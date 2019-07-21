"Наш премьер с тремя образованиями и докторской диссертацией"

Партия Голос выдвигает Святослава Вакарчука на пост премьер-министра. Блиц-интервью со вторым номером списка Юлией Клименко.
- Как вам результат в 6% по данным Национального экзитпола?
- Для партии, которой два месяца - это очень хороший результат. Партия практически вчера родилась и уже попала в парламент. Голос даже не готовился к парламентским выборам. Нам удалось пройти кампанию без агитационной сети, взяв 6% на бесплатных, волонтерских ресурсах. Это действительно чудо. Для нас - это начало, а для большинства других сил - закат.
- Вы раньше замахивались на 10% и больше.
- Мы видели социологию. У нас мог быть такой результат.
- Так а где он подевался?
- Когда все партии включились в избирательный процесс, то, конечно, наш результат уменьшился. Черный пиар забрал у нас около 2%.
- Сколько ваших людей проходит в парламент?
- Кроме списка - еще около семи мажоритарщиков. Первое, что могу сказать - Васильченко побеждает Дубневича во Львовской области. Но у нас еще нет всех результатов по мажоритарке.
- Вы говорили, что идете в коалицию к Слуге народа. Кого еще там видите?
- Нужно посчитать, сможем ли мы двумя партиями стать коалицией, если учесть мажоритарщиков, или коалиция будет нуждаться в третьей силе.
- Кого бы не хотели видеть в коалиции?
- Точно не Оппоплатфору.
- Петра Алексеевича?
- Нужно подумать. Ничего против Петра Алексеевича не имеем.
- Как это? Вакарчук жаловался на информационные атаки из штаба Евросолидарности.
- Знаете, это такое… Политический процесс. Нужно понять, Петр Алексеевич - это лидер и у него есть новый бренд, а кто от него проходит нужно еще посмотреть. Конечно, я понимаю, что Слуга народа не захочет коалицию с Евросолидарностью.
- Точно не захочет.
- Это еще вопрос политических дискуссий. Не думаю, что они сами захотят в коалицию.
- При какой конфигурации Голос не пойдет в коалицию, а станет оппозицией?
- Если коалиция создастся с пророссийскими силами.
- Как вы относитесь к влиянию Коломойского на команду Зеленского и на партию Слуга народа?
- С этим можно бороться только высокой планкой в политике. Мы это показывали на собственном примере. Мы стали драйверами прозрачности. И другие политические силы хотели или нет, должны были подтягиваться. Эта кампания могла иметь уровень прозрачности и демократичености намного ниже, чем он был.
- Кого вы видите премьер-министром?
- Мы готовы делегировать Святослава Ивановича на кресло премьер-министра, если Кабинет министров будет профессиональным. Скажем так, если он будет технократическим. Вакарчук будет политическим премьер-министром.
- Он настолько глубоко разбирается в экономике, чтобы быть премьером?
- Может он не настолько глубоко разбирается, но он является политической фигурой, которая принимает политические решения. И он абсолютно может это делать, если будет нормальный, функциональный Кабмин.
- Это не слишком для страны: президент – комик, премьер – музыкант?
- Давайте вспомним предыдущих премьеров и сделаем выводы. У нас были разные премьеры, и они не учились в Йеле или Стэнфорде. У нас практически не было премьер-министров, которые были полностью готовы к этой должности. А Вакарчук с тремя образованиями и докторской диссертацией в состоянии руководить Кабмином.
- А где вы себя видите?
- Могу работать и в парламенте, и правительстве. Больше мне нравиться заниматься партийным строительством.