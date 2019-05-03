"План Зеленского - это утопия". Интервью Коломойского - за минуту

Олигарх Игорь Коломойский в Израиле дал большое интервью проекту Bihus.info. Что идет в Донбассе - война с Россией или "гражданский конфликт"; кто входит в фан-клуб новоизбранного президента Владимира Зеленского, готов ли он "скинуться деньгами для Украины", и чего хочет от судов по ПриватБанку. Все интервью - LIGA.net коротко пересказывает самое важное.

Майдан - это плохо. "Власть Януковича довела до Майдана, а революция - это всегда плохо... Это был клептократично преступный режим. Кроме как восстание, не было пути его снести... В итоге минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (населения). Виноваты в этом Янукович, Россия, революция, взаимная ненависть и внутренний гражданский конфликт".

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Вы не ослышались: в Донбассе "гражданский конфликт". "Внутренняя гражданская война, что тут непонятного. Слава богу, она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу в Донбассе и холодную фазу - во всей остальной стране... Холодная война проявляется в убийствах, например, журналистов. С одной стороны убили Бузину, с другой стороны Шеремета... А это солдаты войны".

И кто с кем воюет? "Гражданский конфликт, скажем так. Украинцы с украинцами".

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А что же Россия? "Поддерживает одну часть украинцев. Если б ее не было, уже давно бы это все закончилось. Украинцы бы помирились между собой... Спровоцировала и организовала все Россия. С одной стороны. А с другой стороны тоже не все было благополучно. 22 февраля (2014) победившие революционеры бегали по парламенту, законы отменяли. Харьквские соглашения, кричали, надо отменить. И языковый Колесниченко-Кивалова. Это спровоцировало взаимную ненависть... И беркутов по дороге на базы обстреливали". А вот и реакция Поторака на "гражданскую войну" со слов Коломойского

Портнов - военнопленный Януковича. "Надо различать апологетов этого режима и обычных военнопленных режима... Я не считаю вообще, что Портнов - это апологет режима. Он работал, выполнял свою работу. У меня с ним 20 лет хорошие отношения. Общались вчера. Он здесь, в Израиле... С точки зрения закона, а не политической ответственности, он вообще ничего не совершал... Да, он служил режиму".

Болел за Зеленского вместе с Аваковым. "Мы считаем, что это общая победа. У нас нет партнерства по поводу выборов Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети... Не хочу за него говорить, но... у него произошел необратимый процесс, когда Петя перешел рубикон - это история по поводу сына... Дело рюкзаков высосано из пальца".

Праздновал победу Зеленского. Принимал звонки. "Конечно. Дважды. Сначала 31 (марта), потом 21 (апреля)... Были те, кто тут находится. Ну, там семья, родственники. Мидич был, допустим. Киперман, Боголюбов был. Мы праздновали Пейсах... Нет, Ставицкого не было. Мы были у моих родителей, поэтому Ставицкого не было". "Звонили много. Ну просто тысяча звонков".

Порошенко проиграл, потому что 1+1. "Он проиграл выборы, потому что у него не было 1+1. Ему все говорили из его окружения - и Кононенко, и Луценко когда-то говорил: "А как ты собираешься на выборы, если твой электорат "плюсы" смотрит?"

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Хотя очень хотел купить плюсы. "Это детективная история. Порошенко вел переговоры... В 2016 году вышел на сделку с Суркисами, это был февраль. Хотел купить у них 25%. А потом договориться со мной, чтоб я ему продал еще 25%. И быть там 50 на 50. Переговоры между Суркисом и представителями Порошенко велись где-то с февраля, адвокаты уже работали. Сумма сделки - 240 или 250 млн".

Но выборы прошли. Счет на табло. "Кампания закончилась, страсти надо успокоить. Матч закончился, счет на табло. Не надо нагнетать и продуцировать взаимную ненависть. Нет, мы с ним (Порошенко) не помиримся. Но я считаю, то, что касается предыборных дел - это одно. А если он что-то нарушил, есть закон. Я не прокурор, не милиционер и не адвокат".

Может ли Зеленский "послать его нахер"? (вопрос журналистов) "Да я к нему аже обращаться не буду. Мне ничего от него не надо. Коломойский - самодостаточный человек... Он никогда ни к кому ни с какими просьбами не обращался. Я бизнесом занимаюсь с младых ногтей. Сами всегда пробивались. Власть нам никогда не содействовала. Главное, чтоб не мешала".

Роспуск Рады? Все равно. "Вопрос только, зачем распускать парламент, с какой целью... Если его распустят сейчас, то 100 процентов выборы будут идти по существующей системе, то есть будет половина мажоритарщиков... Можно и распустить, но сразу есть вопрос. Успеешь ли ты подготовить 220 мажоритарщиков, новый президент? Или новая партия Слуга народа? Есть ли у них такое количество?"

Деньгами для Украины не скинется. "Я то, что зарабатываю - и так инвестирую в Украине. У меня все активы в Украине... Вопрос, во что инвестировать. Просто в государственные программы - нет. Собирать всех (олигархов, как предлагал Зеленский) вместе - это утопия. Если ты хочешь с кем-то общаться, то общайся один на один. С большим бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозные собрания. У каждого деньги любят тишину, и не каждый будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу".

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И вообще, верните деньги. "Если будет установлено, что была неправильная национализация, и последует реституция, то мы можем сказать: "Нам не надо банк, оставьте его себе". Общественный резонанс. У вас там 155 млрд фантиков лежит, ну облигаций, которые не монетизированы. Но вам мало государственных банков, хотите еще Приват - оставьте ПриватБанк себе. Дайте нам наш капитал, который мы внесли ($2 млрд). Должен отдать новый собственник, то есть министерство финансов".

На национализацию - соглашался. "Мы подписали обращение к премьер-министру. Что мы предлагаем правительству национализировать. Потому что мы не в состоянии его удерживать уже... Это не предполагало агрессивного пиара против бывших собственников. А когда они вышли и сказали, что там 97% связанных кредитов... Ну, после этого у нас был вырыт топор войны. Это было откровенное вранье... Второе нарушение договоренностей - в бюджет 2017 года был не записан пункт о возможности обратного выкупа акций".

Но передумал. И не давите на патриотизм. "Первая задача (судов): скажите, правильно или неправильно? Ограбили меня или все было чисто и кошерно?.. Только на патриотические чувства мы не давим. Мы сначала разбираем юридическую ситуацию. Мне не надо, что когда кто-то голодает или не хватает на армию, а я в это время получаю $2 млрд. Я не тороплюсь".

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