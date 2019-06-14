"На востоке боевые будни". Интервью Хомчака - за минуту

В четверг, 13 июня, вышло сразу два объемных интервью нового начальника Генштаба Руслана Хомчака – BBC Украина и Радио Свободе. Об Иловайске, Керченском проливе и знакомстве с Коломойским: мамое интересное и важное из интервью главнокомандующего Вооруженных сил – в восьми коротких тезисах.

На первой встрече Зеленский сразу спросил об Иловайске. "На первой нашей встречи президент в первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий. Поэтому у нас была доверительная беседа".

Не знает, почему так долго решался выход из Иловайска. "Почему так долго принималось решение наверху - я не знаю. Когда у меня ситуация уже была, когда не было продовольствия, воды, возможности вывезти раненых, когда у некоторых военных появлялось паническое настроение...Мы понимали - или там будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решения. Тогда я уже принял решение, и мы пошли".

Знаком с Коломойским. "С Игорем Валерьевичем Коломойским я познакомился, когда был командующим оперативного командования Юг весной 2014 года, когда его назначили председателем Днепропетровской ОГА. С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск… У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии. Наши отношения начались весной, а закончились, когда в конце февраля 2015 меня назначили для дальнейшего прохождения службы в город Киев. С тех пор мы с ним не встречались и не виделись".

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ВСУ готовы к выполнению задач. "Если оценить состояние сил, конечно, они готовы к выполнению задач. Есть вопросы, над которыми нужно работать, но сегодня ВСУ находятся в таком состоянии, что задачи, которые будут перед ними относиться, будут выполнены".

Хочет оптимизировать число воинских частей. "Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численности, штаты воинских частей к оптимальному количеству. Конечно, не снижая боеспособность, готовность к ответу на угрозы и вызовы перед государством".

На востоке "боевые будни". "Сказать, что там идет какое-то обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, то такого обострения нет. Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон. Там постоянно провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией".

Команды не стрелять в ответ не было. "Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы".

Проход через Керченский пролив не планируется. "Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Но, конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать".

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