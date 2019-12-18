"Мы знаем, кто стоит за анонимами в Telegram". Интервью главы СБУ Баканова – за минуту

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов дал интервью Интерфакс-Украина. Коротко самое интересное отобрала LIGA.net.

РФ ГОТОВА К ОБМЕНУ, НО. "Внутренне, мне кажется, готова. А как будет на самом деле? Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы вернуть наших граждан домой. В Париже определена формула "всех на всех" идентифицированных – эти люди установлены".

СБУ ЖДЕТ РЕФОРМА. "В перспективе, очевидно, (экономическими преступлениями) будет заниматься Госбюро финансовых расследований. Служба сосредоточится на контрразведке, а она может быть в любой сфере".

Читайте также: Пристайко объяснил, почему новый обмен заложников будет "сложнее"

ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ В СБУ. "Есть проблема, которой много лет... Наши сотрудники не мотивированы. Сейчас будем это менять, разрабатывать систему мотивации, упрощать систему продвижения по службе, повышать зарплату".

АНОНИМНЫЕ ПАБЛИКИ В TELEGRAM. "Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла. За этим однозначно следует наблюдать. (Их действия могут раскачиваться извне) мы видим эти связки".

УШИ КРЕМЛЯ НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ. "Что касается сепаратистских настроений, в том числе, на западе страны... Причастность к этим угрозам наших соседей очевидна во многих случаях".

ДОБРОБАТЫ СТРАНЕ НЕ ГРОЗЯТ. "Если говорить о реальной угрозе, в том числе в ВСУ, то я не думаю, что есть радикально настроенная часть украинской армии, которая способна вредить собственному государству. Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которым надо работать, коммуницировать".

ЧТО С ДЕЛОМ ГАНДЗЮК. "Исполнители и организаторы осуждены, остается не закрытым вопрос по заказчикам. Во многом потому, что один из элементов, который мог бы связать эту доказательную базу, находится в международном розыске (Алексей Левин, - ред.). Вместе с Интерполом мы ищем этого человека".

ЧТО С ДЕЛОМ ШЕРЕМЕТА. "Если мы получим соответствующее поручение от генерального прокурора (присоединиться к расследованию), конечно же, мы примем участие в расследовании этого дела".

Читайте также: Рада создала комиссию по расследованию убийства Гандзюк