С 9 июня оккупированный Россией Донбасс представляет уроженец Луганска, врач-травматолог Константин Либстер. Если о позиции представителей Донецка - журналистах Денисе Казанском и Сергее Гармаше - известно из их соцсетей и статей, то о взглядах "луганских" известно немного. Несмотря на известность в узких кругах, выходец из династии врачей Либстер не любит публичность. LIGA.net пообщалась с представителем Луганска в ТКГ и узнала, что он думает о происходящем на Донбассе, почему уехал из Луганска, нужен ли Донбассу особый статус и переговоры с террористами.

"ТАМ СЕЙЧАС ЗАМОРОЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ РОССИЕЙ"

- Сегодня (интервью записывалось 10 июня - ред.) состоялось заседание ТКГ. Расскажите, какая была обстановка и как это проходило для вас?

- Обсуждалась ситуация по выборам, по датам и протоколу проведения выборов, гарантиях безопасности. Очень сложно сразу включиться, потому что люди в этом процессе годами.

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Но мне, как человеку со стороны, показалось это все настолько непродуктивным и медленным. Когда взрослые люди по ту сторону экрана уделяют много времени нашим персонам и не обсуждают конкретные вещи. Мы появились в составе украинской делегации с целью представить наши интересы как жителей Донбасса, и чтобы скорее наступил мир. Потому что в нашей любимой стране все уже устали от того, что происходит.

- Сегодня вы общались в режиме видеоконференции?

- Да, как и вчера.

- А вчера вы присутствовали?

- Нет, у меня была большая операция и я физически не смог, потому что о заседании мне сообщили в понедельник, а у меня пациенты были записаны за неделю до этого.

- А у вас получится совмещать две работы?

- Думаю, да. Я очень мотивирован и хочу принести пользу. И поэтому буду находить возможности и планировать мой рабочий день так, чтобы это не влияло на работу в группе.

Только мы должны быть мотивированы для того, чтобы наступил мир на Донбассе

- Как вас в ТКГ восприняли боевики и россияне?

- Европейцы восприняли позитивно. ОБСЕ сказала: да, хорошо, давайте работать. Представители Луганска и Донецка с легкой долей иронии комментируют "А кто вы? А что вы? Зачем вы?". Российская сторона абсолютно никак не реагирует на происходящее. Мол "Вы там говорите, а мы рядом и отношения к этому не имеем". Но группа трехсторонняя, где есть Украина, Россия и ОБСЕ.

- Стратегия России призвана демонстрировать, что это внутренний конфликт и РФ якобы не при чем?

- Я убежден в том, что ситуация идет при непосредственном участии России и кроме нас ее никто не решит. И только мы должны быть мотивированы для того, чтобы наступил мир.

- Поясните вашу позицию.

- Если бы мы жили в счастливой стране – назовем ее страной счастья Украина – то событий 2014 года не было бы. Счастливому человеку нужно воевать? Нет, не нужно. Это произошло только потому, что у нас было очень мало счастливых людей. И произошло то, что произошло. И я убежден, что сильная Украина не нужна никому: ни на востоке, ни на западе.

Если бы мы жили в счастливой стране, то событий 2014 года не было бы

Понятно, что это все Россия, и это безапелляционно. Но Россия говорит, что это ваш внутренний конфликт. Они политически грамотно подводят к тому, что они тут не при чем.

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- Что, по вашему мнению, сейчас происходит на Донбассе?

- А по вашему мнению?

- К счастью, я не представитель Донецка и Луганска в ТКГ.

- А я, к несчастью, представитель, который там был до августа 2014 года. Для меня лично там сейчас замороженный конфликт, который поддерживается Российской Федерацией. И не все люди, живущие на той территории, могли сделать выбор. Выбор был сделан за них. Очень много людей не могли уехать физически.

- Вы говорите о замороженном конфликте, но мы видим сводки ООС о постоянных обстрелах и раненых. По моему мнению, замороженным конфликтом это назвать нельзя. И поэтому у меня вопрос: кто стороны конфликта?

