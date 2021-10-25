Секретарь СНБО Данилов рассказал о положении образования в Украине, зеленый тариф и учетная ставка Нацбанка

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью РБК-Украина. Представитель органа, при президенте Зеленского стало известно санкционные спискам и развернул активную деятельность на во всех сферах жизни страны, выразил сомнения в обоснованности процентной ставки Нацбанка и "зеленого тарифа", раскритиковал положение высшего образования в Украине и поделился мыслями о происхождении коронавируса.

Кто помогал Игорю Коломойскому выводы деньги из "Привата", как в СНБО планируют контролировать СМИ и трактуют геополитические намерения Владимира Путина – рассказывает в минуту.

СНБО наблюдает за всеми сферами жизни в Украине. "Вся сфера нашей жизнедеятельности: информационная, энергетическая и, в том числе, политическая с учетом того, в каком внешнем окружении мы находимся, – это точно сфера наших интересов, это точно сфера нашей безопасности ... Сквозь эту призму мы смотрим на все процессы , которые происходят в нашей стране, готовим соответствующие предложения для рассмотрения на заседании СНБО. "

Все заседания СНБО проходят в дискуссиях. "У нас одно заседание без дискуссии не проходит. Грамотные, ответственные люди, большинство из них имеет высшее юридическое образование. Они никогда не проходили как" одобрямс ".

Украине необходимо готовиться к эпохе цифровых СМИ. "Эра телевидения через 5-7-10 лет закончится, у нас будет другая система нашего информационного обеспечения, и вот здесь мы должны четко понимать, что государство должно обратить на это пристальное внимание. Я четко понимаю, что такое интернет."

Но попыток взять медиа "под колпак" не будет. "Украина – не Россия. Государство не может с медиа сделать что-то обязательным к просмотру. Люди будут смотреть то, что им интересно. Это аксиома".

Украина следует сделать президентской республикой. "Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы ... Я за жесткую президентскую республику. Почему ? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что она идет, зачем и так далее .... А для олигархического клана гораздо проще будет работать, если будет парламентско-президентская республика ".

Выводить средства с "Привата" Коломойскому помогали в Нацбанке. "Он (Коломойский – ред.) В одиночку это делать не мог, в этом участвовали люди, которые находились тогда в Национальном банке и фамилии которых никто не хочет называть. Они не находятся сегодня в процессуально-следственных отношениях с государством, абсолютно несправедливым. Потому что решив вопрос только Коломойского, мы не решаем задачу с другими ответственными, которая на сегодняшний день есть ".

А процентная ставка в Украине вредит бизнесу. "Процентная ставка в нашей банковской системе абсолютно несправедлива по отношению к бизнесу. Наш бизнес не может конкурировать с процентной ставкой, которая есть в других странах. Об этом почему-то никто никогда не говорит, об этом нет дискуссии. Потому что есть выражение" деньги любят тишину ". Так, ребята? Но не в этом процессе".

Зеленый тариф – пример "купленного" законопроекту. "Купить законопроект стоит недорого. Последствия покупки этого законопроекта для страны очень часто выливаются в катастрофическую ситуацию. Яркий пример – так называемая" зеленая "энергетика. Должна ли она быть? Конечно, должна. Надо ее развивать? 100% надо. Только первоисточник посмотрите, когда это все было заложено. И это нонсенс, когда у нас единственный в стране продукт вопреки Конституции считается в евро ".

В Украине слишком много вузов. "Потому что очень удобно – колоссальное количество высших учебных заведений ... Слово" псевдо" я не буду говорить, хотя можно было бы. Они на потоке выдают дипломы. У нас страна юристов, маркетологов и менеджеров ... Количество людей, получающих не образование, а дипломы о высшем образовании, у нас абсолютно запредельная ".

Зато должно быть централизованное госзаказа. "Нам надо объяснить и на государственном уровне принять решение о том, что мы с такого-то года выпускаем медиков, айтишников, физиков, химиков и биологов – профессии будущего. Надо прекратить эту паранойю и перестать выпускать людей, которые потом не могут себя реализовать, занимают время, занимают место ".

Россия хочет повлиять на пролонгацию закона о ОРДЛО. "Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона о ОРДЛО, сразу возбуждается Российская Федерация. В них есть большое желание внести туда свои коррективы, о якобы решения этого вопроса".

В том числе силами пророссийских групп. "На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение ... Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Группа, отвалилась – это была группа Медведчука, четвертая ".

Амбиции Путина значительно больше Украины. "Это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории. Его интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это" правильно "должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов.

По происхождению коронавируса стоит человек. "Если ни одна страна мира по декабрь 2019 – а именно тогда мы получили первую информацию от разведки – до сегодняшнего дня не дала ответ на вопрос" что это такое? ", Значит мы имеем дело с каким-то неординарным явлением ... Мое мнение – за этим стоит человек ".

Общенационального локдауна в ближайшее время не будет. "Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения. Но еще раз говорю, ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют".

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