работа горисполкома. Это дворец культуры имени Шевченко, расположенный на центральной площади Мелитополя. И забрали.

– Что было дальше? Вас вывели – и куда повезли?

– Надели мешок на голову, посадили в машину и отвезли в мелитопольский участок полиции, в СИЗО. Там с первых дней – оккупационная администрация. Наших там не осталось.

В камере сняли мешок с головы, но наручники с рук не снимали, я в них первые сутки так и просидел-пролежал. Они меня полностью изолировали от любой связи. Охранникам, стоявшим возле камеры, запретили даже отвечать, который час.

– Чего от вас требовали? Что хотели от вас получить?

– Мне озвучили фейковую цель. Якобы я финансировал Правый сектор. Но мы все понимаем, где Мелитополь, где Правый сектор, где его финансирование в 2014 году и где донецкие боевики. А правдивую ситуацию не озвучивали. Только требовали написать заявление на увольнение и документы на назначение неких заместителей.

– Вам угрожали, применяли силу?

– Меня не били. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации.

"Или когда в камере рядом пытают жителей города за то, что были на улице, и оккупантам показалось, что это "дрг" или украинские военные. И крики стоят на все СИЗО от этих издевательств, словно режут".

– Как вы узнали о том, что вас готовят на обмен?

– Они пришли ко мне в камеру и прямо сказали. И что будем уезжать прямо сейчас. Я спросил, где будет обмен, – они ответили, что в Васильевке (город в 70 км от оккупированного Мелитополя. – Ред.).

Я четко понимал, что ехать около часа. Но мы ехали часа три-четыре, потом еще кругами, а дальше мне сказали, что обмена сегодня не будет, потому что украинская сторона не хочет меня принимать. Хотя Украина об этом первом обмене даже не знала, насколько мне известно.

Меня вернули в СИЗО. Семь часов в авто с мешком на голове. Это было в понедельник, 14 марта. И я еще полтора дня провел в камере.

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– Вторая попытка обмена, оказавшаяся удачной, – как все происходило?

– В среду, 16 марта. Достаточно страшно для меня. Потому что я из камеры вышел в 16 часов вечера. Я четко понимал, что оставалось чуть больше двух часов до темноты. И что по-темному опасно предпринимать любые действия, тем более идти на обмен.

Мы снова долго ехали. Километр в 10 минут, наверное. И это такое страшное чувство, когда от тебя уже ничего не зависит, ты не понимаешь, что происходит. Приехали в Васильевку. Там к россиянам присоединились еще 50, может и 70 солдат. К автомобилю подошел наш украинский офицер, меня идентифицировали и вывели из машины.

– Кто вас встречал?

– Сотрудники СБУ. В целом моим увольнением занимались спецслужбы, Офис президента, Министерство реинтеграции, множество народных депутатов. Такая массированная украинская армия.

– Украина передала за вас России девять пленных оккупантов. Кто они?

– Это убийцы наших людей, взятые в плен нашими военными. В основном под Киевом. Это та бригада, которая заходила для окружения Киева. Я их видел. Их возраст от 18 до 20 лет. Совсем молодые. Но это не аргумент. Они пришли в Украину убивать наших людей, детей, женщин.

– Пока вы были в плену, одна из местных депутатов от Опоблока Галина Данильченко объявила себя и.о. мэра Мелитополя. Как вы понимаете ее решение сотрудничать с российскими оккупационными властями?

– Самоубийство. Я понимаю это как самоубийство. У нее есть политические кураторы, заставившие ее это сделать. И она четко это понимает. Ни в России она не сможет работать, ни в Украине – даже жить. Будет задержана, как только придут наши военные.

Она долгое время была руководителем предприятия бывшего народного депутата Евгения Балицкого (от Партии регионов, потом Оппоблока; по данным Верещук, сотрудничает с оккупантами, по словам Геращенко, – добровольно дает возможность ретрансляции в Мелитополе канала Россия 24 на базе своего телеканала МТВ-Плюс. – Ред.). Она депутат последних двух созывов горсовета, оба раза – от Оппоблока.

– Фракция Оппоблока в Мелитополе насчитывает пятерых депутатов.

– Да. Все предатели. Российским оккупантам нужно на кого-то опираться. Вот на этих паршивых овец они и опираются.

– Где вы находитесь после освобождения из плена?

– Сначала в Киеве, была встреча с президентом Зеленским. Имели долгий предметный разговор о том, как все было, что происходит на оккупированных территориях, каковы перспективы деоккупации.

Сейчас я в Запорожье. Ясно, что мне нельзя возвращаться в Мелитополь. Но как только будет такая возможность, я сразу это сделаю.

– Что сейчас происходит в Мелитополе, оккупированном Россией?

– В Мелитополе приближается гуманитарная катастрофа. Почти нет медикаментов, продуктов, даже наличных денег, и мы не можем выплатить людям пенсии за март. Люди боятся выходить на улицы.

"На днях пятерых ваших коллег-журналистов задержали с обысками и увезли в неизвестном направлении проводить "профилактические беседы". И это их практика, когда людей просто похищают на улице, бросают в машины".

В Мелитополе почти полностью разрушена военная база, которая находилась рядом с городом. Пострадали около 50 жилых домов, админздания – районная администрация, горисполком. Но после деоккупации Мелитополя все можно быстро восстановить.

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