- Мне очень не хочется играть в политика. Черчилль говорил, что общественный деятель отличается от политика тем, что думает не о следующих выборах, а о следующих поколениях. Вот я думаю о следующих поколениях. Мне не интересна моя политическая карьера. Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. Я хочу, чтобы было железнодорожное сообщение.

Для меня лично там сейчас замороженный конфликт, который поддерживается Российской Федерацией

Потому что сегодняшнее общение (в рамках ТКГ – ред.) показало мне глубину процессов. Все течет очень латентно. Нельзя, конечно, по одной встрече понимать, чем это все закончится. Но я понимаю, что это закончится очень нескоро.

- Вы говорите, что на Донбассе замороженный конфликт, поддерживаемый Россией. Что значит поддерживаемый? Не Россия ли его начала?

- Моя позиция продиктована позицией нашей команды: Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие…

- Участие в чем?

- В конфликте на Донбассе. Но когда наши ребята с Донецка сказали, что Россия – агрессор, это единственное, что возбудило Грызлова. Он сказал: давайте говорить словами минского формата, где нет такого слова. Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей.

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Я эту тему с Денисом Казанским очень долго сегодня обсуждал. Денис настроен радикально. А я пытаюсь ему донести, что не существует силового пути решения этой проблемы. Как матери и отцы, которые потеряли своих детей, могут это забыть? Должны пройти годы, чтобы ушла эта боль.

- То есть вы считаете Россию агрессором, но вы не хотите говорить это вслух, чтобы никого не провоцировать?

- Я хочу быть очень сдержанным, потому что радикализм точно ни к чему хорошему не приведет.

"УЕХАЛ ИЗ ЛУГАНСКА, ПОТОМУ ЧТО НЕ ВИДЕЛ БУДУЩЕГО ДЛЯ ДЕТЕЙ"

- Расскажите о себе? Откуда вы родом? Чем занимаетесь?

- Родился в Луганске, где прошло мое детство и юность. Закончил Луганский государственный университет, после чего работал в городской больнице. В 2010-м меня пригласили заведовать областным отделением травматологии. На момент начала конфликта я занимал эту же должность. Мы оказывали помощь раненым и на работе я был до последнего своего врача. 1 августа 2014 года ни один мой врач не вышел на работу. Потому что это была война, это был ад.

Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей

Я пришел к главврачу и говорю: сколько может быть места подвигу. Он не возражал и сказал, что я могу ехать. Меня отпустили, и я приехал под Харьков 2 августа. Я уезжал с тремя медсестрами и двумя собаками в машине. С 8 августа я оказался в Киеве.

- Почему вы все-таки решили выехать из Луганска?

- Я был не согласен с происходящим тогда в Луганске, но когда понял, что ситуацию на тот момент не изменить, я уехал. У меня двое детей и я не видел для них там светлого будущего. Я высокотехнологичный ортопед-травматолог мирного времени. Для операций мне нужны хорошие инструментарии и расходные материалы. А я понимал, что, если это будет идти так, как идет, то на этой территории этого точно не будет.

- У вас был скорее профессиональный фактор, чем идеологический?

- Мне было проще остаться там: ты известный и узнаваемый, у тебя есть квартира, работа. Но мною двигало будущее моих детей и профессиональная работа.

- Вы выехали вместе с братом?

- Брат уехал раньше, в мае или июне 2014 года.

- А кем он работал?

- У него две профессии судьи. Он судья суда, а параллельно он начал развивать себя в плане спортивного судейства и был боковым арбитром в Премьер-лиге чемпионата Украины по футболу. А сейчас он судит Первую лигу.

Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. Я хочу, чтобы было железнодорожное сообщение

На момент начала боевых действий у брата закончились судейские полномочия, и он не мог вести никакие дела. Поэтому, к счастью, он не имеет никакого отношения к тому, что происходило там, и уехал в Киев.

- Ваши родители остались в Луганске. Почему?

- Я выезжаю, мне 38 лет, имею хороший опыт работы. Приезжаю в Киев и мне говорят: ты не нужен. Моему отцу было 61. Кому нужен человек в 61, если в 38 не нужен?

