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21.07.2019, 22:16

"Наш премьер с тремя образованиями и докторской диссертацией"

Святослав Вакарчук и Юлия Клименко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Блиц-интервью со вторым номером списка партии Голос, руководителем предвыборной кампании Юлией Клименко

Партия Голос выдвигает Святослава Вакарчука на пост премьер-министра. Блиц-интервью со вторым номером списка Юлией Клименко.

- Как вам результат в 6% по данным Национального экзитпола?

- Для партии, которой два месяца - это очень хороший результат. Партия практически вчера родилась и уже попала в парламент. Голос даже не готовился к парламентским выборам. Нам удалось пройти кампанию без агитационной сети, взяв 6% на бесплатных, волонтерских ресурсах. Это действительно чудо. Для нас - это начало, а для большинства других сил - закат.

- Вы раньше замахивались на 10% и больше.

- Мы видели социологию. У нас мог быть такой результат.

- Так а где он подевался?

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- Когда все партии включились в избирательный процесс, то, конечно, наш результат уменьшился. Черный пиар забрал у нас около 2%.

- Сколько ваших людей проходит в парламент?

- Кроме списка - еще около семи мажоритарщиков. Первое, что могу сказать - Васильченко побеждает Дубневича во Львовской области. Но у нас еще нет всех результатов по мажоритарке.

- Вы говорили, что идете в коалицию к Слуге народа. Кого еще там видите?

- Нужно посчитать, сможем ли мы двумя партиями стать коалицией, если учесть мажоритарщиков, или коалиция будет нуждаться в третьей силе.

- Кого бы не хотели видеть в коалиции?

- Точно не Оппоплатфору.

- Петра Алексеевича?

- Нужно подумать. Ничего против Петра Алексеевича не имеем.

- Как это? Вакарчук жаловался на информационные атаки из штаба Евросолидарности.

- Знаете, это такое… Политический процесс. Нужно понять, Петр Алексеевич - это лидер и у него есть новый бренд, а кто от него проходит нужно еще посмотреть. Конечно, я понимаю, что Слуга народа не захочет коалицию с Евросолидарностью.

- Точно не захочет.

- Это еще вопрос политических дискуссий. Не думаю, что они сами захотят в коалицию.

- При какой конфигурации Голос не пойдет в коалицию, а станет оппозицией?

- Если коалиция создастся с пророссийскими силами.

- Как вы относитесь к влиянию Коломойского на команду Зеленского и на партию Слуга народа?

- С этим можно бороться только высокой планкой в политике. Мы это показывали на собственном примере. Мы стали драйверами прозрачности. И другие политические силы хотели или нет, должны были подтягиваться. Эта кампания могла иметь уровень прозрачности и демократичености намного ниже, чем он был.

- Кого вы видите премьер-министром?

- Мы готовы делегировать Святослава Ивановича на кресло премьер-министра, если Кабинет министров будет профессиональным. Скажем так, если он будет технократическим. Вакарчук будет политическим премьер-министром.

- Он настолько глубоко разбирается в экономике, чтобы быть премьером?

- Может он не настолько глубоко разбирается, но он является политической фигурой, которая принимает политические решения. И он абсолютно может это делать, если будет нормальный, функциональный Кабмин.

- Это не слишком для страны: президент – комик, премьер – музыкант?

- Давайте вспомним предыдущих премьеров и сделаем выводы. У нас были разные премьеры, и они не учились в Йеле или Стэнфорде. У нас практически не было премьер-министров, которые были полностью готовы к этой должности. А Вакарчук с тремя образованиями и докторской диссертацией в состоянии руководить Кабмином.

- А где вы себя видите?

- Могу работать и в парламенте, и правительстве. Больше мне нравиться заниматься партийным строительством.


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: верховная рада, голос, Святослав Вакарчук, Юлия Клименко
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