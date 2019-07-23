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23.07.2019, 22:34

Он обошел Богуслаева. Интервью того самого фотографа - за минуту

Он обошел Богуслаева. Интервью того самого фотографа - за минуту - Фото
Сергей Штепа выиграл выборы в округе Богуслаева (фото - facebook.com/shtepasergei)

Помогала ли ему партия победить крупнейшего бизнесмена, сколько длилась встреча с Зеленским и зачем Разумков приезжал на Мотор Сич

В Запорожье свадебный фотограф Сергей Штепа выиграл выборы у миллионера, экс-регионала и руководителя огромного предприятия Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Уникальный для большинства округов секрет победы: Штепа баллотировался под брендом Слуги народа. Как ему удалось победить опытного оппонента и помогала ли ему в этом партия: его интервью Главкому - за минуту.

Зарабатывал 1300 в час как фотограф, но: "То, что пишут как за час - это цена дня работы... Фотограф снимает час, обрабатывает еще пять часов. Последний год я не занимался фотографией как работой, это было только моим хобби".

А потом просто подал анкету. "Мне никто не предлагал идти в парламент, я сам подал заявку (партии Слуга народа). Я послал анкету, резюме, свои готовые законопроекты... Они были связаны с растаможкой автомобилей и ответственностью органов власти за техническое состояние дорог... Мои предложения рассмотрели, после чего пригласили стать кандидатом".

Кухарка не может управлять страной. "Многие пишут, что кухарка может управлять страной, но это не так. Каждый человек... должен был отправить (Слуге народа) готовые законопроекты.... То есть в партию не могли попасть непрофессионалы. Возможно, туда попадали не только специалисты по праву, но точно попали люди, которые могут писать законопроекты и могут выполнять работу в парламенте".

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С Зеленским была короткая встреча. Очень. "Во время его поездки (в Запорожье 18 июля) у нас с ним была очень короткая беседа, поэтому я не могу сказать, что мы подробно обсудили все вопросы. Я думаю, мы с ним подробнее пообщаемся позже... Он же приехал лично посмотреть на наши мосты и наш ДнепроГЭС... На тот момент мы были только кандидатами. Если бы было общение какое-то публичное с ним, то это было бы прямой агитацией, что противоречит закону".

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Разумков приезжал, но к Богуслаеву. "Он ездил с рабочим визитом на завод Мотор Сич. Это была агитация Слуги народа среди рабочих завода... Это было сделано не для того, чтобы пиарить моего оппонента, а чтобы пиарить партию. Я считаю, это было абсолютно нормально. Как вы видите по результатам выборов, это не помешало мне победить... Не вижу ничего такого в том, что Разумков ездил к нему на завод".

Бренд Слуги народа помог на выборах 50 на 50. "Больше людей приходило на встречи... Встреч было больше ста... Конечно, бренд добавил немного узнаваемости. Думаю, 50% - это я, и 50% - это бренд. Без бренда, конечно, я бы не выиграл. Но и тот факт, что если поставить любого под этим брендом и он выиграет, тоже неправда. Важно сочетание профессионального человека и бренда".

Богуслаев не поздравил. "Нет, не звонил... Меня поздравили все друзья, знакомые... Поздравили мои коллеги из партии Слуга народа".

Избиратели не понимают, кто такой нардеп. "Большинство людей беспокоило не то, что происходит в Украине на уровне государства, а проблемы бытового уровня... Я всем избирателям рассказывал, что некоторые проблемы не входят в компетенцию депутата".

Теперь нужны местные выборы. "Очень важно, чтобы на местных выборах прошли правильные люди, которые работали бы, что-то делали для обычных людей... Я людям объяснял, что нужно правильно проголосовать на местных выборах. Говорил им, что я сам смогу, а что не смогу сделать (как депутат), чтобы они на меня не возлагали то, чем я просто не буду заниматься".

А мажоритарку лучше отменить. "Да. Потому что нельзя делать так, чтобы политик 10 лет засевал (округ) гречкой и постоянно выигрывал у тех людей, которые действительно что-то хотят сделать, но просто не имеют больших денег".

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Теги: Слуга народа, досрочные выборы, Вячеслав Богуслаев, выборы-2019
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