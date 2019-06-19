"Не считаю Россию агрессором". Интервью Медведчука - за минуту

Один из самых пророссийских украинских политиков Виктор Медведчук дал интервью русской службе Би-би-си. Причина, из-за которой мы рекомендуем ознакомиться с "откровениями" Медведчука, - он часто выступает ретранслятором месседжей своего кума президента России Владимир Путин. Мы выбрали важные для страны вопросы.

Война при Зеленском не закончится. "По поводу конфликта на Донбассе - там, скажем так, пауза, у которой нет горизонта. Потому что господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию... Не признает по сути Минские соглашения... Не собирается вступать в переговоры с Россией".

Референдум по Донбассу невозможен. "Человек (глава Администрации президента Андрей Богдан) говорит о том, чего он не знает. У нас вообще никаких референдумов проводить нельзя, у нас нет закона. А потом они сами же отползли от этой позиции. Они на следующий день заявили: да нет, речь идет не о референдуме, а об опросе общественного мнения".

Надо было делать, как сказал Песков. "Все просто. Отвечаю словами руководителя пресс-службы президента РФ господина Пескова. Он сказал: мы хотим знать позицию господина Зеленского, его команды по вопросу Минских соглашений. Раз. Надо высказаться... Второе, что сказал Песков: мы хотим видеть конкретные дела по реализации мира. Какие конкретные дела (есть у Зеленского) - вы знаете? Я не знаю".

Читайте также: Падение MH17. Названы подозреваемые - трое россиян и украинец

И снимать блокаду Донбасса. "Она же введена в нарушение Минских соглашений, в одностороннем порядке... Украина в марте 2017 года решением СНБО ввела экономическую блокаду, что противоречит Минским соглашениям".

Кучма в Минске - это неплохо. "Намного лучше, чем Марчук, который был далек от этой темы... Кучма сказал, что больше не будет свадебным генералом, эта позиция меня вдохновила. Но Кучма, как и любой другой представитель Украины, не может сделать того, чего не хочет или чего не поручал ему президент страны... И то, что сегодня ничего не происходит - это результат политической воли Зеленского".

Ведет прямые переговоры с боевиками. "Наша партия (оппозиционная платформа За життя) утвердила мирный план, концепцию по урегулированию на Донбассе. Этот план восприняли в Донецке, Луганске и Москве. Официально, публично. Я разговариваю с Пушилиным, Пасечником и с Москвой - руководством Российской Федерации по этому плану. Они говорят: мы согласны, чтобы это была переговорная позиция. И за основу берется этот план, фундаментом которого являются Минские соглашения".

Москве план уже нравится. "Москва говорит, точнее, Грызлов (представитель России в Минске) заявил, что они поддержат мирный план Медведчука"

Паспорта РФ - тоже нормально. "Если вы меня спросите, почему я оправдываю действия России, я вам отвечу: с 2014 года на территории Донецка и Луганска нет системы украинских государственных органов. За это время совершеннолетия достигли десятки, если не сотни тысяч людей на этих территориях. У них нет вообще документов, удостоверяющих личность. Украина их не выдает. Что люди должны делать?"

Читайте также: Типичная провокация Кремля. Зачем Путин раздает паспорта украинцам

Путин - не агрессор. "У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди 60%? Нет, я буду среди другой части"

Но Крым - это Украина. "Я считаю, что и Крым - это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?"

Он и Путину так говорил. "Ну конечно, а как же! Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю?.. Он знает мою позицию"

Надо восстанавливать отношения. "Садиться и договариваться о прагматических экономических отношениях... Мы что, против ветра пытаемся двигаться? Как? Зачем? Мы потеряли $20 млрд экспорта за год, а в Европе мы что-то нашли? Нет. И не найдем. Кабальными условиями зоны свободной торговли с ЕС мы до конца уничтожим экономику... Не надо опять целоваться, надо жить по интересам".

Мог вернуть пленных за пять дней. "Но Порошенко начал вести себя как торгаш. Предлагал обмены по схеме 10 на 25, 15 на 35 (не всех на всех). Боялся отдавать тех, кого тут считают преступниками и кто совершил тяжкие преступления. Но люди, которые содержатся там, тоже не одуванчики собирали... Порошенко не хотел этого слышать и видеть. Если бы он этого захотел, я бы за пять дней провел обмен".

Для обмена в 2017-м ходил к Путину. "Я попросил Путина, а Путин попросил их (руководителей боевиков), и они согласились на предложенную нами схему (частичного обмена). Но при одном условии: что на втором этапе, в январе-февраля 2018 года, мы будем уже производить обмен всех на всех. Порошенко дал мне на это добро... И Порошенко сорвал". "Киев может не устраивать любая позиция - это проблемы Киева. Только нет сегодня соглашения о том, что Москва должна поступить так, как хочется Киеву".

Но заложников Кремля это не касается. "Если надо освободить Сущенко, Сенцова, Карпюка, Клыха и многих других - Украина должна вести переговоры с Россией. Ни Минск, ни Донбасс к этому отношения не имеют". "Договориться можно. И нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. Не с протянутой рукой, когда клянчат усиления санкций против России, а потом говорят: вы должны отпустить".

И пленных моряков Москва так просто не отпустит. "По морякам я вел переговоры. После того заявления обо мне (что Медведчук больше не участвует в Минске) я перестал это делать... Я не представляю интересы сегодняшней власти. Я могу просить руководство Российской Федерации кого-то освободить. Я прошу, а как у меня получится, поживем - увидим".

Читайте также: Морской трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков

В Москву долетает за два часа. "Сажусь в самолет в Киеве, потом сажусь в Гомеле или в Минске, а потом оттуда лечу в Москву или Санкт-Петербург. Смотрите, какой маразм: поездом я могу сесть вечером и утром приехать в Москву, напрямую. А самолетом я должен лететь через Гомель, а напрямую запрещено. Они думали, что это усложнит мне… наверное, усложнили - я летал за час десять, теперь летаю за два".

В Украине - страдает. Виноват Янукович. "Почему из-за них мы вынуждены здесь страдать? Почему мой офис пытались три или четыре раза сжечь? Почему ко мне врываются домой, рушат мои здания? Почему моя дочь ездит с охраной, а они сидят в Москве? Они должны нести ответственность все... Я этим людям ничего не прощаю, потому что они довели мою страну до этого... Они два года врали про "европейский выбор" для страны. Они нагло и цинично врали... Я знаю намного больше, чем я говорю".