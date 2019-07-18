"Сажай, сажай Порошенко!" Интервью Саакашвили - за минуту

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский в мае вернул гражданство Украины, дал интервью Цензор.нет. Встречался ли он с Зеленским и главой его офиса Андреем Богданом, что думает о мэре Харькова Геннадии Кернесе и мэре Одессы Геннадии Труханове, и почему новая Верховная Рада больше двух лет не протянет: 14 цитат.

Зеленский разбудил в 7 утра. "Вот он позвонил мне в 7 утра, разбудил и говорит: я тебе в два часа верну гражданство. И он мне в два часа вернул гражданство. Просто точно минута в минуту. К такому я в Украине не привык, это классно".

Но личной встречи не было. "Думаю, у него много других дел. И у меня на самом деле - тоже много своих проблем... Я ему предложил: если он захочет в 5 утра позвонить мне за советом, я с удовольствием откликнусь".

А вот с Богданом - была. "С Богданом я полтора часа провел, он мне понравился. Точно не глупый. Что такое глава администрации? (уже офиса - ред.) Он должен знать, как дойти от пункта А до пункта Б, чисто бюрократические вещи". На вопрос, не слишком ли много полномочий Зеленский делегирует: "Он должен сначала иметь свое правительство - и тогда увидим. Сейчас мы не знаем. Пока это полуNGO, вся президентская администрация. Поэтому реально полномочия непонятны: там сидит Гройсман, там сидит Луценко - все старые сидят!"

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Зеленскому симпатизирует. "Я реально думаю, что у него хорошие намерения. Он в целом мне как человек нравится. Я с ним пару раз разговаривал по телефону. То, что я вижу на экране, мне нравится. Но я бы очень хотел, чтобы он оказался успешным". "Зеленский не был частью междусобойчиков и договорняков все эти годы. Хотя еще может стать... Он давно бы стал, если б хотел... Он все время был более-менее связан с политикой, общался с сильными мира сего. И мог под любого слиться. Он не слился".

Хотя как с Порошенко уже не получится. "Украинцы быстро умеют превозносить и очень быстро умеют опускать... Люди ждут чуда быстро... Не отходя от кассы, прямо сейчас. И этот цикл все больше сокращается. Того маневра, что был у Порошенко, у Зеленского теперь нет".

На должность не пойдет. Даже премьером. "Если бы мне завтра Зеленский предложил хоть какую-либо должность, в том числе премьера, я бы туда не пошел... Потому что я не знаю, какие правила. Я один раз в это уже заходил. Когда я окунулся в воду, не зная, кто там плавает. Оказалось, там плавают крокодилы, аллигаторы, голодные акулы... (Зеленский) не предлагал окунаться. Но если предложит, я не окунусь".

Премьером станет темная лошадка. "Нет сейчас кандидатов. И будет народу неизвестный кандидат". "Кстати, (Палица) очень классный. У меня было с ним много споров, с Палицей, но он очень талантливый политик". "Нет, Коломойский и Палица это не совсем одно и то же, во-первых. Там у них…ладно, я не буду сплетничать... У них у всех сложные отношения".

А Порошенко - люстрировать мало. "Люстрацию народ Украины провел уже на предпоследних президентских выборах: практически отказал в доверии старому политическому классу. А как люстрировать, например, Порошенко? Посадите его!.. Сажай, сажай Порошенко. Все, точка. Сажай - и он не вернется... Порошенко нормальный прокурор посадит за три дня, без проблем. Почему его не сажают - вот вопрос".

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Коломойский ему не помогал. "Нет-нет-нет. Не только не помогал, его телевидение просто игнорировало это событие (прорыв через границу в 2017 году - ред). Нас на этом канале не было. Но он реально сказал, что категорически против лишения меня гражданства. И я это оценил".

Кернес - личный враг. "Да, у нас враг - это Кернес. Но, извините, я приехал в Харьков - и попал back in USSR, где, согласно пятой статье Конституции, одна партия руководит! Все билборды города, не считая Гройсмана... - это Кернес. Больше вообще никого и близко нет!.. Мне пишут на странице: "Миша, ты не понимаешь, Кернес очень популярен в Харькове". Чушь собачья! Просто там больше никого нет!"

Труханов даже рядом не стоял. "Есть важная разница между Трухановым и Кернесом чисто в мафиозном стиле. Кернес - глава мафиозного клана, а Труханов - второй заместитель главы... Если посмотришь на Кернеса - сразу видно, что это Дон Корлеоне харьковского масштаба. И это большой масштаб, ведь, Харьков - большой город. А Труханов - это так. Даже его заместители, они полностью под Галантерником".

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Новой Раде дает два года. "Этот парламент не протянет больше двух лет... Потому что туда попадет очень много случайных людей. А после того, как, я надеюсь, президент Зеленский будет бороться со старой системой, старая система будет бастовать и устраивать кризисы. А если борьбы не будет, не дай Бог, это в любом случае будет кризис. В обоих случаях".

Поэтому нужны досрочные местные. "Мне кажется, надо срочно делать досрочные местные выборы. Если оставить царьков на местах, то это вообще конец, ничего хорошего не выйдет... Если он местную власть не поменяет, они его съедят просто с потрохами. Вот и все".

А вот с парадом Зеленский - зря. "Думаю, парад надо было проводить. Потому что для военных парад имеет другое значение. Большее, чем премии, которые могут быть... И надо просто смотреть на ситуацию со стороны военных, не говорю уж о простых украинцах". "Я думаю, он просто хочет отличаться от всего, что было. Но не надо эту тему армейскую оставлять Порошенко".

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