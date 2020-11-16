Ирина Верещук критикует Тищенко, упрекает Зеленского и предрекает тяжелое время для Слуги народа

Кандидат от Слуги народа на выборах мэра Киева Ирина Верещук дала интервью Левому берегу. Она подвела итоги избирательной кампании в столице и прямо обвинила во многих неудачах главу киевской городской организации СН Николая Тищенко. В чем именно Верещук обвиняет кума главы Офиса президента Андрея Ермака, что не сделал для нее президент Владимир Зеленский и почему его партии срочно нужно перезагрузка: LIGA.net выбрала девять самых ярких цитат из интервью.

Говорит, лично не пустила в Киевсовет много одиозных персон от Тищенко. "Каких усилий мне стоило не дать пройти в Киевсовет людям, которых предлагал господин Тищенко… Там была куча фамилий, по которым даже не надо было делать отдельных справок, искать компромата – все как на ладони".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

И Тищенко сначала принес список из своих бизнес-партнеров. "Первый список Тищенко принес, еще когда готовился стать кандидатом в мэры от Слуги народа. Сформировал единолично, как глава киевской организации. Это вызвало возмущение у наших мажоритарщиков. Яростное сопротивление буквально до саботажа… Его список – это помощники, работники ресторанов, бизнес-партнеры, партнеры партнеров.

Жалеет, что не убедила Зеленского в деструктивности Тищенко. "Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду… Нельзя иметь несколько центров принятия решений…Мы должны были убедить президента, чтобы ячейку партии возглавила я. И сформировала список".

Читайте также: Кого ведут на выборы в Киеве застройщики Столар, Комарницкий и др. В Facebook знают ответы

И не понимала, почему у Тищенко был отдельный от партии штаб. "Я не могла понять, что делает у нас в штабе госпожа Шлапак. Человек баллотируется от Батькивщины, является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе… У нас было два штаба – на Московской, 8 и в Парковом. На Московской, 8 – формально Тищенко. На Парковой – Александр Корниенко. Это был и мой штаб".

В связи с чем даже послала его на х@й. "Было такое. Из-за его подходов к формированию списков в Киевсовет. С этого времени не общаемся".

Думает, что съезд партии в КНУ имени Шевченко – идея ОП. "Я бы этого не делала. Корниенко сказал, что это делали не мы, не штаб Слуги народа. Поскольку присутствовал президент, очевидно, протоколом занимался Офис президента. Конечно, имела место какая-то дискоммуникация – мы так и не поняли, кто был главным советником, кто принимал такие вопросы без штаба, без Корниенко, без меня".

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

А Зеленский мог бы сделать больше для партии. "Он не хотел заходить в зону конфликта в случае с Тищенко, чтобы не становиться третейским судьей… Возможно, он мог сделать больше. Я все-таки апеллировала к тому, что люди хотят услышать, что центральная власть и правоохранительная система настроены серьезно заниматься расследованиями дел в отношении окружения Кличко. Но дела почему-то "спят".

И если партию не перезагрузить, то будет хуже. "Партия будет фрагментироваться, если мы немедленно не сделаем перезагрузку и апгрейд. Перезагрузить надо все – координацию, коммуникацию, медийный офис, стратегию. Работа с людьми должно быть совершенно другой".

А вместо монобольшинства лучше сформировать новую коалицию. "Лучше иметь (во фракции СН – ред.) 180, но нормальных серьезных "штыков", чем 248 и ходить по "Довериям" (речь о депутатской группе Довіра – ред.) просить голоса, потому что мы не можем договориться между собой. Лучше пусть те, кто так сильно не хочет находиться в фракции, пойдут в свободное плавание, попытаются сформировать свою группу, чем разваливают фракцию изнутри. Ядро точно есть, пусть и не 226. Тогда будет переформатирование коалиции. Может, настало то время".

Читайте также: Кадры Черновецкого, Столара, Гереги и Ермака. Кого ваша партия провела во власть в Киеве

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.