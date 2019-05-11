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11.05.2019, 12:50

"Рад, что Порошенко проиграл". Интервью Савика Шустера за минуту

Савик Шустер (фото - скриншот видео)

Шустер о том, почему Порошенко проиграл, кто решит проблему Донбасса и кто из олигархов "приемный сын Клинтона"

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На этой неделе в Украину вернулся известный телеведущий Савик Шустер, который успел сходить на телеканал 112 Украина и дать интервью супруге Дмитрия Гордона. В почти часовом интервью Алесе Бацман он рассказал, зачем вернулся в Украину, какие планы на будущее и почему Порошенко проиграл. LIGA.net пересказывает интервью в 10 коротких тезисах.

Рад, что Порошенко проиграл. "То, что он проиграл, меня радует. Люди поняли, кто он. И люди поняли быстрее, чем я… Порошенко – очень талантливый президент, но он не должен управлять государством… Когда ты управляешь государством, ты должен думать о людях. А он думает о себе".

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И знает, почему он проиграл. "Порошенко проиграл, в первую очередь, потому что люди его не считали своим. Он не наш президент… Я хочу, чтоб он сказал мне правду об Илловайске. Я считаю, что он несет за это ответственность. Он выборы проиграл из-за этого".

Но украинцы выбрали непонятно кого. "Я был поражен, но я этого ожидал. Украинский народ удивил меня в очередной раз… Украина выбрала не совсем понятную фигуру… Мне Владимир Зеленский как человек очень нравится. Но президент и человек – это две разные вещи".

Проблему Донбасса Зеленский не решит. "Это не совсем проблема Путина и Зеленского. Это проблема людей, которые живут там на оккупированных территориях. И как они себя поведут – так оно и будет".

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Из олигархов Коломойский – самый остроумный. "Он (Коломойский) говорит: "Я сейчас могу взять телефон и позвонить на любой номер, потому что помню его наизусть… У него память хорошая. Очень увлекательный человек".

Пинчук – приемный сын Клинтона. "Виктор Пинчук – человек, который живя в Украине, пытается не быть украинцем. Приемный сын Клинтона этакий".

Ахметов мог спасти Донецк. "Ахметова я очень сильно уважаю за то, что он делает с Шахтером. Это подвиг. Но то, что произошло в Донецке, я считаю большой ошибкой… Если бы он включился, он бы смог удержать ситуацию".

Хочет создать свое движение. "Я осенью хочу реально начать в Украине движение за ББД – безусловный базовый доход. На востоке есть много людей, которые меня сильно поддерживают с этой инициативой".

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Если на выборы, то потом. "Не сейчас, а через какое-то время будут еще одни выборы. Я приду к политической партии и скажу: вот наше исследование, вот люди, вот вам все просчеты. Надо будет собрать круглый стол, просчитать, сколько это все стоит и где найти деньги".

Хочет вернуться на украинское ТВ. "Ту программу, которую я делал, я считаю очень важной для любой страны… Я бы хотел делать этот формат, он важный… Я надеюсь, что мы все-таки сделаем телеканал, который не зависит от дотаций".

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Теги: Савик Шустер
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