Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.01.2020, 16:45

"Россия - главная опасность для Украины еще на десятки лет". Интервью Марчука - за минуту

Евгений Марчук (фото - пресс-служба Генштаба)

Евгений Марчук рассказал, что на саммите в Париже Путин выглядел слабаком, но опасность Россия будет представлять еще десятки лет

Бывший премьер-министр Украины, экс-представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук дал интервью сайту Главком. Крым, Донбасс, планы России - LIGA.net выбрала главное из разговора.

Считает, что на парижском саммите Путин выглядел как слабак. "Российская машина допустила ошибку в подготовке парижского саммита, высчитывая слабые стороны психотипа президента Зеленского. Только два маленьких эпизода: на совместной пресс-конференции Путин промолчал, когда Зеленский сказал "оккупированные территории" и когда Путин вместо "аргументированного ответа" начал просто цитировать часть "Комплекса мер ..." о выборах и границе. Этого не пропустили ни Меркель, ни Макрон. Второй такой ошибки россияне уже не допустят".

Слова Путина о Причерноморье - это "план России". "В такой версии Украина перестает существовать, как морская держава. Нам надо серьезно заняться морской безопасностью, с учетом ситуации, складывающейся в Азовском и Черном морях… Я считаю, что это было серьезное реальное предупреждение со стороны Путина. Такими заявлениями он приучает и Запад, чтобы после очередной провокации против Украины напомнить западным лидерам, что совсем недавно предупреждал, что он "разбирается" с Украиной".

Путин может добиться своего и склонить Беларусь в "союзное государство". "Может сложиться так, что президент Лукашенко мало что сможет изменить. Он, действительно, нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет… Я глубоко убежден, что в нашей дальнейшей работе мы должны исходить именно из такого сценария. Основания для такого вывода мне дают стремительные изменения в российско-белорусских отношениях".

Россия усиливает работу спецслужб против Украины. "Для работы в нашем тылу в России еще осталось много возможностей. Методы гибридной войны - это и есть синхронизированное использование невоенных методов и горячей войны... Россия эффективно задействует в войне с Украиной "телевизионные войска" и СМИ в целом, и их деятельность четко синхронизируется и координируются с военными и международными акциями против Украины. У нас и близко нет ничего подобного".

Но даже "после Путина" Россия останется врагом Украины. "Решающим является общественное мнение россиян. Захват Крыма резко увеличил рейтинг Путина, это говорит о том, что большинство россиян думают так же, как Путин… Для того, чтобы появился какой-то прогрессивный демократический одиночка, тоже нет предпосылок... Запад может публично не поддерживать того же Жириновского, но неуправляемость ядерной кнопки их пугает еще больше. Это и будет главный фактор, который будет влиять на отношение Запада к следующему руководителю России… Так что российское направление - самое опасное для нас еще на десятки лет".

Читайте также: "Наши коммуникации - это пример, мы не были слабым звеном". Интервью Ермака – за минуту

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: война на Донбассе, владимир путин, евгений марчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Топ 50 крупнейших компаний Украины, созданных с нуля
Экономика Топ 50 крупнейших компаний Украины, созданных с нуля
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 