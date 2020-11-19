Американский генерал Бен Ходжес о совместных учениях Украины и НАТО, соперничестве с РФ и противодействии Кремлю на Черном море

Генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес дал интервью Цензору, в котором объяснил, зачем РФ оккупировала Крым и почему воюет против Украины; призвал признать зловещие намерения России и предположил, что это РФ виновата в миграционном кризисе в Европе; а также сказал, что только Германия может повлиять на поведение РФ. LIGA.net выбрала самые интересные моменты из интервью Ходжеса.

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НАТО должно заставить Россию нервничать. "НАТО обязательно должно обеспечить присутствие кораблей в Черноморском регионе, потому что это в первую очередь о неравнодушии к будущему Украины. Командующий российских ВМФ должен беспокоиться, что по Севастополю могут ударить американцы или британцы. Он должен заниматься корабельными ракетами, которые закупит Украина и Румыния и которые могут ударить по их кораблях. Они также должны переживать из-за дронов и беспилотников. И когда они будут чувствовать угрозу, тогда будут уважать действия и старания Украины".

Считает Украину самой важной для России. "Россия давно пытается доминировать в Черноморском регионе. Она хочет иметь неограниченный доступ не только в регионе, но и за его пределами... Черное море – это пусковая площадка, которую она использует в своих целях... А Украина – это краеугольный камень для РФ: из-за военных баз, из-за доступа к морю, который предлагает Крым. Для РФ – это возможность демонстрировать силу. Там больше возможностей, чем они имеют в Калининграде, который для России скорее бремя. Поскольку он близко расположен к НАТО и Балтийскому морю, находящемуся под контролем НАТО".

Кремль опустил новый железный занавес, и будет использовать силу против стран НАТО. "Конечно, они не хотят прямого конфликта с НАТО. Потому что не справятся с такими военными мощностями. Зато мы прекрасно понимаем, что они будут применять силу в Черноморском регионе и через него распространять свой интерес".

Нужно показать важность Черноморского региона для Запада. "Черноморский регион стал полем конкуренции между западом и востоком. Если мы будем конкурировать одновременно в дипломатической, информационной, экономической сферах, а не только в военной, то такие соревнования за власть могут предотвратить большие конфликты. Мы покажем, что для нас важно развитие региона... Если же мы так не поступим, это будет означать только одно: делайте, что угодно, мы не будем реагировать. Поэтому РФ была готова применить силу против ВМС Украины в 2018 году, захватила 20% Грузии. Поскольку была убеждена, что мы не отреагируем. И была права. Мы не отреагировали".

Надо признать настоящие зловещие намерения России. "Ее готовность действовать и научиться на это реагировать. Когда "зеленые человечки" начали появляться в Крыму, долгое время чиновники ЕС не могли распознать в них российских военных... Нужно брать инициативу в свои руки. Вместо ожидания, что будут делать "зеленые человечки", что будет происходить в море – нужно сразу действовать... Важно уметь распознавать подпороговые ситуации, например, российская агрессия в Азовском море против украинских кораблей".

Предполагает, что миллионы беженцев в Европе из-за России. "В оборонной стратегии главное осознать, что происходящее в Черном море, не ограничивается только им. Это также будет влиять на Париж, Берлин и Вашингтон. Миллионы беженцев в Турции или Европе только потому, что РФ поддержала режим Асада и гражданскую войну в Сирии. И это не случайность, а четко и заранее продуманный план Кремля".

Только Германия может повлиять на РФ. "Если объединить усилия Румынии, Украины, Грузии, Болгарии, Молдовы, Турции... и если они вместе последовательно будут привлекать РФ к ответственности за ее нарушения в Черном море, это изменит российский нарратив. Надо четко и совместно признать, что все суда, выплывающие из порта в Крыму, являются незаконными... И здесь важную роль может сыграть Германия. Для меня Германия – это ключевой союзник США и единственная страна, которая может изменить поведение Кремля".

Объясняет, зачем нужна платформа деоккупации Крыма. "Она будет напоминать всему миру, что Крым незаконно оккупирован РФ, а на украинской суверенной территории находятся тысячи военных из России... Конечная цель – вернуть Крым Украине... Эстония и Литва отказались признавать выборы в Донецке и Луганске, которые РФ хотела провести. И это важно. Потому что как только вы начинаете признавать или принимать такие вещи, тогда это может принять и международное сообщество".

Уверен, что Турция должна стать лидером в Черноморском регионе. "Украине нужно как можно теснее сотрудничать с Турцией во всех сферах... Сейчас в Черном море нет большого милитарного присутствия Турции, находящейся в осаде различных вызовов и где-то возможно даже перестраховывающейся. Ей не хватает уверенности, что когда они дадут отпор России, то НАТО, США или европейские друзья придут им на помощь... Но очевидно, что Турция является ключевым союзником стран Черноморского региона".

Совместные учения с НАТО – это неравнодушие к будущему Украины. "Совместные учения важны, поскольку обеспечивают готовность... Мне хотелось бы увидеть, чтобы где-то раз в два года, различные виды учений объединились в один сценарий. Чтобы ударные единицы США совершили путешествие из нашей базы в Румынию через Молдову, в Украину к большому украинскому учебному центру. И провели там обучение в течение нескольких недель... Обучение такого рода в современных условиях показали бы, что нам небезразлична Украина".

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