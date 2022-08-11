Министр обороны Алексей Резников – о поставках западного оружия, ударах ВСУ по целям россиян на оккупированных территориях и сценариях окончания войны

Министр обороны Алексей Резников дал интервью Украинской правде. Почему вооружение ВСУ напоминает "зоопарк" из разных видов современной техники, мог ли подрыв Чонгара помешать вторжению из Крыма, насколько вероятен риск войны на десятилетия (сирийский сценарий) или замороженного конфликта на десятилетия (корейский вариант): LIGA.net пересказывает интервью Резникова – кратко.

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Вторжение должно было произойти до 25 февраля. Или нет. "Наши данные давали не конкретную дату – они давали коридор... Планы вторжения у них были не точные... Оно могло произойти 20-21 или 25-го, или уже не произойти".

С разминированием Чонгара разберутся после победы. "И в случае установления фактов, что кто-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны совершил преступление, они точно будут привлечены к ответственности. Но сегодня... у нас идет война".

Подрыв моста не помешал бы россиянам зайти из Крыма. "Все, кто кричит: "Все пропало, мост (чонгарский. – Прим. ред.) не взорвали!" – послушайте в первую очередь военных. И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам. Подрыв моста не повлиял бы никак на возможность россиян продвинуться в этом направлении".

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Планы ВСУ на Херсон – это тайна. "Я сейчас буду вынужден вам объяснять план, но я точно этого делать не буду. Вы ведь не знаете, что на самом деле есть в стратегическом замысле и где? Пусть россияне считают, что они отреагировали (перебрасывая резервы на Херсон. – Прим. ред.)".

Украину защищает миллион людей. Но и линия фронта – 2500 км. "Мы же понимаем, что если из Беларуси уже нападение было, то оно может повториться? Значит, эту линию границы надо защищать, там должны быть военные подразделения. Киев надо защищать? Надо. Одессу? Надо. Вот вы берете весь этот сектор обороны и растягиваете на 2500 км".

Силы России сейчас – 137 000. "По последней сводке, кажется, 111 или 115 батальонных тактических групп. Это примерно 137 000 военных".

Оружия у армии России в разы больше. "Многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас... Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и весь этот хлам сейчас везут к нам". "На один взводный опорный пункт – а это, условно говоря, участок 400 на 300 метров – могут выпустить 152-мм, 122-мм артиллерией до 6000 выстрелов за пару часов".

РФ использует тактику мясорубки. У нас нет подобных ресурсов. "Два больших друга Украины – Ллойд Остин и Бен Уоллес – одинаково говорят: россияне используют тактику мясорубки. Если вы планируете бороться с ними такой же тактикой, мы вам не сможем помочь. У нас нет ресурса засыпать телами и снарядами территории, как это делает Россия".

Но линии фронта более или менее сбалансированы. "Шесть месяцев полномасштабной войны – и где они продвинулись? Пару десятков километров?.. В это поверить до сих пор не могут коллеги в Пентагоне и других штаб-квартирах. Они в восторге, как это удается с нашим ресурсом".

Бить по оккупированным территориям никто не запрещал. "По территории РФ мы использовать оружие не будем. Но у нас достаточно стратегических целей на временно оккупированных территориях... Россияне захватили часть Херсонской области, часть Запорожской, Бердянск, Мариуполь. И что – это препятствует нам наносить достаточно филигранные, как скальпелем, поражения? Нет".

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Много топового оружия не ждите. "Чтобы не было иллюзий... Подавляющая часть мира действительно не готовилась к третьей мировой войне... Поэтому сегодня, чтобы просто дать нам какое-то вооружение, – его на складах так много нет".

Будет и дальше "разносортица" и "зоопарк". "У нас, как говорит генерал Залужный, "разносортица". Но другого варианта мы не имеем – берем все".

"Бронемашины – целый зоопарк, можно сказать: "Спартаны", "Мастифы", "Хаски", и чего только нет. Но я думаю, что для западного мира это тоже интересно. Мы, по сути, полигон испытаний. В реальном боевом режиме".

"Смогли дать нам первую сотню М777 155 калибра. Это дало сигнал всем остальным партнерам. Теперь у нас есть французские системы, бельгийские, американские, британские, польские будут, скоро словацкая Zuzana. И это я только об артиллерии говорю".

Самый большой донор по вооружению – США. "Для них важно, чтобы и другие партнеры принимали в этом участие. Сегодня родилась антипутинская коалиция, которая называется Рамштайн. И это не НАТО, это на 20 с лишним стран больше".

Все оружие под полным контролем. "Если бы наши партнеры не знали, как оно эксплуатируется и где находится… Поверьте, они все знают".

Не верит в корейский сценарий: замороженный конфликт на десятилетия. "Такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 2014 году. Но Кремль это не устроило, они пошли в открытое наступление".

И в сирийский: войну на десятилетия. "У россиян тоже ресурс истощается: и человеческий, и вооружений. У нас, наоборот, добавляются партнеры".

Но есть нюанс. "Какой сценарий этой победы увидят в столицах мира через определенный период, когда вырастет цена на газ, возникнут вопросы налогов, инфляционных процессов, экономики в их странах? Некоторые политики будут мечтать, чтобы посадить нас за стол переговоров". "Вооруженные Силы Украины, весь сектор безопасности и обороны могут победить. Я верю, что это реалистичный план".

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