Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.12.2019, 12:58

"Мы знаем, кто стоит за анонимами в Telegram". Интервью главы СБУ Баканова – за минуту

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель украинской спецслужбы рассказал о внешних и внутренних угрозах в Украине, реформе СБУ, будущем обмене и других вопросах, – коротко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов дал интервью Интерфакс-Украина. Коротко самое интересное отобрала LIGA.net.

РФ ГОТОВА К ОБМЕНУ, НО. "Внутренне, мне кажется, готова. А как будет на самом деле? Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы вернуть наших граждан домой. В Париже определена формула "всех на всех" идентифицированных – эти люди установлены".

СБУ ЖДЕТ РЕФОРМА. "В перспективе, очевидно, (экономическими преступлениями) будет заниматься Госбюро финансовых расследований. Служба сосредоточится на контрразведке, а она может быть в любой сфере".

Читайте также: Пристайко объяснил, почему новый обмен заложников будет "сложнее"

ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ В СБУ. "Есть проблема, которой много лет... Наши сотрудники не мотивированы. Сейчас будем это менять, разрабатывать систему мотивации, упрощать систему продвижения по службе, повышать зарплату".

АНОНИМНЫЕ ПАБЛИКИ В TELEGRAM. "Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла. За этим однозначно следует наблюдать. (Их действия могут раскачиваться извне) мы видим эти связки".

Читайте также
Глава СБУ Баканов о пранкере Джокере: Это наше отражение 17.12.2019100 дней работы нового СБУ: не пустили девять российских шпионов 12.12.2019Зеленский назначил Баканову нового заместителя 21.11.2019

УШИ КРЕМЛЯ НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ. "Что касается сепаратистских настроений, в том числе, на западе страны... Причастность к этим угрозам наших соседей очевидна во многих случаях".

ДОБРОБАТЫ СТРАНЕ НЕ ГРОЗЯТ. сли говорить о реальной угрозе, в том числе в ВСУ, то я не думаю, что есть радикально настроенная часть украинской армии, которая способна вредить собственному государству. Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которым надо работать, коммуницировать".

ЧТО С ДЕЛОМ ГАНДЗЮК. "Исполнители и организаторы осуждены, остается не закрытым вопрос по заказчикам. Во многом потому, что один из элементов, который мог бы связать эту доказательную базу, находится в международном розыске (Алексей Левин, - ред.). Вместе с Интерполом мы ищем этого человека".

ЧТО С ДЕЛОМ ШЕРЕМЕТА. "Если мы получим соответствующее поручение от генерального прокурора (присоединиться к расследованию), конечно же, мы примем участие в расследовании этого дела".

Читайте также: Рада создала комиссию по расследованию убийства Гандзюк

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, Иван Баканов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Табачный бизнес в Украине - Что делают производители табака кроме сигарет?
FMCG Табачный бизнес в Украине - Что делают производители табака кроме сигарет?
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 