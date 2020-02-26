"Украину нужно силой принуждать". Поток сознания Суркова - за минуту

В среду, 26 февраля, на российском сайте Актуальные комментарии опубликовали "СМС-интервью" с бывшим помощником президента РФ Владимира Путина и экс-куратором Кремля по Украине Владиславом Сурковым.

ОТ LIGA.net: интервью Суркова переполнено кремлевскими штампами и не несет новой полезной информации. Тем не менее мы решили пересказать его, чтобы украинский читатель (особенно молодой и только открывший для себя политику) понимал, почему Россия воюет против Украины и почему не собирается войну прекращать. интервью Суркова переполнено кремлевскими штампами и не несет новой полезной информации. Тем не менее мы решили пересказать его, чтобы украинский читатель (особенно молодой и только открывший для себя политику) понимал, почему Россия воюет против Украины и почему не собирается войну прекращать.

Получил "уникальную возможность" приложить руку к убийствам на Донбассе. "Получил уникальную возможность самому выбрать проект. Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями".

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Ушел, потому что "все остыло". "Но прошли те же пять лет... Участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился".

"Украины нет", говорит Сурков. Есть борщ. "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?".

И Россия "поможет" создать "Украину". Возможно и не одну. "Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать".

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Но поскольку Украина сопротивляется, украинцев надо "принуждать силой". "Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

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