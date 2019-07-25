Восемь угроз для Украины. Как их будет решать партия Зеленского

Дмитрий Разумков – главный кандидат на должность спикера в новом созыве парламента. Именно он может руководить первым в истории независимой Украины монокоалиционным парламентом. В его руках окажется большая власть. LIGA.net предложила Разумкову поговорить о главных угрозах Украине и как их собирается решать новая власть. Все обсудить не успели: поговорить удалось немногим более 30 минут, после вопросов о влиянии на партию и угрозе со стороны Игоря Коломойского Разумков заторопился на следующую встречу. Максимально коротко - самое важное из разговора. Или смотрите на Youtube.

УГРОЗА УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ. "Зеленский по своей натуре не диктатор. Он отличается от предшественников, потому что пришел из бизнеса. А в бизнесе нельзя быть диктатором. Многие процессы происходят по договоренности, а не по диктату. Что касается парламента, где у нас будет большинство, то одним из первых вопросов мы надеемся снять неприкосновенность. Нужно также принять закон об отзыве нардепа, чтобы у избирателя была возможность досрочно прекращать его полномочия. Поэтому о никакой узурпации власти речи быть не может".

РОССИЙСКАЯ УГРОЗА. "Военным путем закончить войну с Россией практически невозможно. Конечно, если, не дай бог, кто-то перейдет границы и начнется полномасштабный военный конфликт, то все мы встанем и пойдем защищать нашу Родину. Но пока говорят дипломаты, молчат пушки.

Я надеюсь, что дипломатия Зеленского изменит ситуацию. Был реанимирован Минск, вернули Кучму. Он показал себя эффективным переговорщиком. Также Зеленский пытается расширить нормандский формат за счет США и Великобритании. Надеюсь, новый посол в США будет более активным в этом плане.

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Кто бы что не говорил, но санкции достаточно болезненно бьют по России. Но быстрым хирургическим вмешательством это не назовешь. Это больше напоминает капельницу, которая по капельке, но доносит лекарство от этой заразы по всему организму".

"Россия хотела бы сохранять все так, как есть, особенно если мы говорим о Крыме. Но это наша земля, мы не пришли у кого-то что-то забирать, мы нигде не проводили квазиреферендумы. Но и отдавать свое мы не можем. В первую очередь, это территория страны. Но страна – это, в первую очередь, люди, которые живут на этих землях. И борьба за людей – это первоочередный шаг, которым занимается Офис президента.

Если мы говорим об экономической составляющей, то надо помогать прифронтовым территориям. Я понимаю, кто там выиграл сейчас на выборах. Но это часть неэффективной информационной политики, которую проводило государство. На протяжении многих лет страна была разделена. И сейчас мы смогли побороть практически всю страну. Побороть те подходы, которые были у старых политиков, которые деля страну пытались объединить часть территории под собой".

КОГДА ПЛЕННЫЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ. "Обмен заложников лучше вести тихо, лучше журналисты и общественность узнает по факту, а не на этом устраивать пиар. Особенно когда этот пиар срывается. Речь не только о "Обмен заложников лучше вести тихо, лучше журналисты и общественность узнает по факту, а не на этом устраивать пиар. Особенно когда этот пиар срывается. Речь не только о Викторе Медведчуке . Представители Петра Порошенко часто на этом пиарились. Вы видели ситуацию по морякам и позицию Климкина . Человек попиарился. Только этот пиар занял несколько часов эфирного времени, а 24 моряка остались в России".

УГРОЗА КОЛОМОЙСКОГО. "Как и с любым другим олигархом, не обсуждал и не обсуждаю списки. Я, в принципе, с ним и не знаком. Когда-то пересекался на одном мероприятии больше двух лет назад. У нас не было такого разговора, слава богу. Мы сформировали список и вы не найдете в нем людей, прямо связанных с олигархами. Мажоритарка была на конкурсной основе. Туда подавались разные люди.

Можно привести примеры с УКРОПом, который появился у нас в ряде мажоритарных округов, людей связанных с бывшей Партией регионов или с представителями других партий местного уровня, но вы не найдете ни одного бывшего или действующего депутата в списке или и по мажоритарке.

Я надеюсь, что никаких групп Коломойского или других бизнесменов не появится. С каждым кандидатом мы подписали меморандум о сотрудничестве. Да, он не несет юридической ответственности, а только моральную. В отличие от опытных политиков, новые депутаты не настолько черствые и бессовестные, как предшественники".

УГРОЗА НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ. "У нас уже было много опытных в парламенте в построении схем и выстраивании бизнеса на бюджетном ресурсе. Надо ли такой опыт в парламенте, я не уверен. Вспоминают Сашу Скичко... Вы зря шутите, вам стоит с ним пообщаться".

БЕЗРАБОТНЫЕ В "СЛУГЕ". "Безработных в нашем списке меньше 30. Если они решат работать на крупный бизнес или заниматься коррупцией, а не служить стране, то для этого есть антикоррупционные органы. Уберем неприкосновенность, правоохранителям не придется ждать две-три недели рассмотрения по привлечению к ответственности. Если человек будет приговорен к суду, он потеряет мандат".

УГРОЗА КОРРУПЦИИ. "Представим, что государство - это большой супермаркет. Любая кража: конфета или деньги из бюджета - должны караться. Иначе получится тоже самое, что сегодня. Когда власти воровали на крови, зарабатывая на Укроборонпроме, а это даже не коррупция, а мародерство. При этом нужно сделать так, чтобы связи депутатов в судах и прокуратуре не влияли на следствие".

БЮДЖЕТНАЯ УГРОЗА. "Первое, что мы должны будем сделать - это госбюджет. 15 сентября Кабмин должен внести бюджет на 2020 год. Посмотрим на его качество. Второе - это налоговая амнистия (нулевая декларация). Это глубокая тема, которую нужно обсуждать с МВФ и другими партнерами. Этим должен заниматься Кабмин и офис президента. Важный закон о возвращении активов. К сожалению, наш бизнес держит много ресурсов за рубежом в оффшорных юрисдикциях. Хотелось, чтобы эти деньги вернулись. Третье - замена налога на прибыль на налог о выведенном капитале. У Петра Алексеевича это не получилось, потому что не было доверия со стороны МВФ. Если не будет коррупции, это доверие появится".

ПРЕМЬЕРИАДА. "Владислав Рашкован, Александр Данилюк, Андрей Коболев, Айварас Абромавичус - это не весь список претендентов, которых я хотел бы видеть в качестве премьер-министра. Перечень фамилий может быть меньше или больше".

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