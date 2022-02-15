Олигарх Игорь Коломойский дал интервью Украинской правде. В каких он отношениях с президентом Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением, чем вызван конфликт бизнесмена Рината Ахметова с Офисом президента и как закон об олигархах поможет ему "отбелить" себя на Западе: LIGA.net коротко пересказывает интервью.

С Зеленским, говорит, давно не встречался. "После инаугурации я его видел, по-моему, в конце 2020 года". "Он разве не имеет права поселиться в гостиницу, в которой я нахожусь? (В январе Зеленский заселился в отель Radisson в Буковели, когда там отдыхал и Коломойский. – Ред). Ну, хорошо, и заселился. Это единственная нормальная гостиница там".

Общение может сделать "плохо" Зеленскому. "Мы с ним нормально общались где-то с 2009 года... Наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего ничего. Человек выбрал свою дорогу, он президент страны... Общение со мной дает только минус". "Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает".

А вот закон об олигархах – это хорошо. "Как объяснили адвокаты, мне это выгодно... Это хороший закон... Вообще никаких проблем".

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Декларация, конечно, – не очень приятно. "Надо будет напрячься, написать... Но почему мне хорошо? Потому что, я же под 20 тысячами фунтов. Нет худа без добра: дохода никакого нет, ничего не трачу, ничего не покупаю, ничего не продаю. С декабря 2017 года я под freezing order, и любое действие надо согласовывать с юристами ПриватБанка".

Зато сможет "отбелить" себя на Западе. "Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе... Идешь на Западе, они говорят: что у тебя есть? Вот то и то. Ну, все, вопросов нет – счет, кредиты. Если есть декларация, в белую, все чисто, – это считай, что ты отбелился".

"Приходишь в западный банк и говоришь: счет откройте... Вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел... Государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным трудом".

Новинский зря жалуется. "Я разговаривал с Новинским: чего вы колотитесь?.. Вы там сколько, пятерочку хряпнули за 2021 год за счет аномально высоких цен на руду? Много людей $5 млрд кэшем зарабатывает? Ты же исключительный человек. Таких людей, может, три-пять. Это и есть плата. Если что-то можно, то что-то и нельзя".

А Ахметов не привык, чтобы с ним так разговаривали. "Мне кажется, что закон – не тема для такого шухера. Значит, есть какие-то личные мотивы. Может, где-то нахамили, грубо поговорили... Может, Зеленский что-то резкое и неуважительное сказал... Ринат Леонидович не привык, чтобы с ним так разговаривали". "Или почтальоны исказили и сказали, что "он называл тебя желтым земляным червяком".

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С Ахметовым – в одной лодке. "Мы никогда не воюем друг против друга вот так... Какая бы ни была у нас "любовь", мы с ним сидим в одной лодке, и не только с ним... Мы если воюем друг с другом, то открыто воюем".

Пойдет ли на второй срок – знает только сам Зеленский. "Сейчас никто кроме него не ответит на этот вопрос. И он сейчас не ответит на него на 100% – если он сейчас скажет, что не идет, так все разбегутся уже сегодня. Как два года управлять страной?"

Но лучше, чтобы пошел. "Он не все выполнил еще. Слушайте, пусть лучше пойдет... А кому вместо него? А кто, если не он? Петьку обратно?"

Разумков – не вариант. "Вы видели этого Разумкова? Украинцы не любят предателей... Выдвинула его Слуга народа? Ну, так надо было со своей Слугой народа договариваться как-то и учитывать ее позицию. Или он думал, что ему Петьки и Юльки, ОПЗЖшники помогут?"

Миндич должен денег. "С чего вы взяли, что он мой бизнес-партнер?.. Сейчас я не уверен. Он мой дебитор. Он мне деньги должен".

Но счет дружбу не портит. "Я у его сына – сандак. В православии – крестный, God father... Мы друзья. У нас есть с ним небольшие взаимоотношения бизнесовые… Со мной быть партнером в бизнесе – небольшая прелесть. Завтра скажут: "Коломойский, до свидания", счета закроют, под жопу из всех банков выгонят, еще и санкции введут".

(по данным программы "Схемы", Миндич тайно был в ОП накануне голосования за "антиколомойский" закон. И именно в квартире Миндича Зеленский праздновал свой день рождения в январе 2021 года).

С Ермаком "коротко знаком". "Как президентом стал Зеленский, познакомились... Это пусть Зеленский думает, на своем он месте или нет... Я с ним мало общался. Культурный, интеллигентный. Намного выглядит солидней, чем его предшественник и тезка".

С отцом Тимошенко в 90-х "компьютерами занимался". "Кирилла я помню, когда он был еще, по-моему, в грудном возрасте, а мы с его папой компьютерами занимались. Потом с папой мы не сильно общались, разошлись пути-дорожки, начиная с 92 года. А потом они появились у Корбана – Кирилл там ошивался... Лично его знаю немного лучше Ермака".

С Шефиром, утверждает, отношений нет. "На кого он работает? Спросите у Шефира. По-моему, после покушения он ни на кого не работает... Я с ним последний раз общался в январе прошлого года".

Группа Коломойского в Раде – это "бредятина". "Я читаю всю эту бредятину. Что такое "мои депутаты"? Можно назвать пофамильно?"

"Бред. Какие SMS, каким депутатам я присылал? У меня нет никаких интересов в парламенте".

(По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН, на Коломойского ориентируются около 15 депутатов в большинстве, а в депутатской группе "За майбутнє" – до 10; мы подробно писали об этом здесь)

Хотя с Арахамией общается. "Я когда сказал, что он мой друг, после этого его чуть не выгнали из фракции. Мы с ним хорошо общаемся. Но это все до мая. Потом, думаю, будет выжженная земля вокруг этого офиса".

С Порошенко не мирился. Но разговор был. "Мы не мирились. Просто я хотел спросить у него, как он себя чувствует не президентом... Сказал, что нормально себя чувствует, но по глазам было видно, что врет. Мы с тех пор никогда и не общались, не разговаривали".

Кличко поддерживать не будет. "Вы что не видели последний съезд УДАРа? Кроме одного уважаемого человека там, Юрия Витальевича, остальное – сбор блатных и нищих. Рябошапки, Данилюки, Порошенки".

Долю МАУ в обмен на долги? Не против. "Долги перед государством составляют примерно $35−40 млн... Мы готовы, если поддержка государства для МАУ будет в этой форме, что простит долги в обмен на акции, даже если на какое-то время, а потом МАУ должно будет выкупить обратно эти акции и вернуть деньги государству – ну, это большая помощь... Но я просто не уверен, что государство готово".

Вся история с долгами МАУ – тут: сколько и какие варианты.

Разделение Укрнафты – идея Нафтогаза. "Я считаю это правильным... Иначе... будут говорить, что я опять управляю, граблю, забираю".

Сейчас процесс на паузе. " Какие-то собрания должны быть в феврале... НАК столкнулся с проблемой общественного мнения, правительства и так далее, им надо получать разрешения на значимые сделки".

"Что бы мы ни выбрали, какой вариант бы ни был, все равно скажут, что Коломойский всех об**бал. Репутация".

Хочет вернуть ПриватБанк. "Я уверен, что мы его вернем. Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть... Мы рассчитывали, что Петя уйдет, и справедливость быстро восторжествует. Не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее".

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