Секретарь СНБО Данилов – о Мариуполе, партизанской войне, предательстве Лукашенко и сибирских планах Шойгу

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью Украинской правде. Он рассказал о первых часах после полномасштабного вторжения России, намерениях министра обороны РФ Сергея Шойгу вывезти украинцев в Сибирь, а также сколько дней давали мировые разведки на полный захват Украины.

Почему власть не ожидала "подставы" от Александра Лукашенко, какая область лучше проявила себя в партизанской войне и когда мир ждет большая война: LIGA.net выбрала самое главное из интервью Алексея Данилова.

Говорит, что к войне готовились задолго до осенних предупреждений. "30 октября вышла первая публикация о скоплении войск, это был Washington Post, и мы даже давали им ответ по этой ситуации. Фактически подготовка к войне началась гораздо раньше. Мы понимали, что РФ рано или поздно будет пытаться забрать нашу страну. И одним из первых наших шагов было начало борьбы с пятой колонной, с их информационным пространством".

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Уловили намерения Кремля из статьи Шойгу о Сибири. "6 сентября 2021-го вышла статья Шойгу – "О новых городах Сибири". Мало кто обратил внимание на эту публикацию... Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это было уже неоднократно, у них никогда не исчезнет. Шойгу прямо озвучил этот план: построить от трех до пяти крупных городов, от 300 000 до миллиона населения. И, соответственно, это должны быть украинцы".

Но не ожидали, что Путину поможет Лукашенко. "Беларусь решила принимать во всем этом участие. Мы действительно не ожидали, что так будет. Я могу сказать, что за пару дней до этого были телефонные звонки министру обороны Беларуси, и нас уверяли, что они не будут участвовать в этом".

Помнит первый час вторжения и что сказал Зеленский. "Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Милово, но мы думали, что там они заходят именно по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" – забрать их в пределах областей. Но потом уже через час двадцать наступление началось везде".

"Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский (министр внутренних дел. – Ред.), я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке. Говорит: "Ну что? Будем бороться!"

Мир давал Украине три недели. Максимум. "Одна из разведок давала 21 день для полного захвата нашей страны, и война должна перейти в режим партизанской. Нам сразу прочили партизанскую войну, и они считали, что мы не сможем устоять против второй армии мира".

В Сумской области лесники давали жару. "По Сумской области я могу сказать, что слабо кто представляет, как там работали партизаны... Номер один по партизанскому движению. Это непревзойденные ребята! Такие дяди, давали жару".

Защитники Мариуполя оттягивают на себя много войск РФ. "Сейчас благодаря тому, что ребята там находятся, то, что они делали и делают, они оттягивают на себя большие группировки у российских войск".

А украинские вертолеты летали в Мариуполь, пополняли запасы защитников. "Это не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью, и когда спрашивали, что надо, – они просили боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это тоже доставляли".

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На крейсере "Москва" могло погибнуть 452 российских военных. "Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно получается, что да. Они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-то церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян".

Допускает условное перемирие после 9 мая. "Может наступить перемирие. Но мы имеем понимаем, что до тех пор, пока не будет победы одной или другой стороны, война не закончится".

Но задача России не меняется. "Они хотят победу не к 9 мая. Они хотят победу над нашей страной. Задача их не меняется: уничтожение нашей страны, нашей нации, ну, и, соответственно, уничтожение президента".

Потому не верит в мирный договор с РФ. "Переговоры с Российской Федерацией – это очень непростая работа. И наши надежды могут быть одни, а их действия могут быть совсем другие. И это было неоднократно... Я не верю ни в один мирный договор с Российской Федерацией. У нас за время нашей истории их было уже очень и очень много. И они их постоянно нарушали".

Уверен, что будет большая мировая война. "Через 10-15-20 лет будет большая война в мире, – я в этом более чем уверен. Она обязательно будет".

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