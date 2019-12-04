"Мы задели интересы всех промышленно-финансовых групп". Интервью Касько – за минуту

Виталий Касько после Революции достоинства уже работал в ГПУ на должности заместителя генпрокурора Виктора Шокина. Тогда его уволили после истории с "бриллиантовыми прокурорами". Что заставило Касько вернуться в прокуратуру и как идут расследования резонансных дел, – первым замгенпрокурора рассказал в интервью TheБабель. LIGA.net коротко рассказывает о главном.

Вернулся в ГПУ, потому что есть шанс на успех реформы. "Когда Руслану Рябошапке предложили стать генеральным прокурором, он несколько раз просил меня присоединиться к команде. Поскольку сейчас есть надежда на изменения в прокуратуре и уголовной юстиции, я согласился".

Рассказывает об увольнении из ГПУ. Причиной стали преграды со стороны Шокина в расследовании "бриллиантовых прокуроров". "Оба дела (о "бриллиантовых прокурорах" в разных судах, и оба — до сих пор в судах первой инстанции на стадии исследования доказательств"

Богдан ему не звонит, хотя во время учебы с ним были хорошие отношения. "В каких-то вопросах мы сотрудничали, в некоторых процессах были по разные стороны. Но наше знакомство и не помогает, и не мешает: он работает в Офисе, я — в ГПУ".

Мы затронули интересы всех промышленно-финансовых групп в прокуратуре и поэтому вокруг нас развернули такую компанию.

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Говорит, что дела экс-прокурора ГПУ Константина Кулика, в которых фигурирует окружение пятого президента Петра Порошенко передадут в НАБУ.

Из всех органов расследования наиболее эффективным является НАБУ, хотя от них ожидал большего. "Я не доволен работой ни одного органа расследования в Украине. Возможно, из-за того что вижу, как сделать ее лучше. Если расставить эти органы по мнимой шкале, то наиболее эффективно НАБУ. Хотя от них я ожидал большего — туда набирали людей по довольно строгим критериям".

Утверждает, что руководство ГБР не было готово к развитию. В органе подготовят специализированных следователей, которые займутся нарушениями правоохранителей, в том числе по жалобам на них. "Этот механизм должен быть независимым, специализированным. Мы его сейчас создаем как пилотный проект в структуре ГБР и ГПУ. Это подразделение подчиняется непосредственно генпрокурору ".

Рассказывает, что проверка записей якобы из кабинета главы ГБР Романа Трубы продолжается и ее доведут до конца.

Есть существенные продвижения в делах об убийстве журналиста Павла Шеремета и депутата Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. "Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах продвижение существенное. Мы не можем анонсировать каждый шаг следствия, но будем информировать о результатах, когда сможем".

Интерпол сам решает, когда задерживать людей, несмотря на политические мотивы. "В ситуации с Мазуром (боец АТО, Игорь – ред.) Интерпол должен придерживаться тех же принципов. Почему не сработал этот предохранитель — большой вопрос к Интерполу. Задержание не должно было произойти. Министерству внутренних дел нужно провести переговоры с Интерполом и сделать так, чтобы такие случаи не повторялись"

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Украина выдает в РФ лишь определенную категорию подозреваемых. Экстрадиции добровольцев в АТО не будет, как было с ингушом Тимуром Тумгоевым. "Мы решили, что когда речь идет об общеуголовной, экономической или насильственной преступности, мы сотрудничаем. Если же это политически-сенситивный кейс, отказываем или в экстрадиции, или в правовой помощи. И де-факто так оно с 2014 года и работало. (практики выдачи добровольцев в РФ) не будет".

Заявляет, что дела Майдана продолжают расследовать. Сейчас их инвентаризируют в ГПУ.

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