UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коротко | "Мы способны провести операцию в любой части мира". Интервью начальника ГУР – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 15:17
Кирилл Буданов (фото - скриншот из видеозаписи интервью)

Боевой военный разведчик Кирилл Буданов – о планах России по захвату Украины, ошибках в защите Крыма и свежей спецоперации в Афганистане

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества (УЦБС). Почему ГУР не привлекли к защите Крыма в начале оккупации, хотя все задолго знали о планах России, в чем главная задача военной разведки и чему западные спецслужбы учатся у Украины: LIGA.net выбрала 12 главных цитат из интервью.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ГУР не привлекли к защите Крыма. Это ошибка. "Мы все хотели побыстрее вступить в бой... Однако политическое руководство нашей страны в то время не спешило применять нас в событиях, которые касались захвата АРК российскими войсками. Я как и тогда, так и сейчас повторюсь – это была большая ошибка, которая стоила нам потери большой части нашей территории, и в принципе с этого началась вся война на Донбассе".

Планы России были известны за много лет. "Докладывалось неоднократно и накануне, за много лет, что Россия готовит этот план. Политика того времени запрещала нам "работать" по России. Поэтому вся работа по РФ велась исключительно в пределах Крыма, большая ее часть. Но даже небольшая по объему работа показывала четко, что Россия готовится к захвату этой территории. Еще раз – это неоднократно докладывалось".

И не только на Крым. "Наш разведывательный центр... давал данные... по деятельности России. Даже из той информации было четкое понимание, что Россия готовится к захвату территории Украины. Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины".

Военная разведка идет на Запад. "Украинская разведка является хедлайнером в вопросах принятия западных стандартов и интеграции в западную систему. Кооперация с западным разведывательным сообществом началась много лет назад – больше десяти лет".

Это главный аспект военной безопасности. "Потому что главная задача военной разведки – это заблаговременно предупредить о намерениях врага, о принятии им решений по применению сил и средств против нашего государства. На всех уровнях, от диверсионно-подрывной деятельности до открытой военной угрозы".

Спецоперация в Афганистане – осознанный риск. "Для ГУР это типичная задача. Там, где много подразделений мира не решатся, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно иное... Нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе. Но это была только одна группа... Были представители очень многих правозащитных организаций мировых, журналистских изданий – USA Today, к примеру, The Washington Post и других. Именно эта история, о которой все вспоминают, – это уже второй этап выполнения этой задачи".

Хороший сигнал западным странам. "Эта операция закончилась хорошо и правильно (подробности от участника – тут). Но всегда есть риск, что все пойдет совсем иначе, и нужно будет отвечать... Украина дала сигнал всему миру, что она надежный партнер, на которого можно рассчитывать в тяжелые времена".

Несмотря на всю критику, Украина способна стать сильным партнером для многих западных стран. Для тех, кто готов стать партнером для Украины

Могут проводить операции в любой части мира. "Мы можем проводить операции в любой части мира, если это необходимо. И нам не нужно чье-либо разрешение или что-то еще. Принимается решение, и оно будет выполнено".

И учить западные спецслужбы. "Западные партнеры учатся у нас формам и методам ведения войны против серьезного противника... И это одно из основных, на чем мы нашли понимание и кооперацию. Мы предоставляем им свой опыт, а они помогают нам. Так все и построено".

Сотрудники ГУР знают много языков. Не только русский. "От английского и португальского до венгерского и польского. Восточные языки – это и фарси, и дари, и арабский язык классический, африканские диалекты, японский, китайский – весь набор. Для наших сотрудников не существует языкового барьера. Со всеми мы общаемся на уровне".

Но украинский в приоритете. "Не может гражданин Украины не знать украинский язык. Он может знать много языков, хоть 50, 100... Но официальным является исключительно украинский".

Нужно найти свое место в системе НАТО. "Посмотрим, с какими достижениями придем к следующим выборам. Я лично уверен, что ситуацию с непониманием нашего места и роли в системе НАТО мы сможем преодолеть. Это проблема, которая возникла много лет назад и, к сожалению, ее еще не решил никто. Верю в то, что нам это удастся".

Читайте также: Интервью | Майкл Макфол: Украинцы защищают Европу. Не немцы, не американцы, а украинские солдаты

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная разведка Украины спецоперация война с россией гур мо Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 