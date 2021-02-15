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Коротко | "О теплой ванне Зеленского говорят лукавые и обиженные". Интервью Ермака – за минуту

15.02.2021, 19:43
Андрей Ермак (коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net)

Андрей Ермак о причинах снижения рейтинга Зеленского, отставке Разумкова, минских соглашениях и участии США в нормандском формате

11 февраля исполнился год, как Андрей Ермак возглавляет Офис президента. Все это время LIGA.net пыталась взять у Ермака интервью, однако он постоянно ускользал от нас. Вместо этого глава ОП дал интервью телеканалу Украина олигарха Рината Ахметова. Кто виноват в снижении рейтинга Владимира Зеленского, помогут ли США вернуть Донбасс и почему "перемирие" продолжается: LIGA.net выбрала девять главных цитат из интервью Ермака.

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Считает, что перемирие на Донбассе продолжается. "Режим прекращения огня продолжается. Несмотря на те провокации, которые есть, это все равно не сравнимо с тем, что происходило, когда режима не было… Это важное достижение и мы будем делать все от нас зависящее для его поддержания".

Для присоединения США к нормандскому формату нужно согласие Путина. "В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников. Но то, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и возвращении нашей территории, я в этом абсолютно уверен".

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Минские соглашения выполнить невозможно, нужно их менять. "Мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и пониманием, что выполнить их невозможно… В процессе согласования новой дорожной карты, плана, который должен базироваться на принципах минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

Зеленский ездит на передовую не для картинки, в отличие от предшественников. "Это первый президент, который проехал сегодня больше половины всей линии соприкосновения, побывав не просто, как это зачастую бывало, для картинки, а на всех передовых точках".

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И выполнит все свои предвыборные обещания. "Он пришел в то самое время, когда страна нуждалась в таком лидере. И этот человек обязательно осуществит все, о чем он говорил во время своей избирательной кампании".

О "теплой ванне" говорят завистники. "Об этом говорят люди, относящиеся к двум категориям. Или те, которые совершенно не знают Владимира Александровича. Или те, кто лукавят, имея за спиной обиды и нереализованные планы. Как человек, который знает его достаточно давно, могу сказать, что для него важно формирование собственной точки зрения в любом вопросе".

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А в падении рейтинга Зеленского виновата лжепропаганда. "Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне… Поток лжеинформации и практически откровенных оскорблений просто не прекращается… Против нее (власти. – Ред.) работает абсолютно другая система – боты, анонимные Telegram-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги".

Отставки Разумкова не планируется. "За 40 минут до интервью имел телефонный разговор с Дмитрием Александровичем, и вместе посмеялись над этой информацией. Есть политическая технология, когда всех людей хотят поссорить между собой".

Батькивщина может войти в коалицию. Но есть условие. "Все возможно. Партия Слуга народа всегда открыта к объединению с теми политическими силами, которые поддерживают курс президента. Если мы будем находить с такими партиями общий язык, то почему нет… О каких-то конкретных договоренностях пока речь не идет".

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