- Насколько я знаю, он очень уважаемый врач и неужели в другом регионе он бы не нашел работу?

- Вам 61 год, у вас есть дом. У вас есть место, где похоронены ваши родители. Куда ехать?

- В 2014 году вы пытались общаться с родителями на тему возможного переезда?

- Отец говорит: этой мой город, я здесь родился, и я буду в нем жить.

Не исключаю, что Пасечник помог отцу. Но слов похвалы от отца я не слышал

- Ваш отец в сентябре 2014 года стал "почетным гражданином Луганска", а в 2018 году благодарил за финансовую помощь в ремонте отделения травматологии пособника террористов Леонида Пасечника. Понимаю, что дети за родителей не отвечают. Но у вас возникали или возникают разногласия с отцом из-за его позиции?

- Ввиду того, что мы редко видимся, тему политики мы стараемся не обсуждать. Я убежден, что звание "почетного гражданина Луганска" отец должен был получить намного раньше 2014 года. Если вы посмотрите фотографии, то у отца на шее висит знак. Вы символику видели?

- Там украинская символика.

- Верно. Если вы откроете удостоверение о получении почетного звания, то там стоит печать с трезубцем. Тогда как раз был момент подписания минских соглашений и не было понятно, куда это все придет. Поэтому никаких сомнений в легитимности документов у меня нет.

- А по поводу визита Пасечника?

- Больница, в которой работает отец, довоенной постройки, поэтому нуждается в постоянных ремонтах. Не исключаю, что ему помогли. Но у нас нет прямого текста, что говорил отец тогда. Слов похвалы от него я не слышал.

- Ваш отец – заложник ситуации?

- Отец однозначно любит свой город и хочет, чтобы наступил мир. Человек делает свою работу и ушел от политической ситуации. Он лечит людей.

- В интервью LIGA.net Алексей Резников заявил, что "при выборе людей узнавали, есть ли у кандидатов родственники на оккупированных территориях, поскольку их могут взять в заложники". Вы разделяете опасения Резникова? Нет ли у вас ощущения, что из-за вашей новой должности ваши родители попадают в зону риска?

- Есть вещи, которые не нужно подогревать. Если мы не будем подогревать, то никто этого делать не будет.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ОСОБЫЙ СТАТУС И ПЕРЕГОВОРЫ С БОЕВИКАМИ

- Верите ли вы в мирное урегулирование ситуации на Донбассе? Если да, то что для этого надо сделать?

- Другого пути не существует.

- Что Украине нужно для этого делать? Или не Украине?

- Украина должна стать страной счастливых людей. Когда в Украине каждый будет ходить на работу, делать свое дело честно, не воровать и не обманывать. Нужно показать, что есть жизнь, которая намного лучше, чем та, которая есть у людей. Когда человек это увидит, он будет искать теплое место.

- Возьмем вашего отца.

- У моего отца есть ежедневник, на первой странице которого написано, что человек рожден не искать теплое место, а создавать тепло вокруг себя.

- А как можно создавать тепло на оккупированной земле?

- Тепло он создает для своего коллектива, для людей, с которыми он работает.

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- Какие для вас красные линии в переговорах с РФ?

- Есть принципиальная позиция президента и есть национальные интересы страны. Никакие интересы страны сдаваться не должны.

- Что вы имеете в виду под национальными интересами?

- То, что имеет в виду президент.

- Особый статус Донбасса. Он нужен и в каком форме?

- Украина – это унитарное государство?

- Безусловно.

- А как в унитарном государстве может быть Автономная республика Крым? Значит мы были не до конца унитарным государством. Мы должны провести детальный анализ того, что такое автономия, что такое федерализация и что такое унитарное государство.

Если в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать

Украина пошла по пути децентрализации, то есть предоставления полномочий на места. То есть человек на месте лучше разберется. Если у нас в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса.

- Нужны ли прямые переговоры с Россией без посредников?

- Путин живет в другой жизненной реалии, потому что он уже много лет летает в космосе. Поэтому сложно сказать, как поведет себя Путин на переговорах один на один с нашим президентом. Нужно иметь свою программу и позицию. Если она достойная и ты уверен в себе, то нужно идти на прямые переговоры с Путиным.

