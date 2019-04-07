"С Россией нужно говорить". Интервью Зеленского - за минуту

В воскресенье, 7 апреля, телеканал Украина показал шестиминутную запись интервью с Владимиром Зеленским. В склеенном интервью без вопросов (их вырезали) кандидат в президенты рассказал о необходимости реформировать минский формат, победить в информационной войне и референдуме о вступлении в НАТО. Самое интересное из интервью Зеленского – в девяти коротких цитатах.

С Россией нужно говорить. "Война с Россией, поэтому однозначно нужно говорить с Россией. Должен быть дипломатический формат переговоров в присутствии западных представителей".

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Готов к переговорам с Путиным. "Да (готов к переговорам с Путиным – ред.). Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой".

Минский формат нуждается в реформе. "Все понимают, что главная задача сейчас – это не просто остановить войну, а сделать первые шаги и прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Для этого есть минские соглашения, надо продолжать минский процесс. Но все согласны - этот минский формат надо реформировать".

Настаивает, что нужно платить пенсии жителям оккупированного Донбасса. "Должна быть начата серьезная информационная война, в которой мы должны быть победителями. Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях, и объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку и обещать, а восстановить эти отношения и начать платить пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы".

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Людям на востоке нужно объяснить, что НАТО не кусается. "Я лично, как гражданин Украины, за НАТО, но для того, чтобы вступить в НАТО, мы должны людям объяснить, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить Украину, что это безопасность страны. Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. На западе все знают об этом, все за курс в НАТО… Но НАТО обязательно должен быть через референдум".

Считает, что у нас две глобальных проблемы. "У нас две глобальных проблемы: война на Донбассе и, естественно, люди очень боятся инвестировать в Украину. Людям страшно, их финансы не защищены, на бизнес давят всевозможные правоохранительные органы".

Поэтому нужно создать новый орган. "Поэтому все функции давления на экономику и влияния на бизнес должны быть убраны у Службы безопасности, Генеральной прокуратуры, МВД. Для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями".

Говорит, что объединяет страну. "Все в хорошем смысле восхищены нашей кампанией, и все признают, что первый шаг мы уже сделали. Судя по положительным результатам первого тура, мы уже объединяем Украину".

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И благодарит военных за голоса. "Также обсуждали, как голосовала за нас армия и по результатам голосовании в армии мы тоже победили. Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех военных".

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