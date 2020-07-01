Николай Рудьковский в апреле вышел из российской тюрьмы, поблагодарил в этом Зеленского и рассказал о своих злоключениях

В июне 2014 года возле посольства РФ в Киеве состоялась акция протеста из-за трагедии со сбитым в Луганске военным самолетом Ил-76. Тогда протестующие заставили экс-министра транспорта Николая Рудьковского кинуть камень в сторону здания посольства. В России на экс-нардепа завели дело, а осенью 2018 года он был задержан в Москве. В декабре 2019 года Рудьковского приговорили к двум годам колонии общего режима.

В апреле бизнесмен вышел на свободу и рассказал Цензор.нет об ужасных условиях в российской тюрьме и как ему удалось выбраться. LIGA.net выбрала 11 самых интересных цитат.

Не жалеет о брошенном камне. "Я не жалею о демонстрации против агрессии России, я поступил бы также. В тот день был сбит наш самолет Ил-76 над Луганском, погибли 49 наших военных... Мне нечего стыдиться, меня судили в России за то, что я выражал свою позицию как гражданин Украины".

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По этому делу проходят десятки украинцев. "По моему делу в РФ проходят десятки украинцев – например, Назаренко, Романцов, многие другие имена, которых идентифицировали, и в случае, если россияне до них дотянутся у себя или в тех странах, где работает экстрадиция в РФ, они также будут схвачены".

Их всех писала агентура РФ. "На суде в качестве доказательств российские спецслужбы использовали видеозаписи своих агентов, которые в тот день принимали участие в антироссийской демонстрации. Российская агентура в Украине активно действует. Они были среди нас в толпе, чтобы вычислить всех участников. Записали не только меня, а большинство людей".

Вышел благодаря Зеленскому. "Я благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, мое освобождение стало возможным только благодаря его политическим инициативам. На этом фоне российские силовики не стали закручивать гайки и накидывать мне срок, чтобы не создавать скандал. Отпустили меня без шума, срок не добавили".

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Пока сидел, у него пытались "отжать" бизнес. "Меня перевернуло, когда, воспользовавшись ситуацией, пришли к моей семье и требовали активы. Мне родители начали звонить, что вымогали у них, что, мол, нам надо встретиться с вами, получить гарантии, что мы получим его бизнес, иначе он оттуда не вернется. Слава Богу, родители дожили до моего возвращения… Не буду сейчас говорить об именах, прошу отнестись с пониманием".

Видел своими глазами карательную психиатрию. "Самое страшное – это тюремный блок в институте психиатрии Сербского, куда доставляют заключенных на обследования. Я был там три недели, и это место, где страх тебя не отпускает ни на минуту. Некоторым заключенным там дают различные препараты, уколы, питье, в том числе принудительно, когда видишь, во что это превращает людей, – это настоящий шок. Я там даже воду боялся пить. Все эти рассказы про карательную психиатрию – это не выдумки, я это видел своими глазами".

Суициды и наркотики – в порядке вещей. "На нашем этаже в других камерах были случаи, когда люди кончали жизнь самоубийством, не раз были попытки вскрыть вены. Страшно, что наркотики в российской тюрьме на каждом шагу, много наркоманов, людей, которым уже не соскочить. Больше половины СИЗО – это наркоманы… Российская тюрьма – это идеальный рынок сбыта наркотиков".

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За интернет нужно отдать $400. "Чтобы тебе принесли телефон с интернетом стоит в тюрьме от 400 долларов, зависит еще от модели. Могут и айфон принести. Но телефоны регулярно отбирают. Этот такая постоянная игра, так что связь есть не всегда".

А камера на 35 человек – то еще испытание. "Мы в мирной жизни шутим, мол, главное, чтобы камера была на южную сторону. Так вот та камера, в которой я провел первый год, была на северную сторону. И теперь ты четко понимаешь, что значит на южную и на северную сторону. Потому что там, в России, когда ветер северный начнет давить, то температура внутри камеры приближается к 0. Но на определенном этапе, учитывая, что 35 человек и объем маленький, чувствуется, что надо открыть форточку для того, чтобы кислород зашел, но закрывают ее максимум через 5 минут, потому что кислород зашел, но температура упала точно до критического предела. Это настоящее испытание".

В России всем наплевать. А Украина – рай. "До того, как попасть в Россию, я два года почти безвылазно работал на юге Ирака, в Багдаде, открыл там офис своей компании… А потом ты сам попадаешь на полтора года в камеру на 35 человек, где видишь свет только вверху в углу в маленьком окне в решетках, с одним туалетом. Тебя выводят на прогулку в 7 утра, и зимой – холодно, и летом – духота. В России на человека всем наплевать, и с этим пониманием там живут люди, и живешь ты сам…Украина – это рай. Просто мы этого не ценим. Мы не ценим место, где мы можем себя защитить".

Уверен, что Украина может отказаться от российской нефти. "Я постоянно думал, как выйду и помогу сделать Украину абсолютно независимой от российской нефти. Кроме шуток. Ключ решения – на Ближнем Востоке, в арабском мире… В Ираке острая проблема нехватки электроэнергии, воды, все эти объекты надо строить, им надо продовольствие, и все это у нас есть. А нам необходима нефть. При чем с ними можно торговать по товарному взаимозачету".

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