- Сейчас позиция Зеленского позволяет претендовать на прямые переговоры с Путиным?

- Я думаю, скоро мы можем пойти на переговоры, если президент решит. Конечно, для того чтобы конфликт на Донбассе решился, Россия должна этого захотеть.

- Зачем вам участие в переговорном процессе? Чтобы что?

- Я надеюсь, что наше появление освежит этот процесс, потому что мне больно и обидно. Мне хочется, чтобы в стране был мир.

- Мы освежили, но от этого минские договоренности не меняются, вопрос выборов и границы не меняется. Почему ваше появление должно заставить Россию что-то изменить в своей позиции?

- Если мы не будем ничего делать, ничего не будет происходить. Наши европейские партнеры видят нашу активность и, конечно, тоже будут воздействовать на Россию.

- Вы сейчас говорите о санкциях?

- В том числе и об этом.

Нужно иметь свою программу и позицию. Если она достойная и ты уверен в себе, то нужно идти на прямые переговоры с Путиным

- Руководство ТКГ просит согласовывать вашу позицию по переговорам?

- Мы можем говорить все, что мы думаем.

- Вы ставите для себя какой-то дедлайн для участия в переговорах?

- Если я понимаю, что мои действия не имеют поддержки и неэффективны, я попрошу прощения и не буду этим заниматься. Я не ставил себе дедлайн. Каждая встреча будет показывать степень эффективности моих действий.

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- Как вы относитесь к плану Б – стене?

- Когда я говорю о том, что конфликт заморожен, я говорю о том, что эта ситуация на руку многим людям. Не хочу называют имена, все и так понимают.

- Вы имеете в виду людей как в России, так и в Украине?

- Верно. Первой эту мысль много лет назад высказала Юлия Тимошенко, когда сказала, что Донбасс нужно оградить колючей проволокой.

- Лично вы не поддерживаете этот сценарий?

- Конечно. Там живут люди, граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить.

- Вы про пенсии?

- Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но куча народа страдает.

Я против стены. Там живут граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить

- То, о чем вы глобально говорите, часть украинцев называет политикой умиротворения агрессора.

- Нет силового решения проблемы. Луганск можно было без проблем взять в июле 2014 года. Это был пустой город. Его не взяли. Я думаю, кто-то знает, почему этого не сделали.

- Вы считаете, что тогдашней власти это оказалось выгодно?

- Когда я 2 августа выезжал из Луганска в Харьков, я думал, что у нас война в стране. Я приехал в Харьков, а там свет, вода и дискотеки.

- То есть Луганск и Донецк кинули?

- Тогда можно было решить силовым путем.

- Как вы считаете, сейчас нужно говорить только с Россией или и с подконтрольными ей режимами?

- Мы должны согласовывать наши действия с ОБСЕ и действовать согласно документации. Предположим, Россия говорит "Договоритесь с ними и будет вам счастье". Тогда нужно взвесить этот шаг 150 раз, потому что этот шаг многим у нас в обществе не нравится. У нас все уходят полностью от прямых контактов с той территорией.

Предположим, Россия говорит "Договоритесь с ними и будет вам счастье". Тогда нужно взвесить этот шаг 150 раз. У нас все уходят от прямых контактов с той территорией

- Все исходят из того, что эти люди полностью подконтрольны России и разговаривать надо с тем, кто их контролирует.

- А Россия говорит, что она не при чем. Я увидел сегодня собственными глазами, как взрослые люди играют в политиков.

- Россия этого и добивается, чтобы мы разговаривали, а она стояла в сторонке.

- Сейчас мы должны разговаривать с Россией.

- Но вы говорите о том, что если Россия готова дать нам мир, но только если мы будем говорить с террористами, то можно рассмотреть эту опцию.

- Если Россия так говорит, то мы должны с европейскими партнерами обсудить наши дальнейшие действия.

- То есть теоретически с ними можно разговаривать, но через согласование с международными партнерами?

- Конечно.

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