Новый посол в Германии Макеев: Мельник проделал классную работу. Но у меня другой стиль

24 октября Алексей Макеев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру – и тем самым официально приступил к обязанностям посла Украины. До него эту должность восемь лет занимал Андрей Мельник, державший немецкий политический бомонд в постоянном напряжении, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Макеев, занимавшийся до этого санкционной политикой Украины, сразу дает понять, что его методы убеждения немцев будут другими.

"Не может быть близнецов в дипломатии. Мой стиль будет стилем Макеева", – говорит LIGA.net новый посол. Много работы, поэтому на интервью с учетом плотного графика Макеев выделяет до 20 минут.

Когда Германия созреет для передачи танков Leopard, готов ли канцлер Олаф Шольц стать лидером "плана Маршалла" для Украины, как изменить представление немцев о войне – первое интервью посла Макеева для LIGA.net.

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– Вы в Германии как посол менее двух недель. В СМИ писали, что для вашего предшественника Мельника правительственные кабинеты Германии были закрыты из-за его резкой риторики. Уже успели оценить наследие предшественника? Насколько он усложнил задачу?

– Андрей [Мельник] за эти годы проделал очень классную работу в Германии. У Андрея выстроились прекрасные отношения с немецкими медиа, его очень уважают граждане Германии, в том числе немецкие политики.

Да, методы Андрея, активно обсуждаемые в прессе, разделяют людей на сторонников и противников.

"Но в сложившихся условиях он очень тщательно работал над тем, чтобы Германия понимала важность поддержки Украины во времена полномасштабной войны".

– Как вы в целом оцениваете стиль Мельника? Подписчики LIGA.net назвали его "кринжовой дипломатией" – с одной стороны, это быстро привлекало внимание к проблемам Украины, с другой, было недопустимо с точки зрения протокола. А последствия теперь придется преодолевать вам.

– У меня стиль другой. Не может быть близнецов в дипломатии. Мой стиль будет стилем Макеева.

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– Вы планируете идти по треку классической дипломатии, ведь это немцы со своими консервативными политическими особенностями? Или в условиях войны у нас нет времени на классическую дипломатию и надо крушить эту скалу как можно скорее? Какие наставления вы получили от президента и министра?

– От президента (Зеленского) и министра (Кулебы) я получил четкие указания по интересам, которые есть у Украины в отношениях с Германией. Интересам, которые есть у Украины в противодействии полномасштабной российской агрессии. Моя задача мало чем отличается от задач других послов: обеспечить максимальную поддержку нашего государства и, наконец, победу в этой войне. У меня есть все скилы и инструменты для "скалокрушения".

Особых требований по стилю не предъявляют. У меня есть доверие со стороны руководства государства. Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю.

– То есть требований по активности, например, в Twitter вам не предъявляли?

– Как можно ставить какие-то ограничения? В МИДе есть прекрасные коллеги из департамента публичной дипломатии, которые постоянно дают рекомендации по использованию социальных сетей.

Классическая дипломатия, о которой вы упомянули, – это дипломатия 18 века. Это написание писем и витиеватые высказывания. Сегодня дипломатия гораздо динамичнее.

Для меня как профессионала неотъемлемая черта дипломатии – доверие. Если дипломат теряет доверие, он теряет способность быть дипломатом. Моей "фичей" является не "кринжовость". Моя "фича" – выстроить отношения доверия, которые могут существовать между настоящими партнерами.

– Недавно Украина получила первую из четырех анонсированных систем IRIS-T (читайте о них здесь). Мы можем говорить о тектонических изменениях в восприятии властями Германии войны в Украине?

– Тектонические изменения происходят постоянно. Сам факт российского нападения 24 февраля привел к переосмыслению роли Германии и ее восточной политики.

"Тектонические изменения происходят с каждым немецким политиком, попадающим в Украину".

Визиты Шольца, министра иностранных дел Анналены Бербок и президента Штайнмайера очень сильно повлияли на этих политиков. Именно я постараюсь убедить немцев смотреть на Украину глазами украинцев.

И Германии следует отдать должное. Она поставила в Украину значительную часть вооружения. Она взяла на себя лидерство в снабжении системами противовоздушной обороны.

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– В то же время Германия до сих пор не готова предоставить нам танки Leopard. Есть шанс, что немцы когда-нибудь снимут мораторий на поставки современного наступательного вооружения? А не будут бесконечно ждать, когда США передадут им танки Abrams.

– То вооружение, которое поставляется Украине, однозначно оборонительное. Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого наступать.

Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО. Ибо кроме IRIS-T вспомним 30 "гепардов", защищающих наше небо.

Это все сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики. Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности.

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– 25 октября в Берлине состоялась конференция по восстановлению Украины. Украина, по словам советника Зеленского Александра Роднянского-младшего, ожидает от Германии €500 млн в месяц. Вы видите готовность немцев помогать нам в таком объеме?

– Я бы не стал сейчас говорить об объемах, это предмет переговоров. Но на этой конференции было очевидно, что Германия очень серьезно относится к созданию "плана Маршалла" для Украины. Чрезвычайно важным сигналом был призыв канцлера инвестировать в Украину, потому что, инвестируя в Украину, вы инвестируете в будущее Евросоюза.

– До назначения послом вы занимались санкциями. Есть ли проблемы с санкционным давлением со стороны Германии?

– На самом деле Германия показала лидерство в вопросе санкций. Именно во время председательства Германии в G7 нам удалось создать санкционную коалицию, в которую сегодня входят более 40 государств. У Германии здесь особая роль. Именно такого лидерства я бы ожидал от Германии и дальше.

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– Нет ли у мира определенной усталости от санкций, особенно ближе к зиме? Возможно, часть стран полагает, что хватит перекрывать кислород России?

– Весь мир сегодня видит, как кислород, воду и электроэнергию Украине перекрывает Россия своими ударами ракет и дронов. Я очень скептически отношусь к попыткам изображать какую-то усталость.

"Сегодня в немецких медиа никто не говорит о том, что это война в Украине, что цены повышаются из-за Украины. Акценты абсолютно четкие: это из-за войны России, из-за обстрелов, из-за зависимости от российского газа, из-за провокации РФ против государств Запада. Поэтому усталости от санкций нет".

– Вы затронули тему немецких медиа. С этим связан вопрос подписчиков LIGA.net. Как вы будете влиять на немецкие СМИ, пишущие в своих статьях Ukraine-Krieg (украинская война), как будто мы сами с собой или с марсианами воюем? Когда они начнут писать Russland-Ukraine-Krieg?

– Не могу с этим согласиться. Я внимательно смотрю на немецкий медиаландшафт. И даже когда речь идет об Ukraine-Krieg – акценты верны. Тональность немецких медиа абсолютно проукраинская. В отличие от формулировок, которые использовались год назад, когда говорили об "обеих сторонах" и "конфликте". Сейчас это российская война, российские обстрелы, а не какие-то берущиеся с неба обстрелы.

Если мы увидим использование терминов, дезориентирующих немецкое общество, будем обращать на это внимание. Но за неделю в Германии я почувствовал не только солидарность немецких граждан, но и правильные оценки того, что происходит в Украине и как называть эту войну.

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