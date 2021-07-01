Самое важное из большого разговора LIGA.net с министром иностранных дел: о провокациях России, перспективах в НАТО и встрече Зеленского с Байденом

Зачем Россия устроила новую провокацию в Черном море с британским эсминцем Defender, почему Украину не берут в НАТО, как президент РФ Владимир Путин пытается вернуться в формат саммитов ЕС – "червячок, запущенный в яблоко", и чего ожидать от июльской встречи Байдена с Зеленским: большое интервью с главой МИД на LIGA.net – за минуту.

Полную версию читайте здесь: Интервью | Дмитрий Кулеба: Путин в ситуации с Северным потоком-2 сидит в тени и кайфует

Путин хочет больше контроля в Черным море. "Мы уже прямо говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность... Нам важно, чтобы Черное море не повторило судьбу Азовского".

Постоянно повышает ставки. "Это (провокация с британским Defender) не единичный эпизод. Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая – "мы жахнем, если захотим". И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или поднимать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько жесткая".

Но к войне с НАТО не готов. "Признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы... Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех".

Украина вступит в Альянс. "Я дат не буду называть. Но по логике исторического процесса могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС".

А когда – большой вопрос. И это печально. "Как и в 2008 году, нет консенсуса по графику вступления Украины в Альянс. Политический консенсус – есть. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это – реальность".

Каких еще реформ вам не хватает? "Есть страны (члены НАТО – ред), которые превратили реформы в оправдание. Они... не готовы идти на новые уровни отношений с Украиной и оправдываются: "Сорри, этого не будет, потому что недостаточно реформ"... Мы сделали достаточно, чтобы нам дали четкий новый этап на пути в НАТО... Когда я слышу от них этот крик: ой, сделайте еще немного реформ, – то этого я уже не воспринимаю".

У меня недавно был очень показательный случай в Берлине. Один политик начал мне рассказывать: чтобы быть членом НАТО и ЕС, вы должны разделять наши ценности. На что я ему сказал: уважаемый, мы за эти ценности умираем. А вы мне лекции читаете

Есть и позитив. "Впервые с 2014 года на саммите мы получили прямую привязку Украины и ПДЧ в одном предложении. Даже в самые тяжелые минуты, когда здесь все горело, этого не было".

С Путиным нужно встречаться. "Никто не выступает против того, чтобы Байден встречался с Путиным, или Меркель встречалась с Путиным, или Макрон. Они, собственно, и встречаются... Мы и сами инициируем переговоры с ним. В конце концов, с кем еще говорить о деоккупации наших территорий, если в России решения может принять только он?"

Проблема – в форматах. "Немецко-французская инициатива (пригласить Путина на саммит ЕС) была направлена не просто на встречу, а по сути на возобновление диалога Россия-ЕС на высшем уровне. А он был заморожен в 2014 году как часть санкционного пакета для сдерживания России в ответ на агрессию против Украины. Его восстановление могло стать первым с 2014 года шагом к демонтажу системы ЕС по сдерживанию РФ".

Чистое дежавю – как с Россией в ПАСЕ. "Там история начиналась один в один... Давайте, сказали нам тогда, мы вернем Россию в ПАСЕ, но заставим их выполнить все резолюции по Украине. А в итоге, переломив всех через колено, ПАСЕ вернула Россию без выполнения ими каких-либо требований. Полная индульгенция. Россия триумфально их "нагнула".

Ситуация с Северным потоком выглядит плохо. "Это чисто политическая история, в которую вбухано безумное количество денег. Когда такие деньги лежат на столе, ты не можешь решить вопрос исключительно политическим путем. Слишком большие финансовые обязательства и финансовые последствия... Ситуация выглядит плохо. Но мы продолжаем бороться".

Пока все ссорятся, Россия – кайфует. "Новая администрация США смотрит на Северный поток-2 исключительно через призму своих отношений с Германией... А Россия сидит в тени и кайфует. Потому что главным политическим и экономическим бенефициаром этого проекта является РФ. Это – очень сложная комбинация различных интересов".

Путин на встрече с Байденом был адекватным. "Вел себя адекватно, а в некоторых вопросах даже конструктивно. Но уровень доверия между американцами и россиянами нулевой. США хотят увидеть не изменение риторики, а изменение поведения Путина... Это сложная игра. Путин может сегодня вести себя конструктивно, а завтра опять что-то сделать".

Для Украины – никакой зрады. "Байден позвонил Зеленскому накануне встречи с Путиным... Он ему сказал: я бы никогда не пошел на встречу с Путиным, не поговорив предварительно с вами... Если бы между ними не произошло тесного контакта, это был бы чистый провал МИД. Болезненный. Было бы неприятно. Но этот контакт произошел".

Военная помощь США – миллиарды. "Ни одна страна мира не предоставила нам столько военной поддержки с 2014 года, как США... Общая сумма – около $2,5 млрд. Мы очень ценим эту помощь".

Зеленский нацелен на программу-максимум. "Встреча ради встречи с Байденом – это в принципе не та категория, которая может применяться. Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире"... "Я не знаю, выйдем мы со встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема".

Пока мы топчемся на месте. "Консультации по встрече Зеленского с Путиным ведет Офис президента. У нас всегда один пункт повестки дня. Это – мир, деоккупация территорий и возвращение наших граждан из плена. Путин, конечно, хочет говорить о другом".

В целом картинка (на переговорах с Россией) неизменна. Но мы не можем позволить себе сказать: ну, раз оно там застряло, черт с ним, пусть там и остается, пошли заниматься своими делами. Мы ежедневно должны делать все возможное, чтобы заставить Россию прекратить войну

А Россия – в режиме ожидания. "Только присутствие Путина за столом переговоров даст возможность сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки. Но когда это произойдет — трудно сказать. Россия сейчас вошла в свой любимый режим ожидания. Они будут ждать, как закончатся выборы в Германии и Франции".



Деэскалации на Донбассе не было. "Более 100 тысяч русских солдат было на границе и на оккупированных территориях (в апреле)... Отвели – около 12 000... Это не деэскалация и не отвод. Что произошло? Они стояли на границе и бряцали оружием. Так громко, что даже в Вашингтоне слышали. Они так же стоят на границе с оружием, только перестали им бряцать".

Путин для Байдена – мальчишка с кулаками. "Россия для США... Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьезным человеком, а тот все еще пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе. А вот Китай – реальный оппонент. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи".

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