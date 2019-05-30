"Олигархи должны исчезнуть". Интервью Вакарчука - за минуту

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук дал интервью LIGA.net. Мы задали ему вопросы о политике, выборах, о его деньгах и об экономике. Читайте полную версию здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было". Мало времени? Вот 10 коротких тезисов.

Говорит - будет иногда петь. "Я остаюсь музыкантом в душе. Но понимаю, что парламент - это ответственная работа, которая будет забирать у меня большую часть времени. Музыка, надеюсь, останется со мной, когда я буду в состоянии давать концерты... Если пойду в исполнительную власть, то времени для профессионального занятия музыкой не останется".

Рассказал о своих деньгах. "У меня есть Range Rover, ему примерно пять лет. Есть банковские счета - на них около 12 млн грн. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. За три года я получил 20 млн грн дивидендов, а за 2018 год - 5 млн грн. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было".

Будет контролировать Зеленского. "Наша политика по отношению к президенту проста. Президент избран народом и мы, как граждане Украины, искренне желаем успеха всей нашей стране. Мы готовы поддерживать положительные движения. А если президент в какой-то момент изменит избирателям - мы видим своей задачей сделать так, чтобы он отвечал перед ними".

Обещает, что кнопкодавов не будет. "Мы точно никогда не будем продавать свои голоса. Не будем бегать, как пианисты, по рядам. Святослав Вакарчук может пообещать, что кнопкодавов не будет".

Об идеологии. "Почему вы хотите обязательно поделить людей? Я искренне хочу сделать лучше всем... Независимо от того, кто они - либералы, социалисты, социал-демократы или националисты. И сегодня говорить в Украине о реальном социализме или либерализме, пока у нас нет правил игры - преждевременно".

Мessage для жителей Украины. "Люди и на западе, и на востоке, и на юге, и в оккупированных Крыму и Донбассе - у меня к этим людям один message: мы вернем в украинскую политику человека. Я считаю, что политики прошлого будут отвечать перед украинской историей за то, что они цинично делили людей".

Партия Голос - это антипопулисты. "Популизм - это врать цинично в глаза собственным избирателям. Я ни разу не солгал избирателям. Можете называть нас антипопулистами".

Почему в команде люди, работавшие на Порошенко. "Ярослав Ведмидь - топ digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Один из членов команды его привел. Я уже даже не помню кто. Это не так важно".

Спонсоры Голоса. Мы не берем деньги у олигархов. Кого можно назвать олигархами - думайте сами. У нас около 10 состоятельных людей, которые присоединились. (На избирательную кампанию нужно) Примерно 70-80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными. Все вырученные средства за мой концерт 360 на ВДНХ потрачу на партию — больше 2 млн грн. Уже потратил на Голос - также более 2 млн грн.

Блиц из пяти вопросов. Рынок земли - поддерживает; пенсионная система - будет менять; олигархи и монополии - ждет закон о деолигархизации; отток мозгов - "в короткие сроки вытащить страну из этого тренда невозможно"; налоги - кое-где можно снижать, но сначала надо найти компенсаторы, провести приватизацию, уволить чиновников-дармоедов, параллельно снижать налоги на средий и малый бизнес и реформировать суд.

Читайте полную версию здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было"