Андрей Богдан о решении КСУ, провалах Зеленского и "философе" Ермаке

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Украинской правде. В нем он критикует законопроект Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, рассказывает о причинах провала Слуги народа на местных выборах и сравнивает нынешнего главу ОП Андрея Ермака с античными философами. Почему Зеленский знал заранее о решении КСУ и думает ли президент о втором сроке: LIGA.net выбрала 10 главных цитат из интервью Богдана.

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Уверен, что Зеленский заранее знал о решении КСУ. "В КСУ 15 судей, около 100 работников аппарата, представители президента, представители Верховной Рады в Конституционном Суде, их аппараты, спецслужбы Украины. Все это большое количество людей знало, какое решение будет вынесено… Знаю, что глава антикоррупционного комитета Красносельская на одном из совещаний непосредственно предупреждала президента, что мы можем получить отрицательное решение суда… Я уверен, что о таком возможном решении знал и президент, и его аппарат".

Критикует идею роспуска КСУ. "Законопроект, который подан, мне кажется, явно неконституционный. Я сомневаюсь, что Верховная Рада сможет его проголосовать… Он политически правильный, политически я его поддерживаю. Но юридически – это называется узурпация власти".

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Она может стать основанием для импичмента. "Это уголовная статья, а поскольку это преступление еще не закончено, такой закон не принят, то на сегодняшний день это покушение на совершение правового преступления. Это может быть основанием для процедуры импичмента".

Считает местные выборы личным провалом Зеленского. "Это зафиксированный проигрыш. Этот проигрыш, по большому счету, означает снижение легитимности власти, народ не доверяет этой власти… Катастрофы нет, но есть понимание, что выбранный курс неправильный… То, что делалось на местных выборах, это абсолютный его (Зеленского – ред.) личный провал. Он неправильно построил систему координат избирательного штаба".

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Сравнил Ермака с античными философами. "Это человек, который обладает и дипломатическим талантом, и знанием экономики, и знаниями политологии, он непревзойденный оратор и философ. Физиологически он похож на Цицерона. А вот его идеология дипломатической работы, его взглядов – это тоже такой античный философ, оратор Фукидид.

А при нем в стране все работало лучше. "Сейчас благодаря Андрею Борисовичу (Ермаку – ред.) я не "любий друзь", который развалил государство. Насколько мне дают сигнал различные международные партнеры, активисты, умные люди, журналисты – я как раз тот человек, при котором все работало. Оно же все на сравнениях. Вот я был очень плохой, а сейчас, оказывается, я был хорош".

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Предлагал создать фонд для олигархов. "При мне была идея создания реального фонда… Мы хотели создать такой фонд, прямо внести его в госбюджет, где любые олигархи, бизнесмены, международные доноры и инвесторы давали бы деньги, а мы из этих денег могли доплачивать чиновникам, чтобы у них не было желания что-либо воровать".

Зеленский не думает о втором сроке. "Какой второй срок? Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок? Я не думаю, что сейчас он (Зеленский – ред.) думает о втором сроке. Я думаю, что он уже думает, как досидеть первый".

Поскольку много отложенных проблем. "Конституционный Суд – это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "ТА потом!". Вот бах, на – ешь! Верховная Рада – это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! COVID – это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика – это отложенная проблема? Война – это отложенная проблема?... Возьми любое министерство – это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль – это огромная проблема, правоохранительная система – огромная проблема. Мы скатываемся хуже времен Ющенко".

И ему Зеленского жалко. "Сейчас мне Вову уже жалко, ну, реально. Здесь борьба разума и самоудовлетворения. Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь – и классно. Но она очень быстро остывает, она тебе уже не комфортная, тебе мокро, у тебя кожа отечная, ты бы уже и вылез – но уже все! Уже "приехали". Уже не вылезешь".

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