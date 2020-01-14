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14.01.2020, 18:50

"Наши коммуникации - это пример, мы не были слабым звеном". Интервью Ермака – за минуту

Андрей Ермак ( фото: EPA)

Как Зеленский возвращался из Омана, умышленно ли Иран сбил самолет и как Ермак оценивает работу украинских специалистов

Во вторник, 14 января, Украинская правда опубликовала блиц-интервью с помощником президента Украины Андрея Ермака. О провале коммуникаций, почему президент двое суток добирался в Украину - LIGA.net выбрала главное.

Зеленский узнал о катастрофе от Баканова. "Я был рядом с президентом, когда он узнал об этом. Сообщил ему эту информацию глава СБУ Иван Баканов. Президент сразу же сделал ряд звонков – после главы СБУ был разговор с секретарем СНБО, нашим послом в Иране, с представителями силовых ведомств. В этот же момент было принято решение немедленно возвращаться в Киев".

Почему долго возвращался? Говорит - "коридора не было". "Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел".

И дело не в Медведчуке, которого тоже не было. "Конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел (якобы президент мог лететь на самолете Медведчука из Омана, - ред.), не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий".

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Какой еще провал в коммуникациях? Его тоже не было. "Интенсивность коммуникации с нашими международными партнерами в эти дни была крайне высокой… Это был пример слаженной работы с нашими международными партнерами, в которой Украина была именно партнером, а не слабым звеном".

Иран, говорит, мог сбить самолет умышленно. "Нам предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом. Именно поэтому работа продолжается, и по итогам полного и всестороннего расследования на месте нашей комиссии, при участии иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос".

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Теги: Владимир Зеленский, авиакатастрофа в Иране, мау, Boeing 737, интервью за минуту, андрей ермак
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