Зеленский о диалоге с Путиным, "сдаче" Крыма, поездках чиновников на Донбасс и советах Лукашенко

Президент Владимир Зеленский дал интервью Euronews. Он верит, что войну на Донбассе можно завершить до конца года, потому делает для этого больше, чем предыдущая власть. К примеру, общается с президентом России Владимиром Путиным. О чем Зеленский мечтает после президентства, почему хочет привлечь к ответственности "сдавших" Крым и что советует президенту Беларуси Александру Лукашенко: LIGA.net собрала 10 самых интересных цитат из интервью.

Хочет спокойно гулять по улицам после президентства. "Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Лучший результат – гордость народа за меня, но даже без этого, как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Я надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже - я надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо".

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Просит чиновников ездить на передовую. "Я знаю, что, когда я там – они не будут стрелять, им страшно. Поэтому я всегда говорю членам правительства, администрации, всем чиновникам – езжайте на передовую. Почему? – меньше будут стрелять. И это правда".

Встреча "нормандской четверки" приблизит завершение войны. "Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие… Сколько еще времени понадобится? Я не знаю. Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну".

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Верит, что это произойдет до конца 2020-го. "Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня".

И хочет этого сильнее Порошенко. "Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления… Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я".

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Настолько, что готов общаться с Путиным. "Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это".

Хочет ответственности для тех, кто "сдал" Крым. "Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. В нем участвовало много людей".

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Просит ЕС определится насчет Украины. "Я думаю, для украинцев важна стопроцентная четкая позиция Европы по Украине. И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда".

А Лукашенко - начать диалог с народом. "я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым".

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И провести перевыборы. "Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: "Через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте!". Я бы пригласил всех международных наблюдателей… И я бы сказал белорусам: "Пожалуйста, выбирайте кого хотите". И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы".



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