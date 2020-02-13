"Мы же мечтатели". Интервью главы партии Слуга народа Корниенко – за минуту

В четверг, 13 февраля, вышло интервью главы партии Слуга народа Александра Корниенко агентству Интерфакс-Украина. Когда будет изменена Конституция, будут ли осенью выборы на всей территории Донбасса и как будут отбирать новых "слуг народа": LIGA.net выбрала восемь главных тезисов.

Зачем выборы на Донбассе осенью. "Президент об этом и раньше говорил, что это была бы такая хорошая, правильная история, чтобы на всей территории Украины проходили выборы. Таким образом, мы показываем, что временно оккупированная территория - это тоже часть Украины и там происходит то же, что и во всей Украине".

Почему президент отозвал изменения в Конституцию. "Там две было претензии (у мэров и ассоциаций городов – ред.). Первая – очень дискуссионная. Мы не так выписали финансовую децентрализацию. Они считают, что нужно в Конституции оставить разделение на делегированные и не делегированные полномочия, оставить так, как оно сейчас и прописано в Конституции.… Но базовая, вокруг которой все копья ломаются, - это позиция по префектам".

Хотя пять лет назад все были за префектов. "Наши оппоненты говорят, что всегда были против этого. Хотя в 2015 году почему-то вопрос префектов ни у кого возражений не вызывал. Наверное, потому что была еще свежа острая история весны 2014 года. Сейчас за пять лет это все стерлось, многие забыли вообще, как это все происходило, что местные советы какие-то принимали решения, а потом вслед за ними вдруг танки появлялись".

В Слуге народа настроены изменить Конституцию до выборов. "У нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300. Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – первого сентября, а избирательный процесс (в местные выборы – ред.) начинается пятого сентября".

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Но особого статуса ОРДЛО там не будет. "Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного, о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – ред.) были без какого-либо "особого статуса".

Да, "Слуг народа" надо было тщательнее отбирать. "У нас это все очень быстро происходило и скажем так, не всегда по параметрам каким-то содержательным, то есть готов ли человек, какая у него программа. Хотя мы на это обращали внимание и многие будущие кандидаты писали нам по три законопроекта. Опять же, надо более тщательно отбирать".

Поэтому на местные выборы отбор будет другим. "Этот отбор мы в идеале видим с марта по июль. Там будет и проверка безопасности более плотная… Это и онлайн обучение, как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей. Онлайн обучение будет проходить по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата, то есть какой-то ликбез. Будет и оффлайн обучение для отобранных кандидатов. В результате, депутаты будут более подготовленными. Верю ли я, что это будет действовать? Мы же мечтатели, мы верим в хорошее".

А нардепов отправят обучаться в США. "Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению… Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет".

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