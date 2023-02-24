"В Кремле больше не с кем говорить". 2,5 часа пресс-конференции Зеленского – за минуту

Президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину провел большую 2,5-часовую пресс-конференцию. Приоритет явно отдавали западным СМИ: румынским, азербайджанским, турецким, китайским, британским, американским.

При каких условиях реально завершить войну против Украины уже в этом году, почему в Кремле не с кем говорить о мире, что с Китаем и США, какой день был самым страшным за последний год (спойлер – кадры из освобожденной Бучи): LIGA.net прослушала все ответы Зеленского – за минуту.

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Хочет верить, что через год все изменится. Самое важное – это единство. Самая большая проблема, которая может быть – это слабость внутри страны. Я даже не хочу думать, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Украина и Британия – партнеры... Где наши самолеты Typhoon? Пожалуйста, спросите моего друга Риши".

Не сказал, почему игнорировал предупреждение западных разведок о войне. "Мне казалось, что я здесь был 24 числа, никуда не делся... Я никакой не герой, но наверняка я хоть что-то сделал, раз мы здесь, в деоккупированном Киеве, во многих деоккупированных городах нашего государства. Наверное, я что-то делал".

Считает, что уничтожил олигархов (отвечая на вопрос 5 канала). "Наверное, вам это не очень приятно слышать... Очень хорошо, что... я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, что один из них – владелец вашего канала (Петр Порошенко)".

Еще один вопрос 5 канала, какое наказание должен понести экс-глава СБУ и друг детства Иван Баканов, Зеленский проигнорировал. – ред.

Верит, что Китай не будет поставлять оружие России. "Я очень хочу верить... Я делаю все, чтобы не допустить этого. Для нас очень важно, где сейчас Китай. Лучше там, где сейчас, чем в объятиях с Российской Федерацией".

А "мирный план" Китая не направлен против Украины. "Я считаю, что там (в мирном плане. – ред.) есть уважение к территориальной целостности... Есть мнения, с которыми я не согласен... Я считаю, что инициатором любых мирных инициатив может быть только то государство, на территории которого происходит война... Мы предложили формулу мира. Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит, что на нашей стороне".

Хочет встретиться с Си Цзиньпином. "Это на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне".

Засыпал вопросами китайскую журналистку. "Нельзя убивать живых людей – вы соглашаетесь со мной? Нельзя убивать гражданских людей – вы соглашаетесь? Нельзя оккупировать ядерную станцию – это опасно для всего мира. Китай соглашается? Это говорит о том, что Китай поддерживает формулу мира... У нас много общих взглядов".

И потроллил немецкого журналиста. "Вы чувствуете себя в большей безопасности, вы уже меньше выглядите как цель для Путина?" – спросил у президента журналист. Зеленский в ответ с улыбкой сказал: "Мне всегда казалось, что о мнениях Путина немцы более информированы, чем я".

Самым страшным днем считает деоккупацию Бучи. "Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно из-за того, что такое... Мы увидели, что реально – дьявол не где-то там. Он на Земле".

Эрдогану: в Кремле не с кем договариваться. "Смысла в переговорах с Россией сейчас нет... Я до начала полномасштабного российского вторжения говорил президенту Эрдогану, что нужно садиться за стол переговоров с Путиным. Но тогда он этого организовать не смог".

"Сейчас он считает, что это ему удастся, но теперь на это мы не готовы. Потому что в Кремле больше не с кем говорить".

Чтобы быть сильными в переговорах, нужно быть сильными в бою. "Тогда мы можем действительно дойти до справедливого мира на условиях цивилизованного мира. Если ты отступаешь, если тебя оккупировали, то тебя унижают. Россия уже делала это, когда они дошли до Киева... Ставили какие-то условия, пытали людей – вот и все... Поэтому важно быть сильным на поле боя... Давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем".

Израиль должен избрать сторону. "У Израиля непростая ситуация в отношениях с Россией – это имеет отношение к Ирану и Сирии. Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И конечно, я бы очень хотел, чтобы – сторону Украины".

РФ провоцирует Молдову. "Я передал президенту Молдовы документ, перехваченный украинской разведкой, о том, что РФ хотела сменить руководство страны. Сейчас они вбрасывают, что на границе, на контактной линии Украины и Приднестровья есть какие-то недоразумения и выстрелы. И что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья... РФ постоянно провоцирует... Они (россияне. – ред.) хотели, чтобы мы вошли".

И может вторгнуться в другие страны. "Я считаю, что это возможно и может произойти. Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет – по крайней мере, мы будем бороться, если будут поставки (оружия)... Это может быть там, где слабое место. И желательно, чтобы это еще были те государства, которые были под влиянием Москвы еще в советское время".

Если РФ захватит страны Балтии – будут воевать уже американцы. "Если случится так, что Украина не выдержит, то Россия придет в страны НАТО. Они зайдут и захватят страны Балтии. И тогда США будут вынуждены отправлять на войну своих сыновей и дочерей – как сегодня отправляем мы своих... Кто хочет Третью мировую войну? Неужели кто-то хочет рискнуть?

Так что нужно больше оружия. "Есть разное оружие натовского образца, которое раньше было в дефиците... Большая победа, что у нас появилась артиллерия 155-го калибра, затем HIMARS. Это реально новая страница этой войны, победная. Важный момент – бронированная техника... Никто не хотел говорить об этом".

"А потом мы нашли момент, ключ, и осенью мы сделали что-то очень важное. Мы показали, что мы способны отвоевывать свои земли".

И самолеты. "Единственное слабое место – это сроки. Сроки – это потери людей. Недавно состоялась моя встреча с премьер-министром Британии – это ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Британией. У меня сегодня была встреча с премьер-министром Польши Моравецким. Дыма без огня не бывает".

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