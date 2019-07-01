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01.07.2019, 17:20

"Мы готовы возвращать Донбасс". Интервью с Данилюком - за минуту

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

А Россия, тем временем, "к чему-то готовится". "Это явно какие-то наступательные действия", - рассуждает секретарь СНБО

Секретарь СНБО Александр Данилюк дал интервью LB.ua. Почему минским соглашениям нет альтернативы, как вернуть Донбасс и кто готовит президента Владимира Зеленского к международным переговорам: LIGA.net предлагает самое важное - за минуту.

Альтернативы минским соглашениям - нет. Надо их реализовать полностью. "О пересмотре на данном этапе речь не идет, обнулить их невозможно. Вокруг Минска построены другие процессы, например, привязаны санкции. Что-то одно выдернешь - посыпется все... Мы хотим полностью реализовать Минск – это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории, и считаю, что мы к этому готовы. В 2014 году сделать это было смерти подобно".

Но в лоб его выполнять нельзя. "Огонь прекратить нужно? Нужно. Но все понимают, что Минск в лоб выполнять нельзя, в связи с этим два года назад появилась идея о введении миротворческих войск, которую русские превратили в смешную версию охраны миссии ОБСЕ. Происходит какая-то каша. По некоторым позициям требуется перезагрузка".

Перезагрузкой займется Кучма. "Почему он? А кого еще мы могли противопоставить Грызлову?.. Минские договоренности требовали новых подходов, это очевидно. Необходимо пробовать новые инициативы... А у него было видение, как двигаться дальше".

У Кучмы есть предложения. "Он их выложил на стол, мы ждем по ним ответа. На него активно накинулись все, кто в жизни на себя такую ответственность не возьмут. А мы считаем, что стоит попытаться... Стоять и упираться лбом тоже нельзя".

Встреча Зеленского с Путиным реальна. "Конечно... Никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы".

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Зеленский в теме, и давно. ы с ним подробно обсуждали минские договоренности, он вникал в каждую деталь". "Моя роль заключалась в том, чтобы Владимир был готов... Когда он встречается с французами, немцами, участниками нормандского процесса, с Макроном или Волкером, послами, ключевой вопрос всех встреч – что будет на Востоке. И на встрече с Волкером он был полностью в материале".

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По Донбассу есть план. Но вам его не покажут. "Он обсуждается в рамках минского формата, поэтому публично мы его не комментируем... Некоторые идеи его (Зеленского - ред). На самом деле, в этом процессе очень не хватало свежего, незамыленного взгляда... У президента есть свежие соображения, работаем над поиском возможных путей реализации".

С ОРДЛО пора снимать блокаду. "В 2014 году я был сторонником жестких мер, направленных на ограничение взаимодействия с оккупированными территориями. Но уже в 2016 году я пришел к выводу, что сохранение экономических отношений может быть важно для будущей реинтеграции оккупированных территорий... Самое важное – знать, что делать. При любом движении просчитывать последствия".

Потом дать Донбассу русский язык. "Превалировать там должен все-таки русский язык... Чтобы получать доверие населения Донбасса, нужно говорить на языке, который они будут слышать. Должен быть качественный контент, который бы конкурировал, с тем, что сейчас втюхивает Россия. Такой, чтобы люди захотели его смотреть".

И начинать путь к реинтеграции. "Там (в оккупированном Донбассе - ред) есть какие-то свои лидеры, но их можно победить не только военными действиями. Показав населению, что мы готовы и способны о них заботиться – сможем убрать действие пропаганды. Сильная страна измеряется не только армией в противовес... Да, этот сценарий не идеальный, но это путь к реинтеграции. А иначе как?"

Никаких территориальных уступок. "Без уступок, в том числе, и территориальных. Просто строить прифронтовую инфраструктуру. Показать людям на оккупированных территориях, что до нормальной жизни рукой подать". "Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось".

Это будет долго и непросто. "Это территория с отсутствующим бизнесом, там все субсидировано, милитаризировано Россией... В 2014 году моя команда высчитывала, во сколько приблизительно России может обойтись Донбасс и Крым, тогда выходила сумма около 4 миллиардов долларов... Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, – то станем сильнее".

Санкции против России продлят. "Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем".

Но визовый режим с РФ - лишнее. "Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст? Если будет политическое решение – будем его анализировать".

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Хотя Россия явно к чему-то готовится. "Россия не в расслабленном состоянии, они постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине... Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится... У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия... У России есть три ключевые локации, где базируются ее войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым. Россия в гораздо большей степени милитаризированная страна, чем мы".

Пока у Зеленского разрабатывают приоритеты. "Для начала нужно выработать приоритеты. СНБО отвечает за внедрение закона о национальной безопасности. И это будет нашим приоритетом. Естественно, мы будем заниматься военной реформой. Помимо резерва есть еще система мобилизации. С 2014-2015 года она улучшилась, но все равно требует пересмотра. Нужна система учета боеприпасов. Логистика. Потому что у нас все на бумаге. А это полное непонимание, кому что нужно и отличная возможность украсть".

И вообще - надо думать на перспективу. "Эта мышиная возня мне уже надоела. Почему все решения должны быть ситуативными? Мы должны думать на перспективу, как может повести себя другая сторона. Я уверен, что аннексия Крыма была продумана до деталей за годы до того, как была осуществлена... Мы тоже должны думать о том, что будет в России, какие возможны сценарии влияния на ее соседей".

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, снбо, минские договоренности
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