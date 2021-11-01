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Битва за Киев | "Владимир Александрович (и так) нервничает". Интервью Кличко – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 16:57
Владимир Зеленский, Виталий Кличко (коллаж - LIGA.net)

Как прошла встреча с президентом Зеленским и что будет делать, если останется без должности главы КГГА: пересказываем два интервью мэра Киева

Комитет по вопросам организации госвласти в октябре рекомендовал Верховной Раде принять закон о столице, который разделяет должности мэра Киева и главы КГГА. Это произошло на следующий же день после встречи мэра Киева Виталия Кличко с президентом Владимиром Зеленским. А значит, война между мэрией и ОП – продолжается.

В субботу Кличко дал интервью Радио Свобода и Реальной политике с Евгением Киселевым на ТРК Украина. Мы пересмотрели и переслушали их политическую часть. Как Кличко оценивает встречу с Зеленским и что будет делать, если у него отберут полномочия главы КГГА: за минуту.

Встретился с Зеленским впервые за год. "Разговор наконец состоялся, и очень здорово". "И местная, и центральная власть должны согласовывать направления и помогать друг другу, а не создавать препятствия. Это нормальные отношения... Я надеюсь, наш конструктивный разговор будет продолжаться. Очень важно слышать друг друга и решать общими усилиями". "Мы воюем друг с другом, а прогресса нет".

На встрече был Чернышов. Возможно, он возглавит КГГА. "Разговора о том, что рядом со мной находится будущий глава КГГА, не было. Честно говоря, Алексей Михайлович Чернышов сидел и наблюдал за разговором... Его пригласил президент. Для чего — я думаю, если Зеленский будет находиться у вас в студии, можете спросить... Может быть, ваше предположение (о том, что он возглавит КГГА – примред.) имеет под собой основу".

Так и не понял, какие к нему претензии. "Я не услышал претензий, которые сформулированы ко мне. Это был ключевой принцип: какие претензии?"

Должность главы КГГА искушает ОП. "Вопрос не в фамилии... Вопрос в том, что если люди выбирают человека, который представляет им программу,... у него должны быть все полномочия. А если у киевлян забирают возможность выбирать человека, а есть соблазн назначать человека сверху, то это разрушение самоуправления".

Зеленский в этом не первый. "Мы помним еще времена Кучмы, Януковича. У каждого было большое желание назначить своего вассала сверху".

Нужно спросить у партнеров в ЕС. "Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, отвечает ли этот закон (о столице) ключевым европейским требованиям, или пишется ради одного – чтобы назначать человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн достаточно велик... Все законы, относящиеся к европейской столице, должны соответствовать европейским принципам самоуправления".

Иначе – пойдет в суд. "Обязательно. Я буду делать все, что от меня зависит. Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я взял это на себя... Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы. Но кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение".

"Если кто-то думает, что я сложу руки и буду сидеть и соглашаться... Я буду отстаивать интересы города... Непросто, когда против тебя работает государственная машина. Я вижу, когда она включилась. Но я ничего не боюсь. Я очень боюсь только манипуляций".

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Подозрения в коррупции преувеличены. "Официальное заявление ГБР. Говорят: по нашим предварительным оценкам, 10 млрд из бюджета Киева, из 60 млрд – воруется". "А забыли сказать, что у нас 85% защищенных статей бюджета. Это зарплата. Как можно зарплату украсть? "Допускаем". Если это официальные органы, они должны четко давать информацию. Если что-то украли, – кто украл, кто виновен, – а не допускать".

"Политические заявления разрушают доверие к государственным институциям... Это недопустимо – такие вещи озвучивать, если нет фактов и четкой основы"

Дайте имена, явки, пароли. "Четко назовите примеры: где, кто и как... Когда прокуратура говорит, что преступная группировка эвакуирует 300 авто каждый день... Преступная группировка – имеют в виду Киевпастранссервис. Наше коммунальное предприятие, которое наводит порядок и эвакуирует машины, брошенные где угодно в нарушение ПДД. Налички там нет, все оплачивается онлайн".

Обыски в Киеве – это политический заказ. "За этими проверками, обысками... стоит политическая составляющая. Знаете, какая? Показать, как все плохо... И это вызов персонально для меня. Самое ценное, что у меня есть – имя и репутация. И я буду отстаивать имя и репутацию. Мы боремся с коррупцией, мы открыты. Мы готовы сотрудничать".

Со слугами народа нет контакта. "13 депутатов Рады избрались от СН по Киеву. Я многократно инициировал, чтобы нам встретиться, проговорить. Я приглашал даже на заседание Киевсовета. К сожалению, такое: там – чужие, а там – свои... Мы постоянно ищем, с кем нам нужно воевать".

Пойдет ли на выборы президента? Не надо злить Зеленского. "Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – Владимир Александрович нервничает. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции".

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Владимир Зеленский виталий кличко глава КГГА закон о столице обыски в киеве
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