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"У меня нет ни одного конкурента". Интервью Зеленского – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 23:21
Владимир Зеленский (коллаж - Юлия Виноградская/LIGA.net)

Зеленский о Порошенко, Медведчуке, "патриоте" Ермаке, встрече с Байденом и референдуме по Донбассу

Президент Владимир Зеленский дал интервью ведущей 1+1 Наталье Мосейчук во дворе Мариинского дворца в Киеве. В очередной раз прошелся по Петру Порошенко, обвинив того в торговле на крови, рассказал, о чем будет говорить с президентом США Джо Байденом и видит ли конкурентов перед вторым сроком. LIGA.net отобрала самые интересные цитаты Зеленского.

Говорит, в Украине президент важнее парламента. "Де-юре мы парламентско-президентская республика, де-факто мы президентско-парламентская. Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы нести за все ответственность. А де-факто украинцы выбирают себе лидера и несмотря ни на что хотят, чтобы президент нес за все ответственность".

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Уколол Разумкова: президенту мешают проводить реформы. "Де-юре в парламенте происходит много новых законопроектов и есть монобольшинство. А де-факто у оппозиционных депутатов есть бюрократическая возможность или, как говорит наш спикер, есть регламент и много разных причин, чтобы законопроект проходил тысячи правок".

Считает, что глава КСУ на зарплате у политиков и олигархов. "Я объяснял лично господину Тупицкому, что я не могу влиять на суд… Я ничего не хотел, но через СНБО ввел решение, чтобы заблокировать разрушение антикоррупционных реформ, реформу земли и языка… Он (Тупицкий) не понял меня и сделал то, что сделал. Потому что его субъективировали разными финансовыми рычагами разные политические и бизнес-группы, которые до сих пор сопровождают его жизнь и работу".

СНБО – его оружие и актуальнее реформ. "Я помню, мы собрались командой, нужно быстро действовать и какие есть варианты. Вариант А – быстро менять законодательство. Вариант Б – остановить это. Мы выбрали Б, а потом А… Если я должен со всеми договариваться, то меня это не устраивает… СНБО – один из видов оружия и я его применяю".

Байден ничего не обещал Путину и Украину не продал. "Уверен, что Путин получил информацию, что завтра или послезавтра Украина вряд ли получит НАТО или ПДЧ. Ему никто ничего не обещал. Уверен, что и наоборот, он ничего не обещал… Точно никто никому не продавал Украину. Я уверен. США знают мое резкое отношение к этому".

При Порошенко Украина неправильно просилась в НАТО. "Мы и сами в некоторых вопросах виноваты. Поскольку это вопрос безопасности. Мы 13 лет используем это как политический вопрос. Изменения в Конституцию – и мы уже в НАТО. Раньше мы давили неправильно. Много стран поняли, что Украину можно держать на расстоянии".

О чем будет говорить с Байденом. "У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. Это безопасность. И это не только ПДЧ. Это вопрос наших двухсторонних отношений, оборонного меморандума между нашими странами, вопрос Северного потока, Донбасса, вопрос Крыма и безопасности в Черном и Азовском морях. Есть экономические вопросы. Для нас важна поддержка МВФ".

Уверен, что Порошенко зарабатывал на крови с Медведчуком. "Мы понимаем, что Медведчук торговал с террористами, зарабатывал вместе с пятым президентом или его людьми. Мы понимаем, что украинский уголь с оккупированных территорий Украина покупала через Россию… Моя уверенность базируется на фактах и информации, которую я имел… И когда я говорю, что, вероятно, с пятым президентом, то я не на пустом месте это говорю… Все эти страшные записи и когда он (Порошенко) предоставил полномочия по переговорам Медведчуку, это говорит о том, что никто не был заинтересован в завершении войны. Люди делали деньги".

Порошенко перешел "кровавые" линии". "Когда они говорят о красных линиях, то они перешли не красные, а кровавые линии. Они зарабатывали на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда".

Для себя не видит конкурентов. "У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война и бедные люди".

Ермаку доверяет и считает патриотом. "Ермак – реальный мощный менеджер. И не на словах, не бла-бла-бла, а реальный патриот Украины. Он работает 24/7 только ради Украины. Он пришел со мной и уйдет со мной…Я доверяю этому человеку".

По "вагнеровцам" к Ермаку вопросов нет. "К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов… Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран. Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе".

Просил Лукашенко выдать "вагнеровцев". "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию о этих людей, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа".

Минские соглашение мертвы, надеется на новый формат. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, – это единственный документ или единственная адженда. Ее нужно закрывать, но открывать новую. Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов".

План "Стена" вынесет на референдум. "Этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины… Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины".

Неопределенно ответил насчет второго срока. "Не от меня зависит, это выбор людей… Хочется успеть сделать некоторые вещи. Мне кажется, я успею многое сделать".

Хочет войти в историю. "Хочу закончить войну. Хочу, чтобы история меня не стерла. Неприятно, что могу потратить время людей и семьи и не сделать то, что я хочу".

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