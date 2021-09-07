Боевой военный разведчик Кирилл Буданов – о планах России по захвату Украины, ошибках в защите Крыма и свежей спецоперации в Афганистане

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества (УЦБС). Почему ГУР не привлекли к защите Крыма в начале оккупации, хотя все задолго знали о планах России, в чем главная задача военной разведки и чему западные спецслужбы учатся у Украины: LIGA.net выбрала 12 главных цитат из интервью.

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ГУР не привлекли к защите Крыма. Это ошибка. "Мы все хотели побыстрее вступить в бой... Однако политическое руководство нашей страны в то время не спешило применять нас в событиях, которые касались захвата АРК российскими войсками. Я как и тогда, так и сейчас повторюсь – это была большая ошибка, которая стоила нам потери большой части нашей территории, и в принципе с этого началась вся война на Донбассе".

Планы России были известны за много лет. "Докладывалось неоднократно и накануне, за много лет, что Россия готовит этот план. Политика того времени запрещала нам "работать" по России. Поэтому вся работа по РФ велась исключительно в пределах Крыма, большая ее часть. Но даже небольшая по объему работа показывала четко, что Россия готовится к захвату этой территории. Еще раз – это неоднократно докладывалось".

И не только на Крым. "Наш разведывательный центр... давал данные... по деятельности России. Даже из той информации было четкое понимание, что Россия готовится к захвату территории Украины. Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины".

Военная разведка идет на Запад. "Украинская разведка является хедлайнером в вопросах принятия западных стандартов и интеграции в западную систему. Кооперация с западным разведывательным сообществом началась много лет назад – больше десяти лет".

Это главный аспект военной безопасности. "Потому что главная задача военной разведки – это заблаговременно предупредить о намерениях врага, о принятии им решений по применению сил и средств против нашего государства. На всех уровнях, от диверсионно-подрывной деятельности до открытой военной угрозы".

Спецоперация в Афганистане – осознанный риск. "Для ГУР это типичная задача. Там, где много подразделений мира не решатся, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно иное... Нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе. Но это была только одна группа... Были представители очень многих правозащитных организаций мировых, журналистских изданий – USA Today, к примеру, The Washington Post и других. Именно эта история, о которой все вспоминают, – это уже второй этап выполнения этой задачи".

Хороший сигнал западным странам. "Эта операция закончилась хорошо и правильно (подробности от участника – тут). Но всегда есть риск, что все пойдет совсем иначе, и нужно будет отвечать... Украина дала сигнал всему миру, что она надежный партнер, на которого можно рассчитывать в тяжелые времена".

Несмотря на всю критику, Украина способна стать сильным партнером для многих западных стран. Для тех, кто готов стать партнером для Украины

Могут проводить операции в любой части мира. "Мы можем проводить операции в любой части мира, если это необходимо. И нам не нужно чье-либо разрешение или что-то еще. Принимается решение, и оно будет выполнено".

И учить западные спецслужбы. "Западные партнеры учатся у нас формам и методам ведения войны против серьезного противника... И это одно из основных, на чем мы нашли понимание и кооперацию. Мы предоставляем им свой опыт, а они помогают нам. Так все и построено".

Сотрудники ГУР знают много языков. Не только русский. "От английского и португальского до венгерского и польского. Восточные языки – это и фарси, и дари, и арабский язык классический, африканские диалекты, японский, китайский – весь набор. Для наших сотрудников не существует языкового барьера. Со всеми мы общаемся на уровне".

Но украинский в приоритете. "Не может гражданин Украины не знать украинский язык. Он может знать много языков, хоть 50, 100... Но официальным является исключительно украинский".

Нужно найти свое место в системе НАТО. "Посмотрим, с какими достижениями придем к следующим выборам. Я лично уверен, что ситуацию с непониманием нашего места и роли в системе НАТО мы сможем преодолеть. Это проблема, которая возникла много лет назад и, к сожалению, ее еще не решил никто. Верю в то, что нам это удастся".

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