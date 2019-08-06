"Победа Зеленского стоила до $20 миллионов". Интервью Коломойского - за минуту

Олигарх Игорь Коломойский дал интервью российскому изданию РБК. Бизнесмен не в первый раз заявил о "гражданском конфликте" на востоке Украины (на самом деле там - российско-украинская война), чатах с президентом Владимиром Зеленским и о том, что никуда не собирается больше уезжать из Украины. Все самое яркое и интересное из интервью Коломойского – в 14 коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Будет пять лет тошнить всем назло. "Максимальное количество людей хотело бы, что я куда-то уехал, но не дождутся. Буду пять лет всем тошнить здесь назло".

Богдан – один из главных его юристов. "Я его знаю уже лет 15, с 2005-го. Сотрудничали с ним плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги… Раза в три виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет. Он один из моих главных юристов последние пят лет".

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Хиханьки с Зеленским. "Последний раз видел после инаугурации один раз мельком. Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции. А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль"). Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал. Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно – раз в два месяца".

В 2016 году Зеленский не захотел в "стадо баранов". "Богдан рассказывает, что в 2015-м после выхода на экраны он сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Но я подозреваю, что у него уже были свои планы. Ближе к лету 2016 года Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду. Но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов".

Зеленский окончательно решил идти в президенты прошлым летом. "В 2017 году, когда вышел второй сезон сериала ("Слуга народа" – ред.), мы об этом вплотную говорили. Но он еще не принял решения, потому что семья, жена, дети, родители – и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым лето. Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что, когда Юрий Костюк (замглавы ОПУ – ред.) писал сценарий, вирус президентства начал гулять в умах. В итоге красиво получилось".

Победа на выборах обошлась в $20 млн. "Я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять. От 10 до 20 млн долларов. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил.

УКРОП оказался ошибкой. "Это не я создал (партию УКРОП – ред.), а Корбан с Палицей. Да там не деньги, копейки. Я помогал им в основном информационно. Но это изначально была пустая затея. Нет партии без лидера".

Хвалит Порошенко. "Ну с основной задачей он справился – спас страну от вас (России – ред.). Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессиию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами.

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И забрал картину у Ложкина. "Генератор Донецкого метро", Роман Минин, 2014 год. Это я у Ложкина отобрал. День рождения был у него, ему подарили две, я у него одну забрал".

А Фирташ уже давно ни на что не влияет. "Я не хочу это (дело в отношении Дмитрия Фирташа – ред.) комментировать, потому что не хочу ему навредить. Не хочу навлечть себе дополнительный геморрой со стороны великих и ужасных. А что касается самого Фирташа, я думаю, с 2014 года он ни на что влияния не оказывает. До этого оказывал, а после всей этой истории нет. Тем более он же сказал, что дело политически мотивировано.

Покупка недвижимости в США была ошибкой. "В Кливленде я бы вообще ничего не покупал. Мои партнеры купили. Они решили инвестировать туда, но я считаю, что это ошибка. И через свою компанию одолжил им средства. Они на эти деньги покупали. В Кливленде, еще где-то".

Есть бизнес с россиянами. "Это для бизнесменов опасно, поэтому я не скажу (с кем из российских бизнесменов поддерживает сейчас отношения – ред.). Зачем людям неприятности. Но я ни с кем не поссорился. Бизнеса в России нет. Но у российских бизнесменов со мной бизнес есть. Но я их тоже не назову".

Россия – спонсор "гражданского конфликта" в Донбассе. "Я и сейчас называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря России. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели".

Нужно изменить минские соглашения. "Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе. Минские соглашения – единственных документ, по которому стоит двигаться. Но прошло уже 4,5 года и надо провести апдейт".

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